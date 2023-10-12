VL5G Series

يقدم VL5G استيعاب شاشة كلي بفضل عرض الحافة إلى عرض الحافة الفائق الضيق بمقدار 3.5 ملم مع لوحته IPS المميزة والذي يُقدِّم صورة واضحة من أي زاوية. مع كونه في غاية الجاذبية وتصميمه الوظيفي المتميز، يمكن استخدامه لأغراض إعلانية وتقديم المعلومات في مختلف بيئات العمل وأنشطة الشركات.