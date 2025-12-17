توفر ميزة EzManger وظيفة التثبيت المريح التي تساعد المستخدم على تعيين إعدادات برو: سنتريك على التلفزيون تلقائيًا دون بذل المزيد من الجهود في عملية التهيئة. وتستغرق عملية التثبيت التلقائي مدة تتراوح بين دقيقة وثلاث دقائق تقريبًا أما عملية التثبيت اليديو فقد تستغرق مدة تتراوح بين 3 إلى خمس دقائق.