تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct

تعمل تقنية Pro:Centric Cloud على تحسين إمكانية استخدام حل نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بالمؤسسة وتحويل النظام إلى السحابة، مما يعزز خدمة الحلول المقدمة من جهات خارجية. كما يقدم أيضًا نماذج تصميم متنوعة، مما يعمل على تحسين منصة جمع البيانات والتحليلات من خلال لوحة معلومات جاذبة للانتباه. بالإضافة إلى الميزات الجديدة؛ يتيح لك Mobile Application Creator تبسيط عملية إعداد خدمات الاستقبال والإرشاد على الجهاز المحمول للضيوف. من خلال هذه الوظيفة، يتم تلبية طلب الضيف مع الاستجابة الفورية.