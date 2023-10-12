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جدار فيديو بدقة FHD بحافة رقيقة 49 بوصة 500 شمعة

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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جدار فيديو بدقة FHD بحافة رقيقة 49 بوصة 500 شمعة

49VL5G-M

جدار فيديو بدقة FHD بحافة رقيقة 49 بوصة 500 شمعة

مظهر أمامي مع صورة ملء الفراغات

تجربة مشاهدة غامرة لا تصدق بفضل
الحواف فائقة الرقة

رجل ينظر إلى شاشة كبيرة متصلة بنافذة متجر رياضي.

* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.

الشاشات ذات الحافة بالغة الرقة مثبتة على الجدار في وضع التجانب، وتعرض محتوى ديناميكي على مساحة واسعة.

شاشات انسيابية ضخمة مع عرض حافة فائق النحافة

تعمل الحافة الفائقة النحافة وكأنها جدار رقمي يعرض صورًا مرئية مذهلة وذلك لتقديم محتوى دينامي فعّال يستوعب مشاهديه وكأنهم مشاركون في تجربة العرض. الشاشة الضخمة التي تعرضها تُعد كافية لشحذ اهتمام المشاهدين والمارة.
تتميز فئات VL5G بفجوات أقل في الصورة بين الشاشات المتجانبة مقارنةً بشاشات إل جي التقليدية، الأمر الذي يمكن معه رؤية محتوى جيد مع تجنب إزعاج الفجوات.

تقليل الفجوة بين الصور

تتضمن فئات VL5G خوارزميات تحسين الصورة التي يمكن أن تقلل من الفجوات في الصور بين الشاشات المتجانبة عند تشغيل مقاطع الفيديو. يتم ضبط الأشياء الموجودة على حدود الحافة لتحقيق تجربة عرض انسيابية مميزة.

* تشير كلمة "شاشات إل جي التقليدية" إلى الشاشات غير المزودة بخوارزمية تحسين الصورة.

امرأة تنظر إلى شاشة مثبتة في الطابق العلوي.

زاوية رؤية أعلى

يتم وضع الشاشات الكبيرة عادة أعلى من مستوى العين البشرية، مما يجعل الجودة الموحدة للصورة ضرورية لجدران الفيديو. تكون زاوية العرض لفئات VL5G كبيرة بما يكفي لعرض ألوان واضحة عبر الشاشة بدون تشويه.

النتائج المعروضة تستند على عملية الاختبار التي تمت داخل معامل الاختبار. وقد تختلف نتائج الاختبار الفعلية حسب البيئة وأجهزة القياس.

زاوية مشاهدة عريضة

زاوية مشاهدة عريضة

من المعروف جيدًا أن تقنية لوحة IPS المقدمة من إل جي توفر تحكمًا أفضل في الكريستال المسال، مما يتيح مشاهدة الشاشة من جميع الزوايا تقريبًا. وبالتالي، تجذب فئات VL5G انتباه المزيد من المشاهدين عبر الألوان المفعمة بالحيوية بغض النظر عن موضع المشاهدة.

 

استنادًا إلى المحتوى، يمكن ضبط درجة حرارة شاشة العرض بسهولة بزيادة 100ك عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد.

ضبط سهل للون

استنادًا إلى المحتوى، يمكن ضبط درجة حرارة شاشة العرض بسهولة بزيادة 100ك عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد.

 

في جُدران الفيديو التقليدية، كان يتم ضبط توازن اللون الأبيض فقط في وضع "الأبيض تمامًا"، ولكن تسمح فئات VL5G بتعديل كل قيمة على درجات السلم الرمادي لتحقيق توازن أكثر دقة وتفصيلاً للون الأبيض.

تعديل توازن اللون الأبيض

في جُدران الفيديو التقليدية، كان يتم ضبط توازن اللون الأبيض فقط في وضع "الأبيض تمامًا"، ولكن تسمح فئات VL5G بتعديل كل قيمة على درجات السلم الرمادي لتحقيق توازن أكثر دقة وتفصيلاً للون الأبيض.

 

هيكل قائمة سهل الاستخدام

هيكل قائمة سهل الاستخدام

تم إجراء تحسين على هيكل القائمة بغرض الاستخدام التجاري. يُسهم ذلك الإجراء في تبسيط تدفقات النهج المتبع وجمع الوظائف المماثلة سويًا، إلى جانب اعتماد واجهة المستخدم الرسومية "GUI" البديهية لتحقيق سهولة الاستخدام. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين تجنب القيام بالتجربة والخطأ عند اكتشاف وظائف مرغوب فيها والتحكم في أنظمة شاشات العرض.

 

يمكن التحكم في الشاشة بسهولة بفضل واجهة المستخدم الرسومية وجهاز التحكم عن بعد سهل الاستخدام.

واجهة مستخدم رسومية تلقائية

تتسم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) بتصميم رائع يستند إلى وحدة تحكم عن بعد رباعية الاتجاه تتيح للمستخدمين الانتقال بسهولة للإعدادات الأخرى. تتميز الشاشات بخطوط أكبر لتحسين الرؤية، وهو أمر ضروري عندما يرغب المستخدمون في التحكم في العروض من مسافات بعيدة نسبيًا.
طباعة

كل المواصفات

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

1214 x 778 x 263mm

مقبض

نعم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

1077.6 x 607.8 x 89.7mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

21.9Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

600 × 400 مم

الوزن (الرأس)

16.9Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

اختياري

لا

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

YES / Energy Star 8.0(US Only)

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

341 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

120W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

60W

العادي

100W

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع

500nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,000:1

نسبة التباين الديناميكي

500,000:1

العمر الافتراضي

60,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

1920 x 1080 (FHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

تقنية IPS

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

غير متوفر

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

8ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

49

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 3%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

IP5X tested

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

نعم

مخرج الصوت

نعم

ميزة Daisy Chain

إدخال: ‏HDMI، ‏DP، ‏DVI-D / مخرج: مدخل DP

مدخل جهاز العرض

نعم (HDCP 1.3)

مخرج جهاز العرض

نعم

مدخل DVI-D

نعم (HDCP 1.4)

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

1.4

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

Connected Care

لا

Mobile CMS

لا

Promota

لا

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

نعم

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

لا

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

لا

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

لا

تشغيل المفتاح المحلي

لا

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

لا

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

نعم

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

لا

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

لا

Crestron Connected

نعم

دوران المدخلات الخارجية

لا

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

لا

مدير مجموعة

لا

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

لا

مجهز للشبكة

لا

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

لا تعمل بنظام webOS

PBP

لا

PIP

لا

التشغيل عبر URL

لا

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

لا

RS232C Sync

نعم

انعكاس المسح الضوئي

نعم

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

لا

التوفير الذكي للطاقة

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

لا

تعيين وضع اللوحات

نعم

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

لا

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

لا

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

نعم

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