اللافتات الرقمية للتعليم

يمكن تثبيت اللافتات الرقمية من إل جي في أماكن مختلفة بما في ذلك مداخل المدارس والفصول الدراسية والمكتبات لتعزيز مشاركة المعلمين والطلاب في الفصول الدراسية والتوصيل الفعال للمواد التعليمية. كما تتيح إضافة تفاعل إلى اللافتات العادية وتساعد على تحسين العملية التدريسية.

