سلسلة شاشات SE3KE

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كل المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
"49
-
الدقة الأصلية
1,920 × 1,080 (FHD)
-
السطوع (النوع, شمعة/م2)
350
قابلية الاتصال
-
مدخل
كابل HDMI (2)، DVI-D، RGB، مدخل صوت, USB
-
مخرج
الصوت (إيقاف/ثابت/متغير)
-
تحكم خارجي
مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
المواصفات الفنية
-
عرض الحافة:
11.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 18 ملم (B)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
1,102.2 × 638.5 × 54 ملم
-
الوزن (الرأس)
14.3 كجم
-
الشاشة بأبعاد حامل اختيارية (عرض × طول × عمق)
1,102.2 × 696.8 × 219.6 ملم
-
الوزن (الرأس + الحامل)
17.6 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)
1,197 × 760 × 166 ملم
-
الوزن بعد التعبئة
17.4 كجم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
300 × 300 ملم
الظروف البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
10 إلى 80 %
الطاقة
-
إمداد الطاقة
100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
النوع/الحد الأقصى
60 واط / 95 واط
-
توفير الطاقة الذكي
42 واط
الصوت
-
السماعة
20 واط (10 واط × 2)
قياسي(شهادة)
-
الأمان
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
الفئة FCC "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
نعم (لا يوجد بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي) / نعم (Energy Star 8.0)
التوافق مع مشغل الوسائط
-
متوافقة مع نوع OPS
نعم
-
مشغل وسائط خارجي مرفق
نعم (MP500/MP700)
توافق البرامج
-
برمجيات إدارة المحتويات
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+
الملحق
-
أساسي
جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
-
اختياري
حامل (ST-492T)، مشغل وسائط, كتيفة تثبيت في الحائط (LSW350B)، مهايئ VESA (AM-B330S)، وصلة واي فاي دونجل (AN-WF500)، غطاء لمس (KT-T49E)
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