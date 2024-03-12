We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
سلسلة AN960H
تلفزيون OLED فندقي ذكي بدقة 4K UHD مزود بحلول إدارة الفنادق Pro:Centric
تلفزيون داخل إطار على رف حائط في فندق، وتعرض شاشة التلفزيون لوحات فنية.
* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
تلفزيون OLED الذاتي الإضاءة من إل جي
الكون بألوان ثرية وجودة صورة زاهية.
Pro:Centric Cloud
تعمل المرأة من خلال برو: سنتريك دايركت.
Pro:Centric Direct
الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل برو: سنتريك دايركت عبر الخادم.
* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.
نظام LG webOS22 أكثر ابتكارًا
تلفزيون يعرض لوحة فنية في وضع المعرض استنادًا إلى نظام webOS22.
SoftAP
مع وظيفة SoftAP المضمنة بالتلفزيون، يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول والتابلت.
*ينبغي ضبط نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) من قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا تعمل مشاركة الشاشة في الوقت نفسه.
Pro:Idiom
يمكن أن يمنع استخدام تقنية Pro:Idiom النسخ غير القانوني للمحتوى.
كل المواصفات
المعلومات
-
الفئة
Pro:Centric Smart
الفيديو
-
HDR_HDR 10 Pro
نعم
-
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
نعم
الملحقات
-
سلك الطاقة
N/A (Attached)
-
نوع وحدة التحكم عن بُعد
MMR
نظام البث
-
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
رقمي
DVB-T2/C/S2
-
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
نعم (قناة المعلومات فقط)
مواصفات الطاقة
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
238W
-
استهلاك الطاقة (العادي)
210W
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
AC 100~240V 50/60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
قياسي
-
EMC
CE
-
الأمان
CB, CU TR
الصوت (الصوت)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
20W
شاشة العرض
-
السطوع (العادي)
450 nit (APL 25%)
-
الدقة
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
الحجم (بوصة)
55
حل الضيافة
-
Pro:Centric Direct
نعم
-
Pro:Centric Cloud
نعم
-
Pro:Centric Server
نعم
-
Pro:Centric Smart
نعم
-
Pro:Centric V
نعم
-
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
نعم
-
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
نعم
-
Quick Menu (Customizable Portal)
نعم
الأبعاد/الوزن
-
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
3.2/3.2/3.2/3.2 mm
-
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
9.1/9.1/8.9/12.8 mm
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
1360 x 810 x 172 mm
-
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1228 x 708 x 45.9 mm
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1228 x 772 x 235 mm
-
الوزن عند الشحن
23.7 kg
-
الوزن من دون الحامل
14.3 kg
-
الوزن مع الحامل
14.5 kg
مزايا الضيافة
-
التقنيات التشخيصية
نعم (IP عن بُعد)
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
External Speaker Out / Line Out
نعم (مخرج الخط)
-
EzManager
نعم
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
نعم
-
HTNG-CEC (إصدار)
نعم (1.4)
-
Instant ON
نعم
-
مخرج IR
نعم (RS-232C، HDMI)
-
Lock mode
نعم (محدود)
-
Mobile Remote
نعم
-
رمز IR المتعددة
نعم
-
One Channel Map
نعم
-
Port Block
نعم
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
نعم
-
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
نعم (1.4)
-
SNMP
نعم
-
USB Cloning
نعم
-
V-Lan Tag
نعم
-
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
نعم
-
Welcome Video
نعم
-
WOL
نعم
إمكانية الاتصال
-
مخرج صوت رقمي (بصري)
نعم
-
مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
نعم
-
فتحة CI
نعم (CI+ 1.4 ECP)
-
مدخل HDMI
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل RF
نعم (2 لكل وحدة)
-
RJ45 (غرض الاستخدام)
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
نعم (قابس الهاتف)
-
USB (الإصدار)
نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)
الوظائف الذكية
-
Bluetooth
نعم
-
AOD
نعم
-
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
نعم
-
DIAL
نعم
-
Gallery Mode
نعم
-
HDMI-ARC
نعم (HDMI2)
-
IoT
نعم
-
التوافق مع Magic Remote
نعم (مُدمج)
-
Screen Share
نعم
-
Soft AP
نعم
-
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
نعم
-
إصدار webOS
webOS 22
-
متصفح الويب
نعم
-
واي فاي
نعم
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
BEACON
نعم
-
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
نعم
-
Video Tag
نعم (2 فيديو)
التصميم
-
لون الواجهة
OLED (4 side Cinema Screen)
-
نوع الحامل
ثنائي القوائم
-
اسم الأداة
A2
الميكانيكية
-
متوافق مع معايير VESA
300 x 200 mm
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.