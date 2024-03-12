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55XE4F-B

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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55XE4F-B

55XE4F-B

55XE4F-B

(1)
تصميم رقيق وقوي برؤية رائعة

تصميم رقيق وقوي برؤية رائعة

بفضل التصميم الرقيق والقوي، يمكن تثبيت فئات XE4F بسهولة لتلبية احتياجات العملاء في البيئات الخارجية التي تتطلب ظروف تثبيت معقدة. يجذب السطوع المحسن انتباه العملاء حتى في ظل ضوء الشمس القوي والمباشر.
تصميم رقيق وخفيف
تصميم رقيق وقوي

تصميم رقيق وخفيف

تتكون فئات XE4F من شاشة فردية تتميز بتصميم خفيف ورقيق ويمكن تخصيصها بسهولة لتناسب البيئات الخارجية المختلفة دون الحاجة إلى إطار منفصل.
سهولة التكامل مع تصميمات الشركاء حسب الطلب
تصميم رقيق وقوي

سهولة التكامل مع تصميمات الشركاء حسب الطلب

تعد فئات XE4F أكثر خفة وجاهزية للتخصيص حسب احتياجات العملاء وإعداداتهم المختلفة. بداية من لوحات القوائم الخارجية إلى الأكشاك، يتم تثبيت فئات XE4F على النحو الأمثل الذي يناسب العملاء استنادًا إلى الوجهة الصناعية والاستخدام.
ساطع متألق
وضوح فائق

ساطع متألق

تتميز فئات XE4F بسطوع قوي يبلغ 4000 نت، مما يوفر صورة ذات جودة واضحة ومفعمة بالحيوية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.
زاوية مشاهدة عريضة
وضوح فائق

زاوية مشاهدة عريضة

تمد تكنولوجيا لوحة IPS من إل جي المستخدم بتحكم أفضل في شاشة الكريستال المسال وهو ما يمكن من مشاهدة الشاشة افتراضيًا من أي زاوية.
سطوع طويل الأمد
وضوح فائق

سطوع طويل الأمد

تعمل فئات XE4F بشكل أكثر إشراقًا عند درجة حرارة منخفضة، وبالتالي تدوم أطول من المنتجات التقليدية بفضل إضافة المزيد من وحدات LED.
رؤية واضحة حتى مع ارتداء النظارة الشمسية المستقطبة
وضوح فائق

رؤية واضحة حتى مع ارتداء النظارة الشمسية المستقطبة

توفر ميزة لوح الربع الموجي (QWP)* الرؤية الواضحة حتى مع ارتداء المستخدم نظارة شمسية مستقطبة.

*لوح الربع الموجي

حماية قوية مع تصميم IP56
الموثوقية للاستخدام الخارجي

حماية قوية مع تصميم IP56

تتميز الشاشة بتصميم IP56 للتشغيل الموثوق. إنها مصممة لتقاوم الماء إضافة إلى مقاومة التأثيرات الضارة للشمس والمطر والثلج والغبار والرياح، وهي ميزة أساسية للاستخدامات الخارجية.
زجاج واقي (معتمد من IK10)
الموثوقية للاستخدام الخارجي

زجاج واقي (معتمد من IK10)

يضمن الزجاج الأمامي المقوى والمصفح توفير حماية مثالية من الظروف الخارجية، مما يقلل من أضرار تأثير تلك الظروف.

* الصور لأغراض التوضيح فقط
* يشير تصنيف IK إلى درجة المقاومة ضد التأثيرات الخارجية على مقياس من 0 إلى 10. (يشير الرقم 10 إلى أعلى مستوى من الحماية.)

Support HDBaseT ™
صيانة سهلة

Support HDBaseT ™

تدعم فئات XE4F تقنية HDBaseT™، وهي المعيار العالمي لنقل الفيديو والصوت عالي الوضوح والإيثرنت وأجهزة التحكم وUSB والأشعة تحت الحمراء عبر كابل واحد طويل المسافة، من أجل التحكم بسهولة في الشاشة وتوفير تكاليف التثبيت والصيانة.

* لا تدعم فئات XE4F إمدادات الطاقة

المراقبة عبر الويب
صيانة سهلة

المراقبة عبر الويب

يعد حل المراقبة المستند إلى الويب حل يتميز بسهولة الاستخدام حيث يوفر الراحة للمستخدم. فهو يمكن المستخدم من الوصول الكامل إلى أي مكان في أي وقت من خلال هواتفه المحمولة أثناء الوصول إلى كل من البيانات الحالية والسابقة. يسمح للمستخدم بمراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم في الوحدة عن بُعد في الوقت الفعلي.

* الصورة لأغراض التوضيح فقط

مشهد المستخدم

مشهد المستخدم

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كل المواصفات

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