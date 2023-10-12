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سلسلة شاشات VM5E

المواصفات

الدعم

Resource

سلسلة شاشات VM5E

49VM5E-A

سلسلة شاشات VM5E

(2)
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

حجم الشاشة

"49

الدقة

1,920x1,080 (FHD)

السطوع (النوع, شمعة/م²)

500

قابلية الاتصال

مدخل

USB 2.0 ،مدخل صوت ,HDMI (2)، DP، DVI-D

مخرج

الصوت ،DP

تحكم خارجي

مدخل/مخرج RS232C، مدخل / مخرج RJ45 (LAN)، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات الفنية

عرض الحافة:

0.9 ملم (متساوية), حافة مقابل أخرى 1.8 ملم

أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

1,075.6 × 605.8 × 86.2 ملم

الوزن (الرأس)

17.5 كجم

أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)

1,214 × 775 × 263 ملم

الوزن بعد التعبئة

23.2 كجم

واجهة حامل ™VESA القياسية

600 × 400 ملم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10 إلى 80 %

الطاقة

إمداد الطاقة

100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز

نوع البطارية

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

النوع

120 واط

الحد الأقصى

140 واط

توفير الطاقة الذكي

65 واط

الاعتماد

الأمان

CB / NRTL

EMC

الفئة FCC "A"/CE/KC

ErP / Energy Star

نعم(EU Only) / Energy Star 8.0

التوافق مع مشغل الوسائط

متوافقة مع نوع OPS

نعم (Piggyback)

توافق البرامج

برمجيات إدارة المحتويات

SuperSign CMS

برمجيات التحكم والمراقبة

+SuperSign Control/Control

الملحق

أساسي

جهاز التحكم عن بعد، كابل الطاقة، كابل RS232C، كابل الشبكة المحلية، كابل DP، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، كتيفة توجيه، براغي، دليل

اختياري

(حامل التثبيت في الحائط (عرضي: WM-L640V، طولي: WM-P640V), OPS مجموعة (KT-OPSF)

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