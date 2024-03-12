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شاشة يخاصية اللمس المتعدد
كل المواصفات
المواصفات العامّة
-
حجم الشّاشة
47بوصة
-
نوعية الشاشة
IPS
-
نسبة التّباين
16:9
-
نقاء الشاشة
1920*1080 FHD
-
نسبة السّطوع
500 cd/m2
-
تباين الإضاءة
1300:1
-
حركية CR
1:20,000
-
زاوية المشاهدة
178*178 درجة
-
عمق الألوان
1.06 بيليون
-
وقت الإستجابة
8 ms
-
مدى العمل
50,000 ساعة
خصائص الفيديو
-
أكبر نسبة نقاوة
1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)
-
النقاوة المبدئية
1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)
-
تردد الماسح الضوئي H
30~83kHz (RGB, HDMI/DVI-D), DISPLAY PORT
-
تردد الماسح الضوئي v
56~75Hz (RGB) 56H~60HZ (HDMI/DVI)
-
الترددات
148.5MHz (RGB, HDMI/DVI)
-
تزامن التوافق
منفصل\رقمي
-
حرارة الألوان
Cool/Normal/Warm
المداخل
-
رقمي
HDMI(1), DVI(1), with HDCP for all input
-
تناظري
RGB / DVI(3.5Φ 1), Component(RCA 1), Composite(RCA 1)
-
صوت
RGB / DVI Audio, Component(RCA 1), Composite(RCA 1)
-
تحكم خارجي
RS232C(1), RJ45(1)
-
يو اس بي
نعم
المخارج
-
رقمي
لا يوجد
-
تناظري
RGB(1), Composite(BNC 1)
-
صوت
مكبرات صوت خارجية & Composite(RAC
-
تحكم خارجي
RS232C
خصائص الصوت
-
ميزان الصوت
نعم
-
قوة الصوت
20 وات
-
مكبر الصوت
نعم
-
وضوح الصوت 2
نعم
-
الأنماط الصوتية
Standard , Music, Cinema , Sports , Game
المميزات
-
مقاسات الاطراف
34.2mm (Top / Bottom), 34.7mm (Left / Right)
-
مقاسات الشاشة
111.65سم x 81سم x 12.37سم
-
الوزن
38.14كج
-
استشعار درجة الحرارة
نعم
-
تسمية المدخلات
نعم
-
مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف
نعم
-
وضعية توفير الطاقة
نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)
-
مشغل يو اس بي
نعم
الطاقة
-
مولّد الطاقة
100-240 فولت, 50\60 هيرتز
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
المصادقة و تركيب VESA
-
السلامة
UL / cUL / CB scheme / TUV
-
تركيب VESA
800*400 مم
-
CB scheme
نعم
-
اي ام سي
FCC Class “A” / CE / KCC
تطابق البرامج
-
توافق الإشارات المتميرة
Elite-S
-
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