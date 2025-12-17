We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
وفر لضيوفك الحل الذكي التفاعلي، بخاصية بروسنتريك الذكية، لتحقيق تجربة فائقة. تمكنك سلسلة US761H من تخصيص وإنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات SDK والتطبيقات المحملة مسبقًا وبرنامج إدارة المحتوى، بخاصية بروسنتريك المباشرة.
برو: سنتريك، حل الإدارة الذكي للفندق
تم تحسين حل برو: سنتريك سمارت لتخصيص خدمات الضيافة للفنادق المتميزة ونزلاء الفنادق من خلال بنية حل IP وRF. وبفضل جودة الصور العالية والتصميم المتطور ووظائف الاتصال المتقدمة، فإن هذه الشاشة الذكية ترتقي بمستوى الترفيه إلى مستويات جديدة داخل الغرف وتزيد من الراحة باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
تطبيق خادم برو: سنتريك
الآن يمكنك تمييز فندقك من خلال عرض النماذج والصفحات القابلة للتخصيص التي يمكن تخصيصها حسب فندقك. وتمنحك تقنية برو: سنتريك حلاً يسهل تخصيصه بحيث يكون ملائمًا لأعمالك.
حل برو: سنتريك دايركت
يُعد حل برو: سنتريك دايركت نظامًا لإدارة محتوى الفندق يدعم توفير أدوات تحرير بسيطة ويوفر حلولاً متعددة مثل خدمة النقرة الواحدة وحل الإدارة عن بُعد باستخدام بروتوكول الإنترنت. ومع هذا الحل، يستطيع المستخدم تصميم واجهة المستخدم بسهولة كما يوفر خدمة مخصصة مع إدارة التلفزيون بكفاءة وفاعلية.
متعدد اللغات
تدعم الشاشة 39 لغة بما في ذلك العبرية والعربية والفارسية كما تدعم خاصية محاذاة نص اللغة، ما يجعل إقامة ضيوفك أكثر راحة.
نماذج أساسية وسهلة
يوفر لك تطبيق برو: سنتريك (PCA) قالب واحد أساسي وسهل، بحيث يُنشئ ثلاثة نماذج يمكن للنزلاء تحديد أي منهم حسب تفضيلاتهم.
صفحة ونموذج قابل للتخصيص
تمتع باختيار نموذج يتميز بمظهر وشعور بديل استنادًا إلى المعلومات الخاصة بك مع إمكانية تحرير أجزاء متعددة مع 40 صفحة من اللوحات الإعلانية بنفسك باستخدام أداة تعتمد على شبكة الإنترنت. (بحد أقصى 15 صفحة / القسم المتاح)
عرض أكثر من قناة
من خلال تشغيل ما يصل إلى 8 قنوات فندقية (22 قناة فرعية) يمكن تقديم مختلف المعلومات والخدمات المضافة.
تلفزيون ذكي من LG webOS 4.5
تلفزيون LG الذكي بتقنية webOS 4.5. استكشف أحدث ميزات تليفزيون LG الذكي واكتشف أجهزة التلفزيون التي تقدم تقنية مبتكرة ووضوح ملحوظ وألوان حقيقية.
قائمة التصفح الرئيسية
استمتع بحل LG السهل في القائمة الرئيسية. توفر LG الآن قائمة Quick (الإصدار 3.0) الجديدة، مما يجعلها أكثر سهولة وبساطة في الاستخدام من أي وقت مضى. تمت ترقية الحل بطريقة كبيرة؛ تمت إضافة أداة إنشاء مقاطع فيديو ترويجية من وضع الفندق وأصبح Quick Manager جاهزًا للاستخدام، مما يتيح توزيع المعلومات بسهولة في نفس الشبكة.
التعرف على الصوت
من التفاعل السلس إلى تجربة المستخدم المتسقة، تواصل LG جهودها لقيادة سوق التلفزيون التجاري بالتعرف على الصوت، مما يتيح للمستخدمين التحكم بسهولة في أجهزة تلفزيون LG. تعمل حلولنا المستقرة القائمة على webOS وPro: Centric Direct على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتك وخدماتك بشكل كبير.
ميزة SoftAP
نقطة الوصول التي تدعم البرامج (SoftAP) هي ميزة واي فاي "افتراضية" تستخدم برنامجًا لإنشاء نقطة اتصال لاسلكية. يدعم الإصدار الحالي وضع الجسر، الذي يمكّن مديري الشبكات من التحكم في الأجهزة المتصلة.
EzManger
توفر ميزة EzManger وظيفة التثبيت المريح التي تساعد المستخدم على تعيين إعدادات برو: سنتريك على التلفزيون تلقائيًا دون بذل المزيد من الجهود في عملية التهيئة. وتستغرق عملية التثبيت التلقائي مدة تتراوح بين دقيقة وثلاث دقائق تقريبًا أما عملية التثبيت اليديو فقد تستغرق مدة تتراوح بين 3 إلى خمس دقائق.
التوصيل التفاعلي بالتلفزيون "TV Link Interactive"
يتيح بروتوكول إل جي من خلال منفذ RS232 الاتصال بين التلفزيون وجهاز الاستقبال "الريسيفر" SI، ما يوفر خدمة ذكية وعرض المزيد من المحتويات لنزلاء الفندق.
التشغيل الفوري "Instant On"
يتيح نظام التحميل عالِ السرعة للمستخدمين الاستمتاع بعرض المحتوى بصورة فورية بعد تشغيل التلفزيون.
مكبر صوت خارجي
عزِّز تجربة الترفيه عن طريق إضافة مكبر صوت إضافي. حيث يمكن للنزلاء من خلاله الاستماع إلى الملفات الصوتية على التلفزيون والتحكم فيها من أي مكان داخل الفندق بما في ذلك الحمامات.
الأشعة تحت الحمراء المتعددة "Multi IR"
تقضي وظيفة الأشعة تحت الحمراء المتعددة على تداخل إشارة التحكم عن بعد بين أجهزة التلفزيون في الأجهزة المتعددة.
ساعة خارجية
استمتع بسهولة تركيب ساعة خارجية على جهاز تلفزيون إل جي للضيافة. حيث يمكن للنزلاء التحقق من الوقت بصورة سريعة بمجرد النظر إلى التلفزيون، وكل ما تحتاجه لتشغيل هذه الميزة هو اتصال واجهة RGB.
برو/ إيديوم
امنع أي نسخ غير قانوني للمحتوى من خلال ميزة إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة على نطاق واسع (DRM).
* قد تكون واجهة المستخدم (Ul) المخصصة مختلفة قليلًا.
* قد تكون واجهة المستخدم (Ul) الفعلية مختلفة قليلًا
* يمكن تعيين ميزة SoftAp في قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
*قد يتعذر تشغيل ميزة النسخ المتطابق "Smart Mirroring" في نفس الوقت.
* نقدم اثنين من البروتوكولات لحل SI (وهما HTNG-CEC وTVLink)
* متوفر فقط لأجهزة التلفزيون من LG
