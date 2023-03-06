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LG تتلقى التقدير بجائزة الأداء من معهد AHRI للعام السادس على التوالي
حلول HVAC تحقق الأداء الشامل بمعايير الهيئة المختصة بالمجال
برنامج الاعتماد على مستوى سبع فئات مختلفة من المنتجات
سيؤول، 6 مارس 2023 - لقد حصلت شركة LG Electronics (LG) على جائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI) للعام السادس على التوالي. يشير التقدير الذي يصعب الحصول عليه إلى الجودة العالية بشكل متسق لحلول HVAC (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) من LG، وذلك لأن كل طراز يختاره معهد AHRI لاختباره يجب أن يمر بكل التقييمات لمدة ثلاث سنوات متتالية لكي يتم منح الجائزة.
معهد AHRI عبارة عن اتحاد تجاري يلقى تقديرًا عالميًا ويمثل جهات تصنيع حلول HVAC والتبريد وتسخين المياه في العالم. تأسس معهد AHRI في عام 1953 ويفخر الآن بأكثر من 350 شركة ضمن عضويته.
لضمان أعلى معيار للاختبار، تتولى منظمة Intertek إجراء غالبية تقييمات جائزة الأداء من معهد AHRI، وهي إحدى أكثر المنظمات الخارجية الموثوق بها في العالم في مجال المعايير والاعتماد والاختبار. تتولى منظمة Intertek إجراء مجموعة شاملة من التقييمات على المنتجات المختارة لتحديد ما إذا كان الأداء الفعلي يتسق مع المواصفات التي ذكرتها جهة التصنيع.
إن كل حلول HVAC من LG التي يبلغ عددها 67، والتي تم تقديمها للاختبار بحيث تمثل سبع فئات من المنتجات، نجحت في تقييمات معهد AHRI الصارمة للعام الثالث على التوالي (2020 إلى 2022), بالإضافة إلى طراز التهوية باستعادة الطاقة (ERV) من LG، تندرج الطُرُز التي جرى تقييمها إلى الفئات التالية في مجال HVAC: التدفق المتغير للسائل (VRF)، ومضخة الحرارة النموذجية الصغيرة (USHP) ووحدات التبريد المبردة بالمياه (WCCL) ووحدات التبريد المبردة بالهواء (ACCL) ومكيفات الهواء بالملف الكهربائي لمروحة المجال (RFC) ومضخات الحرارة الطرفية المعلبة (PTHP).
كانت وحدة Multi V الخارجية عالية السعة من LG أحد منتجات الشركة التي جرى تقييمها لجائزة الأداء من معهد AHRI، وهي تعتمد على المكبس بالعاكس الكامل المملوك للشركة لتقديم أداء قوي وكفء في استهلاك الطاقة. يُعد نظام VRF من منتجات LG الرائدة، وقد اكتسب شهرة لدى العملاء في أنحاء العالم، وخاصة في البلدان الشمالية حيث يمكن أن تصبح مواسم الشتاء باردة بشكل خاص، ويستطيع النظام أن يقدم تشغيلاً فعالاً للتدفئة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر (22 درجة فهرنهايت تحت الصفر).
كان من بين ما جرى اختباره أيضًا وحدة التبريد الحلزونية بالعاكس المبردة بالهواء، والتي تعتمد على تقنية العاكس المتقدمة من LG للحصول على مستوى مرتفع من الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى أداء وحدة التبريد المثير للإعجاب، تتمتع أيضًا بتصميم مكتنز يستغرق مساحة أقل من الطُرُز الأخرى في فئتها، ما يحقق للعملاء مرونة أكبر في التركيب.
يعمل حل ERV من LG، والذي حاز الجائزة لأول مرة، على استبدال الهواء الساكن والراكد في الأماكن المغلقة بهواء نظيف نقي من الخارج، وهو مجهز بمبادل حراري يقلل بقدر كبير من فقدان الهواء الساخن مع المساعدة أيضًا في خفض تكاليف التدفئة والتبريد. كما أنه يتمكن عند توصيله بمكيف هواء للنظام من إدارة استهلاك الطاقة وجودة الهواء في الأماكن المغلقة لضمان الراحة الأمثل والتشغيل الكفء.
يقول جيمس لي، رئيس وحدة أعمال حلول التبريد في شركة LG للأجهزة المنزلية وحلول الهواء الإلكترونية "تتلقى LG الآن التقدير من معهد AHRI لستة أعوام على التوالي، وهو إنجاز كبير يعكس الجودة والأداء والكفاءة التي تتميز بها حلول HVAC من LG. سنواصل تعزيز مكانتنا في سوق HVAC العالمية عن طريق تقديم حلول عالية الفعالية وتتمتع بالكفاءة في استهلاك الطاقة للاستخدام التجاري والسكني."
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