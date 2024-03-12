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سلسلة US761H

المواصفات

الدعم

Resource

سلسلة US761H

49US761H

سلسلة US761H

(3)
طباعة

كل المواصفات

الشاشة

  • بوصة

    49 بوصة

  • الدقة

    3,840 × 2,160 (UHD)

  • نوع وحدة الإضاءة الخلفية

    حافة

  • السطوع (شمعة /م2)

    400nit

نظام البث

  • رقمي

    نعم(DVB-T2/C/S2)

فيديو

  • تقنية HDR (المدى الديناميكي العالي) (Dolby Vision / 10 Pro / HLG)

    - / • / •

الصوت

  • خرج الصوت

    10 واط + 10 واط

  • نظام مكبر الصوت

    قناة 2.0

  • DOLBY ATMOS

  • تجربة صوتية رائعة باستخدام تقنية AI

  • تزامن صوت LG

    • (تقنية البلوتوث مطلوبة)

حل الضيافة

  • نوع الحل

    بروسينتريك (تليفزيون ذكي مباشر) القائمة السريعة 3.0

  • تدفق البيانات (IP &RF)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)

    GEM / HTML5

  • مسار عودة بروتوكول الانترنت

  • جاهزية الإرسال المتعدد / الإرسال الأحادي

  • webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

  • Pro: تطبيق سنتريك (إصدار)

    PCA 3.8

  • خادم برو سينتريك

    PCS400R

  • DRM (إدارة الحقوق الرقمية)

    Pro:Idiom (S/W Type), Pro:Idiom (Mobile, Lite)

الميزات

  • الضيافة

    وضع الفندق (Hotel Mode)، وضع القفل (Lock mode) (محدود)، فيديو / شاشة ترحيب، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مدير Chanelel IP، مخرج السماعة الخارجية (داخلي/ خارجي، متغير / ثابت)، تشغيل فوري، خرج طاقة خارجي، بطاقة V-Lan ،RJP (حزمة مقبس عن بعد)،LG / Teleadapt (RS232C) Teleadapt / Guestlink (تقنية الوسائط المتعددة عالية الوضوح - التحكم في إلكترونيات المستهلك)، توافق الساعة الخارجية (LEC-005)، مؤقت تلقائي / مؤقت للنوم، توفير الطاقة الذكي، العناية بالعيون المتحركة، BEACON ،RTC (الوقت الفعلي على مدار الساعة)، توقيت مزامنة NTP

واجهة المقابس

  • المجموعة الجانبية

    مدخل HDMI 2.0، مدخل USB 2.0 (2)، فتحة CI

  • المجموعة الخلفية

    مدخل HDMI (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي "HDCP") 2.0 (2)، خرج صوت رقمي (بصري)، RS-232C (التحكم والخدمة)، واجهة ساعة (RJ12) ،RJ45 (الغرض من الاستخدام: 2 (إيثرنت، مساعد))، مخرج سماعة خارجية (مقبس هاتف 3.5 مم): 2 (سماعة خارجية 1،4 وات (استريو، R: 2.0وات, L : 2.0وات, 8 أوم) - التحكم في مستوى الصوت 1)

الأبعاد(الوحدة: ملم/كجم)

  • فيزا

    200 × 200

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (مع الحامل)

    1,096 × 697 × 303 / 17.2 كجم

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)

    1,096 × 640 × 63.6 / 14.0 كجم

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (عند الشحن)

    1,192 × 760 × 190 / 20.0 كجم

الطاقة(الوحدة : واط)

  • الجهد، هرتز

    100 ~ 240، 50/60

  • عادي

    124W

  • وضع الاستعداد

    0.5↓

عام

  • الإقليم

    الشرق الأوسط وأفريقيا

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