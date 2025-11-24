About Cookies on This Site

لافتة UHD

لافتة UHD

لافتة UHD

86UT801C0LB
صورة أمامية حية
صورة أمامية
صورة جانبية - 15 درجة
صورة جانبية - 45 درجة
صورة جانبية - 90 درجة
صورة جانبية + 45 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة علوية
الصورة مأخوذة من الجانب الأيمن العلوي
صورة مقربة للجزء السفلي
صورة مقربة مأخوذة من الزاوية اليمنى العلوية

الميزات الرئيسية

  • الدقة: 3840 x‏ 2160‏ (4K UHD)
  • ThinQ AI
  • HGiG
  • تجربة رياضية مثيرة
  • أحضر السينما إلى منزلك
المزيد

تلفزيون ذكي بدقة 4K UHD

يوجد تلفزيون كبير على حائط غرفة المعيشة مزين بمدفأة. مشهد الجبل والقرية مشرق وحيوي على شاشة التلفزيون.

يوجد تلفزيون كبير على حائط غرفة المعيشة مزين بمدفأة. مشهد الجبل والقرية مشرق وحيوي على شاشة التلفزيون.

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.

4K UHD، عرض زاهي وحيوي بدقة عالية جدًا

تلفزيونات LG UHD TV تفوق توقعاتك في كل مرة. استمتع بجودة صورة حيوية وألوان زاهية مع دقة بكسل أكبر بأربع مرات من دقة Full HD.

المشهد المعروض على شاشة التلفزيون يبدو واضحًا جدًا كما لو كان حقيقيًا.

المشهد المعروض على شاشة التلفزيون يبدو واضحًا جدًا كما لو كان حقيقيًا.

ThinQ AI،
هل تعتقد أنك تعرف إمكانات التلفزيونات الذكية؟ فكر مرة أخرى.

LG ThinQ هنا ليمنحك أقصى قدر من تجربة التلفزيون. اختر مساعدك الصوتي المفضل وتحكم في تلفزيونك باستخدام صوتك من خلال شاشة رئيسية جديدة كليًا توفر المزيد من الراحة والتحكم.

 

 

* قد تختلف الصور عن المنتج الفعلي.

* قد تختلف الميزات المتوفرة حسب البلد.

 

 

 

HGiG، استمتع بجو اللعبة الواقعي

 

تتعرف ميزة HDR Gaming Interest Group‏ (HGiG) على أداء التلفزيون وجودة الصورة، ثم تقوم بضبط رسومات HDR لتوفير تجربة ألعاب HDR مثالية.

تجربة رياضية مثيرة

تشعر وكأنك هناك في الاستاد. تتيح لك تقنية Bluetooth Surround Ready تجربة اللعبة كما لو كنت على جانب خط الملعب. ومع تنبيه الأحداث الرياضية (Sports Alert)، ستعرف دائمًا متى تلعب فرقك المفضلة.

أحضر السينما إلى المنزل

 

تخلق الألوان الحيوية والتفاصيل الدقيقة تجربة مشاهدة غامرة مع تقنية Active HDR. استمتع بأفلامك المفضلة بنفس الجودة التي كانت مخصصة لها في الأصل مع تنسيقات HDR المتعددة بما في ذلك HDR10 وHLG.

