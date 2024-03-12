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فئات UH5F-H

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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فئات UH5F-H

55UH5F-H

فئات UH5F-H

(3)
  • LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
  • LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
  • LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
  • LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
  • LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
  • LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
  • LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H
LG فئات UH5F-H, 55UH5F-H

الميزات الرئيسية

  • السطوع (النوع) : 500 شمعة /م2
  • المعالجة السطحية (ضباب) %28
  • الحافة: 9.9 ملم (T/R/L)، 14.4 ملم (ب)
  • العمق: 39.9 mm
  • الواجهة: HDMI(3)/ DP/DVI-D/USB 2.0/RS232C/RJ45/صوت/الأشعة تحت الحمراء
  • إمالة تثبيت بزاوية °30
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لافتات OLED من إل جي
جودة صورة فائقة

مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج

يمكن أن تزعج الانعكاسات غير الضرورية المشاهدين خلال مشاهدة الشاشة في ظروف الإضاءة الساطعة. تمكنت فئات UH5F-H من القضاء على مثل هذه المضايقات عن طريق زيادة مستوى الضبابية، مما يعزز الرؤية وإمكانية قراءة النصوص.

مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج

جودة صورة فائقة

دقة فائقة Ultra HD

بفضل الدقة الأعلى 4 مرات من دقة FHD، تتميز هذه الفئة من اللافتات بألوان وتفاصيل محتويات أكثر حيوية وواقعية. إضافة إلى ذلك، توفر زاوية المشاهدة الواسعة التي تتميز بها لوحة IPS محتويات واضحة دون تشوه.

دقة فائقة Ultra HD

تصميم أنيق وعملي

شاشة رقيقة ذات حافة ضيقة

تتميز هذه الفئة بسمك أقل وحافة أصغر، مما يوفر المساحة ويسهل من عملية التثبيت. يزيد ذلك من التجربة الغامرة التي تتميز بها الشاشة ويوفر تصميمًا متطورًا، مما يحسن جماليات المساحة التي تم تثبيت الشاشة بها.

شاشة رقيقة ذات حافة ضيقة

تصميم أنيق وعملي

شعار قابل للفصل ومكبر صوت مدمج

تم تجهيز هذه الفئة بشعار شفاف جديد يتناغم جيدًا مع المساحات المحيطة. تمنح ميزة إمكانية الإزالة المستخدمين المرونة في عملية التثبيت. يتم إثراء المحتويات بالتأثيرات الصوتية من مكبرات الصوت المدمجة دون الحاجة إلى شراء أو تثبيت مكبرات صوت خارجية.

شعار قابل للفصل ومكبر صوت مدمج

موثوقية المنتج

تصميم معتمد من IP5x

تضمن شهادة IP5x Dust-Proof أن المنتج محمي تمامًا من الغبار، مما يقلل من مخاطر تدهور الأداء.

تصميم معتمد من IP5x

موثوقية المنتج

إمالة تثبيت بزاوية °30

عادةً ما يتم إمالة من أجل مشاهدة مريحة للمستخدمين عند التثبيت في مكان مرتفع. في ضوء ذلك، تدعم الشاشة الإمالة* بزاوية 30 درجة عند التثبيت.
30 درجة إمالة

إمالة تثبيت بزاوية 30°

*تدعم الشاشة التثبيت بزاوية إمالة تبلغ 30 درجة نحو الأسفل. (في نطاق 30 درجة مئوية، رطوبة نسبية تبلغ %50)

سهولة التثبيت

دوران الشاشة التلقائي

تحدد هذه الفئة الاتجاه بشكل تلقائي (الوضع الأفقي أو العمودي) في خطوات التثبيت الأولية، لذا فإن عملية إعداد الاتجاه يدوياً ليست مطلوبة. سيتم ضبط اتجاه OSD ومحتويات الخلفية بالفعل عند تشغيل الشاشة في البداية.

دوران الشاشة التلقائي

سهولة التثبيت

التعديل الجيد

تتميز هذه الفئة "بجهاز استشعار لتحديد الاتجاه الأفقي" يوضح للمستخدمين كيفية إمالة الشاشة بحيث يمكن تثبيتها بدقة.

التعديل الجيد

منصة لافتات webOS الذكية

أداء عالي مع منصة webOS

بفضل منصة اللافتات الذكية المدمجة SoC، تتميز هذه الفئة بإمكانية تنفيذ العديد من المهام في نفس الوقت مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. بالإضافة إلى ذلك، يعزز نظام webOS من إل جي من راحة المستخدم بفضل واجهة المستخدم البديهية وأدوات تطوير التطبيقات البسيطة.

أداء عالي مع منصة webOS

منصة لافتات webOS الذكية

استخدامات جهاز الاستشعار المختلفة.

تدعم منصة اللافتات الذكية webOS من إل جي الاتصال بأجهزة الاستشعار الخارجية مثل GPIO وNFC / RFID ومستشعرات درجة الحرارة وما إلى ذلك عبر مكون USB الإضافي. تتميز هذه الفئة بالتكلفة الإجمالية المنخفضة لعمليات الصيانة حيث لا توجد حاجة لشراء برامج إضافية أو مشغلات وسائط لتقديم حلول ذات قيمة مضافة.

استخدامات جهاز الاستشعار المختلفة.

التوافق مع حلول غرف الاجتماعات

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

حصلت فئات UH5F-H على اعتماد ®Crestron Connected للحصول على مستوى أعلى من التوافق مع عناصر تحكم AV الاحترافية لتحقيق التكامل السلس والتحكم الذاتي*، مما يعزز كفاءة إدارة الأعمال.

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

*التحكم القائم على الشبكة

التوافق مع حلول غرف الاجتماعات

التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

لاجتماع مرئي مثالي، اعتمدتْ الفئة UH5F توافقيتها مع نظام Cisco الذي يقدم تحكم قوي ومتكامل* لمؤتمر فيديو أكثر ذكاءً، بما يحد من ضياع وقت إعداد جودة الصورة أو لتغيير المدخلات بشأن المكالمات الواردة.

التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

طباعة

كل المواصفات

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10 واط × 2)

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

  • اختياري

    Stand(ST-653T), OPS Kit(KT-OPSF)

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1360.0 x 835.0 x 175.0mm

  • مقبض

    لا

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1234.4 x 720.9 x 39.9mm (with LG Logo)

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1234.4 x 770.7 x 290.0mm

  • وزن العبوة

    24.2Kg

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    300 ×‏ 300 ملم

  • الوزن (الرأس)

    19.0Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    19.6Kg

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

شهادات الاعتماد

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

  • ErP / Energy Star

    YES(NewErP) / YES

  • الأمان

    CB / NRTL

الشروط البيئية

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (Piggyback)

استهلاك الطاقة

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    358 BTU/Hr(Typ.), 495 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • الحد الأقصى

    145W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    84W

  • العادي

    105W

اللوحة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • التدرج اللوني

    BT709 95%

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    1,000,000:1

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 28%

  • الشفافية

    غير متوفر

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

إمكانية الاتصال

  • مدخل صوت

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • ميزة Daisy Chain

    لا

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2/1.3)

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مخرج HDMI

    لا

  • IR

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مخرج RS232C

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

ميزات خاصة

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    Max. 30 degree

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    نعم

  • Mobile CMS

    نعم

  • Promota

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

الميزات - الأجهزة

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر BLU

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8 جيجابايت

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

الميزات - البرامج

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

    نعم (4 صورة بجانب صورة)

  • PIP

    نعم

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • المنارة

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • شهادة Cisco

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

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