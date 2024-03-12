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تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct
تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct
تلفزيون على جدار غرفة الفندق، وشاشة التلفزيون ساطعة وواضحة.
* مقاس 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة هي لأغراض التوضيح فقط.
Pro:Centric Cloud
سيدة تعمل عبر Pro:Centric Cloud.
Pro:Centric Direct
رجل يقوم بمعالجة بعض المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل Pro:Centric Direct عبر الخادم.
* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.
طلاء مطابق
يتميز طراز UM662H بطلاء مطابق على لوحة الطاقة لحماية الشاشة حتى في البيئات المالحة أو الرطبة.
كل المواصفات
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الدليل والبرمجيات
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