تلفزيون ذكي بدقة 4K UHD
4K UHD، عرض زاهي وحيوي بدقة عالية جدًا
تلفزيونات LG UHD TV تفوق توقعاتك في كل مرة. استمتع بجودة صورة حيوية وألوان زاهية مع دقة بكسل أكبر بأربع مرات من دقة Full HD.
ThinQ AI،
هل تعتقد أنك تعرف إمكانات التلفزيونات الذكية؟ فكر مرة أخرى.
LG ThinQ هنا ليمنحك أقصى قدر من تجربة التلفزيون. اختر مساعدك الصوتي المفضل وتحكم في تلفزيونك باستخدام صوتك من خلال شاشة رئيسية جديدة كليًا توفر المزيد من الراحة والتحكم.
HGiG، استمتع بجو اللعبة الواقعي
تتعرف ميزة HDR Gaming Interest Group (HGiG) على أداء التلفزيون وجودة الصورة، ثم تقوم بضبط رسومات HDR لتوفير تجربة ألعاب HDR مثالية.
تجربة رياضية مثيرة
تشعر وكأنك هناك في الاستاد. تتيح لك تقنية Bluetooth Surround Ready تجربة اللعبة كما لو كنت على جانب خط الملعب. ومع تنبيه الأحداث الرياضية (Sports Alert)، ستعرف دائمًا متى تلعب فرقك المفضلة.
أحضر السينما إلى المنزل
تخلق الألوان الحيوية والتفاصيل الدقيقة تجربة مشاهدة غامرة مع تقنية Active HDR. استمتع بأفلامك المفضلة بنفس الجودة التي كانت مخصصة لها في الأصل مع تنسيقات HDR المتعددة بما في ذلك HDR10 وHLG.
