سلسلة US761H

وضع الفندق (Hotel Mode)، وضع القفل (Lock mode) (محدود)، فيديو / شاشة ترحيب، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مدير Chanelel IP، مخرج السماعة الخارجية (داخلي/ خارجي، متغير / ثابت)، تشغيل فوري، خرج طاقة خارجي، بطاقة V-Lan ،RJP (حزمة مقبس عن بعد)،LG / Teleadapt (RS232C) Teleadapt / Guestlink (تقنية الوسائط المتعددة عالية الوضوح - التحكم في إلكترونيات المستهلك)، توافق الساعة الخارجية (LEC-005)، مؤقت تلقائي / مؤقت للنوم، توفير الطاقة الذكي، العناية بالعيون المتحركة، BEACON ،RTC (الوقت الفعلي على مدار الساعة)، توقيت مزامنة NTP