سلسلة شاشات VM5E

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كل المواصفات
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حجم الشاشة
-
"49
-
الدقة
-
1,920x1,080 (FHD)
-
السطوع (النوع, شمعة/م²)
-
500
-
مدخل
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USB 2.0 ،مدخل صوت ,HDMI (2)، DP، DVI-D
-
مخرج
-
الصوت ،DP
-
تحكم خارجي
-
مدخل/مخرج RS232C، مدخل / مخرج RJ45 (LAN)، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
-
عرض الحافة:
-
0.9 ملم (متساوية), حافة مقابل أخرى 1.8 ملم
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
-
1,075.6 × 605.8 × 86.2 ملم
-
الوزن (الرأس)
-
17.5 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)
-
1,214 × 775 × 263 ملم
-
الوزن بعد التعبئة
-
23.2 كجم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
-
600 × 400 ملم
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
10 إلى 80 %
-
إمداد الطاقة
-
100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
-
طاقة مدمجة
-
النوع
-
120 واط
-
الحد الأقصى
-
140 واط
-
توفير الطاقة الذكي
-
65 واط
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
EMC
-
الفئة FCC "A"/CE/KC
-
ErP / Energy Star
-
نعم(EU Only) / Energy Star 8.0
-
متوافقة مع نوع OPS
-
نعم (Piggyback)
-
برمجيات إدارة المحتويات
-
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
-
+SuperSign Control/Control
-
أساسي
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جهاز التحكم عن بعد، كابل الطاقة، كابل RS232C، كابل الشبكة المحلية، كابل DP، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، كتيفة توجيه، براغي، دليل
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اختياري
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(حامل التثبيت في الحائط (عرضي: WM-L640V، طولي: WM-P640V), OPS مجموعة (KT-OPSF)
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