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المواصفات

الدعم

Resource

صورة عالية الجودة

47WV30

صورة عالية الجودة

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كل المواصفات

المواصفات العامّة

  • حجم الشّاشة

    47بوصة

  • نوعية الشاشة

    IPS

  • نسبة التّباين

    16:9

  • نقاء الشاشة

    1366 x 768HD

  • نسبة السّطوع

    800 cd/m2

  • تباين الإضاءة

    1400:1

  • حركية CR

    1:500,000

  • زاوية المشاهدة

    178*178 درجة

  • عمق الألوان

    16.7m (8bit)

  • وقت الإستجابة

    8 ms

  • مدى العمل

    60,000 ساعة

خصائص الفيديو

  • أكبر نسبة نقاوة

    1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

  • النقاوة المبدئية

    1366 x 768 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

  • تردد الماسح الضوئي H

    30~68kHz (RGB, HDMI/DVI-D), DISPLAY PORT

  • تردد الماسح الضوئي v

    56~75Hz (RGB) 56H~60HZ (HDMI/DVI)

  • الترددات

    80MHz (RGB, HDMI/DVI)

  • تزامن التوافق

    منفصل\رقمي

  • حرارة الألوان

    Cool/Normal/Warm

المداخل

  • رقمي

    HDMI(1), DVI(1), with HDCP for all input

  • تناظري

    RGB(1) Component(BNC,1),AV(BNC,1)

  • صوت

    PC Audio In (1), AV/Component Audio in(RCA,1)

  • تحكم خارجي

    Main : RS232C(1), RJ45(1), IR receiver(1)

  • يو اس بي

    نعم

المخارج

  • رقمي

    DVI-D(1)

  • تناظري

    RGB(1)

  • صوت

    مكبرات صوت خارجية

  • تحكم خارجي

    RS232C

خصائص الصوت

  • ميزان الصوت

    نعم

  • قوة الصوت

    20 وات

  • مكبر الصوت

    نعم

  • وضوح الصوت 2

    نعم

  • الأنماط الصوتية

    Standard , Music, Cinema , Sports , Game

المميزات

  • مقاسات الاطراف

    3.9mm (left/top) / 2.4mm (right/bottom)

  • مقاسات الشاشة

    104.68سم x 75سم x 33.5سم

  • الوزن

    35 كج

  • استشعار درجة الحرارة

    نعم

  • تايل مود

    15*15

  • طريقة ISM

    نعم

  • قفل

    نعم

  • التهيئة التلقائية / المرحلة

    نعم

  • تسمية المدخلات

    نعم

  • تلقائي الطاقة / مصدر الذاكرة

    نعم

  • DPM اختيار

    نعم

  • مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف

    نعم

  • وضعية توفير الطاقة

    نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)

  • مشغل يو اس بي

    نعم

الطاقة

  • مولّد الطاقة

    100-240 فولت, 50\60 هيرتز

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

المصادقة و تركيب VESA

  • السلامة

    UL / cUL / CB scheme / TUV

  • تركيب VESA

    800*400 مم

  • CB scheme

    نعم

  • اي ام سي

    FCC / CE / KCC/ VCCI/ JQA

  • نجمة الطاقة

    نعم

توافق مشغلات الوسائط المتعددة

  • مشغّل وسائط مدمج

    نعم

تطابق البرامج

  • توافق الإشارات المتميرة

    Elite-w lite

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