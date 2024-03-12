We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LT340C Series
كل المواصفات
الشاشة
-
بوصة
43 بوصة
-
الدقة
1,920 × 1,080 (دقة فائقة)
-
نوع وحدة الإضاءة الخلفية
مباشر
-
السطوع (شمعة /م2)
400
نظام البث
-
رقمي
DVB-T2/C/S2
-
فيديو
تقنية HDR وDolby Vision
الصوت
-
خرج الصوت
10 واط + 10 واط
-
نظام مكبر الصوت
قناة 2.0
الميزات
-
الضيافة
قائمة تصفح سريعة (3.0)، استنساخ USB، الاستيقاظ عبر شبكة المنطقة المحلية، بروتوكول إدارة الشبكة البسيطة، التشخيص الذاتي(USB) ، HTNG-CEC (1.4)، تقنيةSimplink (HDMI-CEC ،1.4)، مخرج IR، رمز IR متعدد، وضع الفنادق / قائمة التثبيت، وضع القفل (محدود)، فيديو / شاشة ترحيب، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مخرج مكبر صوت خارجي، توافق RJP، تشغيل USB تلقائي / تشغيل USB تلقائي +، مؤقت تلقائي / وضع السكون، توفير الطاقة الذكي، وضع راحة العين أثناء المشاهدة، Crestron ConnectedⓇ، برنامج جدولة الوقت، مؤقت مزامنة NTP، تطبيق مانع للسرقة Chromecast Dongle (اختياري)، نظام مضاد للسرقة (قفل Kensington (32 "غطاء خلفي))
واجهة المقابس
-
المجموعة الجانبية
مخرج سماعة أذن، مخرج HDMI In (1.4)، مخرج USB (2.0)، مخرج CI
-
المجموعة الخلفية
مدخل HDMI (1.4)، مدخل RF (2)، مدخل AV ، نوع مقبس هاتف، مدخل مكون، نوع مقبس الهاتف، مخرج صوت رقمي (اختياري)، مدخل RGB، RS-232C (تحكم وخدمة)، مدخل صوت جهاز حاسوب شخصي (مشاركة مع صوت المكون)، RJ45 (خدمة)، مخرج مكبر صوت خارجي: عدد 1 مكبر صوت، 4 وات (استريو، يمينًا) 2.0 وات يسارًا: 2.0 وات، 8 أوميغا
الأبعاد(الوحدة: ملم/كجم)
-
فيزا
200 × 200
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (مع الحامل)
977 × 615 × 187 / 8.1 كجم
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)
977 × 575 × 71.7(80.8 )/ 8.0 كجم
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (عند الشحن)
1,060 × 660 × 152 / 10.5 كجم
الطاقة(الوحدة : واط)
-
الجهد، هرتز
100 ~ 240، 50/60
-
عادي
62.6
-
وضع الاستعداد
0.5↓
عام
-
الإقليم
الشرق الأوسط وأفريقيا
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.