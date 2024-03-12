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شاشة عرض كبيرة

المواصفات

الدعم

Resource

شاشة عرض كبيرة

M3801SCBN

شاشة عرض كبيرة

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

  • حجم الشّاشة

    38 بوصة

  • نسبة التّباين

    16:4

  • نقاء الشاشة

    1920*502

  • نوعية الشاشة

    IPS

  • نسبة السّطوع cd/m2

    420

  • تباين الإضاءة

    1400:1

  • وقت الإستجابة

    5 ms

  • زاوية المشاهدة

    178*178 درجة

  • سوبر اي بي اس

    نعم

  • عمق الألوان

    1.06 بيليون

  • متوسط الوقت قبل أول عطب فني

    50,000 ساعة

خصائص الفيديو

  • الترددات

    25.0MHz ~140.0MHz (RGB, HDMI/DVI)

  • تزامن التوافق

    منفصل\رقمي

  • تردد الماسح الضوئي v

    57~63Hz (RGB, HDMI/DVI)

  • حرارة الألوان

    User/Cool/Normal/Warm

  • تردد الماسح الضوئي H

    28~70kHz (RGB, HDMI/DVI)

  • أكبر نسبة نقاوة

    1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

  • النقاوة المبدئية

    1920 x 502 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)

المداخل الخلفية

  • مدخل اي ار

    نعم

  • اتش دي ام اي\دي في اي مع اتش دي سي بي

    نعم

  • حجم بي سي

    من النسق التلقائي الى الجودة العالية

  • حجم اتش دي تي في

    480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

  • ار جي-45

    نعم

  • ار اس 232C

    1/1, Female-to-Female Crossed Type

المصادقة و تركيب VESA

  • السلامة

    UL

  • ام سي سي

    FCC

مقاسات الشاشة

  • المقاسات

    38.8" x 11.8" x 3.5"

  • الوزن

    30.4 lbs

  • سطح VESA

    400*200 مم

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