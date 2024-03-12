سلسلة US761H

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كل المواصفات
الشاشة
-
بوصة
55 بوصة
-
الدقة
3,840 × 2,160 (UHD)
-
نوع وحدة الإضاءة الخلفية
حافة
-
السطوع (شمعة /م2)
400nit
نظام البث
-
رقمي
نعم(DVB-T2/C/S2)
فيديو
-
تقنية HDR (المدى الديناميكي العالي) (Dolby Vision / 10 Pro / HLG)
- / • / •
الصوت
-
خرج الصوت
10 واط + 10 واط
-
نظام مكبر الصوت
قناة 2.0
-
DOLBY ATMOS
•
-
تجربة صوتية رائعة باستخدام تقنية AI
•
-
تزامن صوت LG
• (تقنية البلوتوث مطلوبة)
حل الضيافة
-
نوع الحل
بروسينتريك (تليفزيون ذكي مباشر) القائمة السريعة 3.0
-
تدفق البيانات (IP &RF)
•
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)
GEM / HTML5
-
مسار عودة بروتوكول الانترنت
•
-
جاهزية الإرسال المتعدد / الإرسال الأحادي
•
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
•
-
Pro: تطبيق سنتريك (إصدار)
PCA 3.8
-
خادم برو سينتريك
PCS400R
-
DRM (إدارة الحقوق الرقمية)
Pro:Idiom (S/W Type), Pro:Idiom (Mobile, Lite)
الميزات
-
الضيافة
وضع الفندق (Hotel Mode)، وضع القفل (Lock mode) (محدود)، فيديو / شاشة ترحيب، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مدير Chanelel IP، مخرج السماعة الخارجية (داخلي/ خارجي، متغير / ثابت)، تشغيل فوري، خرج طاقة خارجي، بطاقة V-Lan ،RJP (حزمة مقبس عن بعد)،LG / Teleadapt (RS232C) Teleadapt / Guestlink (تقنية الوسائط المتعددة عالية الوضوح - التحكم في إلكترونيات المستهلك)، توافق الساعة الخارجية (LEC-005)، مؤقت تلقائي / مؤقت للنوم، توفير الطاقة الذكي، العناية بالعيون المتحركة، BEACON ،RTC (الوقت الفعلي على مدار الساعة)، توقيت مزامنة NTP
واجهة المقابس
-
المجموعة الجانبية
مدخل HDMI 2.0، مدخل USB 2.0 (2)، فتحة CI
-
المجموعة الخلفية
مدخل HDMI (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي "HDCP") 2.0 (2)، خرج صوت رقمي (بصري)، RS-232C (التحكم والخدمة)، واجهة ساعة (RJ12) ،RJ45 (الغرض من الاستخدام: 2 (إيثرنت، مساعد))، مخرج سماعة خارجية (مقبس هاتف 3.5 مم): 2 (سماعة خارجية 1،4 وات (استريو، R: 2.0وات, L : 2.0وات, 8 أوم) - التحكم في مستوى الصوت 1)
الأبعاد(الوحدة: ملم/كجم)
-
فيزا
300 × 300
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (مع الحامل)
1,232 x 773 x 303 / 20.4
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)
1,232 x 716 x 63.6 / 17.2
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (عند الشحن)
1,360 x 860 x 207 / 25.6
الطاقة(الوحدة : واط)
-
الجهد، هرتز
100 ~ 240، 50/60
-
عادي
138W
-
وضع الاستعداد
0.5↓
عام
-
الإقليم
الشرق الأوسط وأفريقيا
-
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