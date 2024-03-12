LT340C Series

قائمة تصفح سريعة (3.0)، استنساخ USB، الاستيقاظ عبر شبكة المنطقة المحلية، بروتوكول إدارة الشبكة البسيطة، التشخيص الذاتي(USB) ، HTNG-CEC (1.4)، تقنيةSimplink (HDMI-CEC ،1.4)، مخرج IR، رمز IR متعدد، وضع الفنادق / قائمة التثبيت، وضع القفل (محدود)، فيديو / شاشة ترحيب، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مخرج مكبر صوت خارجي، توافق RJP، تشغيل USB تلقائي / تشغيل USB تلقائي +، مؤقت تلقائي / وضع السكون، توفير الطاقة الذكي، وضع راحة العين أثناء المشاهدة، Crestron ConnectedⓇ، برنامج جدولة الوقت، مؤقت مزامنة NTP، تطبيق مانع للسرقة Chromecast Dongle (اختياري)، نظام مضاد للسرقة (قفل Kensington (32 "غطاء خلفي))