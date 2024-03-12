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سلسلة AN960H

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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سلسلة AN960H

55AN960H0LD

سلسلة AN960H

Front view with infill image

تلفزيون OLED فندقي ذكي بدقة 4K UHD مزود بحلول إدارة الفنادق Pro:Centric

تلفزيون داخل إطار على رف حائط في فندق، وتعرض شاشة التلفزيون لوحات فنية.

* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

تلفزيون OLED الذاتي الإضاءة من إل جي

يتميز تلفزيون الضيافة من إل جي بالتفرُّد نظرًا لتقنية الإضاءة الذكية التي يتمتع بها. تتحد ملايين وحدات البكسل معًا في تلفزيون OLED لتقديم تلفزيون من المستوى التالي. استمتع باللون الأسود القاتم والألوان الثرية وجودة الصورة الزاهية.

الكون بألوان ثرية وجودة صورة زاهية.

Pro:Centric Cloud

تُحسّن سحابة Pro:Centric إمكانية استخدام حل نظام إدارة المحتوى (CMS) للمؤسسات وكذلك التحول السحابي للنظام، ما يعزز خدمة الحلول التي تقدمها جهات خارجية. وهي توفر أيضًا قوالب تصميم متنوعة، وهو ما يسهم في تحسين منصة جمع البيانات والتحليلات مع لوحة معلومات لافتة للنظر.

تعمل المرأة من خلال برو: سنتريك دايركت.

Pro:Centric Direct

يوفر حل إدارة محتويات الفنادق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل إجراء الخدمة وتنفيذ الإدارة عن بُعد المستندة إلى عنوان IP بنقرة واحدة. يتيح حل Pro:Centric Direct للمستخدمين تعديل واجهتهم بسهولة من خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة كل أجهزة التلفزيون في الغرفة بكفاءة. يوفر أحدث إصدار من حل PCD تحكمًا من داخل الغرفة قائمًا على إنترنت الأشياء والذي سيكون نقطة انطلاقك للتحضير لأجنحة الجيل التالي من خلال الذكاء الاصطناعي.

الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل برو: سنتريك دايركت عبر الخادم.

* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.

نظام LG webOS22 أكثر ابتكارًا

استكشف أحدث ميزات نظام webOS22 لأجهزة التلفزيون الذكية من LG، واكتشف أجهزة التلفزيون التي توفر تقنية مبتكرة ووضوحًا رائعًا مع ألوان زاهية. تتيح لك وظيفتا «العرض على الشاشة دائمًا» و«مُحسِّن الألعاب» المضافتان حديثًا الولوج إلى عالم الإثارة المرئية الجديد.

تلفزيون يعرض لوحة فنية في وضع المعرض استنادًا إلى نظام webOS22.

تتغير شاشة التلفزيون إلى صور مختلفة مثل الساعات والأعمال الفنية.

العرض على الشاشة دائمًا

تلفزيون أسود يتحول إلى شاشات حية تعرض ساعة، ولوحات فنية أو تعرض حتى صورك الخاصة.
يلعب الرجل والمرأة ألعاب فيديو، ويظهر مشهد اللعبة على شاشة التلفزيون بجودة تضاهي الواقع.

مُحسِّن الألعاب

سوف تساعدك وظيفة «مُحسِّن الألعاب» من LG ويبقي على حماستك في اللعب من خلال اختيار وضع اللعبة وتعديل الصورة وما إلى ذلك.

SoftAP

تعد نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) ميزة Wi-Fi "افتراضية" تستخدم التلفزيون كنقطة اتصال لاسلكية، ما يتيح للضيوف توصيل أجهزتهم بنقطة الوصول البرمجية (SoftAP). وهي تدعم وضع الجسر (Bridge Mode)، ما يتيح للمسؤولين التحكم في معلومات نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) داخل الغرفة مثل، مستوى الإشارة، وكلمات مرور نقطة الوصول البرمجية (SoftAP)، إلخ.

مع وظيفة SoftAP المضمنة بالتلفزيون، يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول والتابلت.

*ينبغي ضبط نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) من قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.

* قد لا تعمل مشاركة الشاشة في الوقت نفسه.

Pro:Idiom

توفر تقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) الوصول إلى المحتوى المتميز للمساعدة في ضمان النشر السريع والواسع للتلفزيون عالي الدقة وغيره من المحتوى الرقمي عالي القيمة.

يمكن أن يمنع استخدام تقنية Pro:Idiom النسخ غير القانوني للمحتوى.

طباعة

كل المواصفات

المعلومات

  • الفئة

    Pro:Centric Smart

الفيديو

  • HDR_HDR 10 Pro

    نعم

  • صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    نعم

الملحقات

  • سلك الطاقة

    N/A (Attached)

  • نوع وحدة التحكم عن بُعد

    MMR

نظام البث

  • تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • رقمي

    DVB-T2/C/S2

  • قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

    نعم (قناة المعلومات فقط)

مواصفات الطاقة

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    238W

  • استهلاك الطاقة (العادي)

    210W

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

قياسي

  • EMC

    CE

  • الأمان

    CB, CU TR

الصوت (الصوت)

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

    20W

شاشة العرض

  • السطوع (العادي)

    450 nit (APL 25%)

  • الدقة

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • الحجم (بوصة)

    55

حل الضيافة

  • Pro:Centric Direct

    نعم

  • Pro:Centric Cloud

    نعم

  • Pro:Centric Server

    نعم

  • Pro:Centric Smart

    نعم

  • Pro:Centric V

    نعم

  • Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

    نعم

  • Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

    نعم

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    نعم

الأبعاد/الوزن

  • عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    3.2/3.2/3.2/3.2 mm

  • عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    9.1/9.1/8.9/12.8 mm

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    1360 x 810 x 172 mm

  • الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1228 x 708 x 45.9 mm

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1228 x 772 x 235 mm

  • الوزن عند الشحن

    23.7 kg

  • الوزن من دون الحامل

    14.3 kg

  • الوزن مع الحامل

    14.5 kg

مزايا الضيافة

  • التقنيات التشخيصية

    نعم (IP عن بُعد)

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • External Speaker Out / Line Out

    نعم (مخرج الخط)

  • EzManager

    نعم

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    نعم

  • HTNG-CEC (إصدار)

    نعم (1.4)

  • Instant ON

    نعم

  • مخرج IR

    نعم (RS-232C‏، HDMI)

  • Lock mode

    نعم (محدود)

  • Mobile Remote

    نعم

  • رمز IR المتعددة

    نعم

  • One Channel Map

    نعم

  • Port Block

    نعم

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    نعم

  • Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

    نعم (1.4)

  • SNMP

    نعم

  • USB Cloning

    نعم

  • V-Lan Tag

    نعم

  • الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

    نعم

  • Welcome Video

    نعم

  • WOL

    نعم

إمكانية الاتصال

  • مخرج صوت رقمي (بصري)

    نعم

  • مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

    نعم

  • فتحة CI

    نعم (CI+ 1.4 ECP)

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل RF

    نعم (2 لكل وحدة)

  • RJ45 (غرض الاستخدام)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

    نعم (قابس الهاتف)

  • USB (الإصدار)

    نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)

الوظائف الذكية

  • Bluetooth

    نعم

  • AOD

    نعم

  • تشغيل الصوت عبر Bluetooth

    نعم

  • DIAL

    نعم

  • Gallery Mode

    نعم

  • HDMI-ARC

    نعم (HDMI2)

  • IoT

    نعم

  • التوافق مع Magic Remote

    نعم (مُدمج)

  • Screen Share

    نعم

  • Soft AP

    نعم

  • التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

    نعم

  • إصدار webOS

    webOS 22

  • متصفح الويب

    نعم

  • واي فاي

    نعم

الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • BEACON

    نعم

  • مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

    نعم

  • Video Tag

    نعم (2 فيديو)

التصميم

  • لون الواجهة

    OLED (4 side Cinema Screen)

  • نوع الحامل

    ثنائي القوائم

  • اسم الأداة

    A2

الميكانيكية

  • متوافق مع معايير VESA

    300 x 200 mm

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