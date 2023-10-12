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VL5G Series

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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VL5G Series

49VL5G

VL5G Series

(2)
استيعاب لا يُصدَّق مع عرض حافة فائق النحافة

استيعاب لا يُصدَّق مع عرض حافة فائق النحافة

يقدم VL5G استيعاب شاشة كلي بفضل عرض الحافة إلى عرض الحافة الفائق الضيق بمقدار 3.5 ملم مع لوحته IPS المميزة والذي يُقدِّم صورة واضحة من أي زاوية. مع كونه في غاية الجاذبية وتصميمه الوظيفي المتميز، يمكن استخدامه لأغراض إعلانية وتقديم المعلومات في مختلف بيئات العمل وأنشطة الشركات.
شاشات انسيابية ضخمة مع عرض حافة فائق النحافة
تحقيق الانغماس المذهل

شاشات انسيابية ضخمة مع عرض حافة فائق النحافة

تعمل الحافة الفائقة النحافة وكأنها جدار رقمي يعرض صورًا مرئية مذهلة وذلك لتقديم محتوى دينامي فعّال يستوعب مشاهديه وكأنهم مشاركون في تجربة العرض. الشاشة الضخمة التي تعرضها تُعد كافية لشحذ اهتمام المشاهدين والمارة.
تقليل الفجوة بين الصور
تحقيق الانغماس المذهل

تقليل الفجوة بين الصور

يتضمن الطراز 49VL5G خوارزميات تحسين الصورة والتي يمكن أن تُقلِّل فجوات الصور بين العروض المتجانبة عند تشغيل مقاطع الفيديو. يتم ضبط الكائنات الموجودة على حدود الحافة لتحقيق تجربة عرض انسيابية مميزة.

* تشير كلمة "تقليدية" إلى الشاشات التي لا تضم أي خوارزمية لتحسين الصور.

زاوية رؤية أعلى
جودة صورة حية وديناميكية

زاوية رؤية أعلى

عادةً ما تكون وضعية الشاشات الكبيرة أعلى من مستوى رؤية الأشخاص بما يُحقِّق جودة صور موحدة والتي تُعد ضرورية لجدران عرض مقاطع الفيديو. تكون زاوية العرض للطراز VL5G مرتفعة بما يكفي لعرض ألوان واضحة عبر الشاشة بدون تشويه.

* تستند النتائج إلى اختبارات داخلية. قد تختلف نتائج الاختبار الفعلية بالاستناد إلى البيئة وأجهزة القياس.

زاوية رؤية أوسع
جودة صورة حية وديناميكية

زاوية رؤية أوسع

فمن المعروف جيدًا أن لوحة LG IPS تُمكن المستخدم من تحكم أفضل في شاشة العرض البلوري السائل والذي يؤدي إلى السماح بعرض الشاشة افتراضيًا من أي زاوية. ولهذا، يشحذ الطراز VL5F اهتمام المزيد من المشاهدين بعرض ألوان حياتية مهما تكون وضعية المشاهدة.
استنادًا إلى المحتوى، يمكن ضبط درجة حرارة شاشة العرض بسهولة بزيادة 100ك عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد.
راحة المستخدم

ضبط سهل للون

استنادًا إلى المحتوى، يمكن ضبط درجة حرارة شاشة العرض بسهولة بزيادة 100ك عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد.
ضبط توازن اللون الأبيض الهادئ
راحة المستخدم

ضبط توازن اللون الأبيض الهادئ

في جُدران عرض الفيديو التقليدية، كان يتم ضبط توازن اللون الأبيض فقط في وضع "الأبيض تمامًا"، ولكن يسمح طراز VL5G بتعديل كل قيمة على درجات السلم الرمادي لتحقيق توازن أكثر دقة وتفصيلاً للون الأبيض.
طباعة

كل المواصفات

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

1214 x 778 x 263mm

مقبض

نعم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

1077.6 x 607.8 x 89.7mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

22.8Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

600 × 400 مم

الوزن (الرأس)

17.8Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

اختياري

Wall Mount (Landscape : WM-L640V, Portrait : WM-P640V)

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

YES(EU Only) / Energy Star 8.0(US Only)

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

307 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

110W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

55W

العادي

90W

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع

450nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,300:1

نسبة التباين الديناميكي

500,000:1

العمر الافتراضي

60,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

1920 x 1080 (FHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

IPS

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

غير متوفر

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

8ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

49

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 3%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

نعم

مخرج الصوت

نعم

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

نعم (HDCP 1.3)

مخرج جهاز العرض

نعم

مدخل DVI-D

نعم (HDCP 1.4)

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (1 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

1.4

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

نعم

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

غير متوفر

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

التوافق مع البرامج

Connected Care

لا

Mobile CMS

لا

Promota

لا

SuperSign Cloud

نعم

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

نعم

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

لا

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

لا

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

لا

تشغيل المفتاح المحلي

لا

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

لا

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

نعم

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

لا

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

لا

Crestron Connected

نعم

دوران المدخلات الخارجية

لا

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

لا

مدير مجموعة

لا

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

لا

مجهز للشبكة

لا

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

غير متوفر

PBP

لا

PIP

لا

التشغيل عبر URL

لا

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

لا

RS232C Sync

نعم

انعكاس المسح الضوئي

نعم

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

التوفير الذكي للطاقة

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

لا

تعيين وضع اللوحات

نعم

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

لا

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

لا

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

نعم

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