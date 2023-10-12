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فئات UH5F

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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فئات UH5F

98UH5F-B

فئات UH5F

(5)
تقدم LG لافتات UHD ذات رؤية واقعية لعملائها

تقدم LG لافتات UHD ذات رؤية واقعية لعملائها

بفضل جودة الصورة الرائعة والذكاء المتطور، تعمل سلسلة UH5F/E على تنشيط الألوان دون مساعدة الأجهزة الطرفية. تجدب جودتها وسطوعها انتباه المارة.
دقة ULTRA HD
جودة صورة رائعة

دقة ULTRA HD

بفضل الدقة الأعلى 4 مرات من دقة FHD، تتميز هذه الفئة من اللافتات بألوان وتفاصيل محتويات أكثر حيوية وواقعية. بالإضافة إلى ذلك، توفر زاوية المشاهدة الواسعة المستخدمة بلوحة IPS من إل جي محتويات واضحة دون تشويه.
ترميز فيديو عالي الكفاءة
جودة صورة رائعة

ترميز فيديو عالي الكفاءة

تدعم فئات UH5F/E خاصية HEVC * حيث يتم ضغط/إلغاء ضغط محتويات UHD عالية السعة، وتشغيل مقاطع فيديو عالية الجودة بنصف حركة مرور الشبكة مقارنةً بترميز H.264 الحالي.
قعر رقيق وشعار قابل للفصل
تصميم أنيق وعملي

قعر رقيق وشعار قابل للفصل

رغم ما تتميز به سلسلة UH5F/E من حجم كبير، إلا أن هذا المنتج لا زال يتمتع بقعر دقيق، إذ بإمكانك تركيب الشاشة بسهولة واستغلال مساحة أقل. أيضًا، توفر الشعارات القابلة للفصل للمستخدمين مرونة في ترتيب شاشة العرض.
سماعات مدمجة
تصميم أنيق وعملي

سماعات مدمجة

يتم إثراء المحتويات بالتأثيرات الصوتية من مكبرات الصوت المدمجة دون الحاجة إلى شراء أو تثبيت مكبرات صوت خارجية.
الأداء العالي مع webOS
منصة لافتات webOS الذكية

الأداء العالي مع webOS

بإمكان SoC المدمج رباعي النواة تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. علاوة على ذلك، تعزز منصة لافتات webOS الذكية من راحة المستخدم عبر واجهة المستخدم الرسومية البديهية والأدوات البسيط لتطوير التطبيق.
تطبيقات مستشعرات مختلفة
منصة لافتات webOS الذكية

تطبيقات مستشعرات مختلفة

تدعم منصة webOS الذكية من إل جي الاتصالات مع أجهزة الاستشعار الخارجية بسهولة مثل GPIO, NFC/RFID وأجهزة استشعار درجة الحرارة، وما إلى ذلك عبر مكونات USB الإضافية. وهي تتميز بتخفيض التكلفة الإجمالية للملكية نظرًا لعدم الحاجة إلى شراء برامج أو مشغلات وسائط إضافية لعمل حلول ذات قيمة مضافة.
التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة
توافق حلول غرفة الاجتماعات

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

اعتمدتْ الفئة UH5F/E Crestron ConnectedⓇ لمستوى أعلى من التوافق مع وسائل التحكم في الصوت والصورة لإنجاز تكامل انسيابي وتحكم مؤتمت* بما يدعم فعالية إدارة أنشطة الأعمال.
متوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو
توافق حلول غرفة الاجتماعات

متوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

لاجتماع مرئي مثالي، اعتمدتْ الفئة UH5F/E توافقيتها مع نظام Cisco الذي يقدم تحكم قوي ومتكامل* لمؤتمر فيديو أكثر ذكاءً، بما يحد من ضياع وقت إعداد جودة الصورة أو لتغيير المدخلات بشأن المكالمات الواردة.
شاشة متعددة مع PBP/PIP
راحة المستخدم

شاشة متعددة مع PBP/PIP

تتميز خاصية صورة بصورة(PBP) بشاشة متعددة في عرض واحد مع ما يصل إلى 4 مصادر إدخال في الوقت الذي تدعم فيه خاصية صورة في صورة (PIP) التشغيل على كل من الشاشة الرئيسية والشاشة الفرعية في الوقت نفسه مع مخططات متعددة. وهذا يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في تخصيص مساحة لكل مصدر محتوى.
مراقبة وتحكم في الوقت الحقيقي
راحة المستخدم

مراقبة وتحكم في الوقت الحقيقي

من خلال مدير التحكم، وهو عبارة عن حل مراقبة الويب المضمن بالسلسلة، يمكنك التحكم ومراقبة حالة شاشات UH5F/E المتعددة في مواقع مختلفة في الوقت الفعلي. ويتوفر في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مما يتيح لك الاستجابة بسرعة ومرونة لحالات الطوارئ في أي مكان.

راحة المستخدم

مشاركة المحتوى

عد انعكاس المحتوى بين الأجهزة أكثر راحة عبر شبكة Wi-Fi.

الترويج في الوقت الفعلي

باستخدام Beacon وBLE(طاقة Bluetooth منخفضة)، يمكن لمديري المحلات تقديم كوبونات ومعلومات في الوقت الفعلي.

نقطة الوصول اللاسلكي

تعمل سلسلة UH5F/E كموجه افتراضي يمكن أن يكون نقطة وصول لاسلكية للأجهزة المحمولة.
طباعة

كل المواصفات

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

Even bezel : 14.9mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

2354 x 1386 x 420mm

مقبض

نعم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

2191.8 x 1246.8 x 83.8mm (without Handle and LG Logo)

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

119Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

800 ×‏ 400 ملم

الوزن (الرأس)

81.1Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

نعم (10 واط × 2)

الملحقات

أساسية

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR/Light sensor receiver, DP Cable(1.8M), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, EYE-BOLT

اختياري

لا

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

YES(Old ErP for Jordan) / NO

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

1433 BTU/Hr(Typ.), 1911 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

560W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

294W

العادي

420W

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع

500nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,300:1

نسبة التباين الديناميكي

500,000:1

العمر الافتراضي

50,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

3840 x 2160 (UHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

تقنية IPS

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

غير متوفر

معدل التحديث

120 هرتز

زمن الاستجابة

8ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

98

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 1%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

نعم

مخرج الصوت

نعم

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

نعم (HDCP 2.2/1.3)

مخرج جهاز العرض

نعم

مدخل DVI-D

نعم (HDCP 1.4)

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (3 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2/1.4

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(2 لكل وحدة)

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

نعم

Promota

نعم

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

نعم

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

لا

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

8 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

نعم

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

نعم

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

نعم

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

نعم

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

نعم

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

نعم

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

نعم

مجهز للشبكة

لا

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 4.0

PBP

نعم (4 صورة بجانب صورة)

PIP

نعم

التشغيل عبر URL

نعم

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

نعم

RS232C Sync

نعم

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

نعم

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

التوفير الذكي للطاقة

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

نعم

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (4 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

نعم

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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