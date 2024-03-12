يعد حل المراقبة المستند إلى الويب حل يتميز بسهولة الاستخدام حيث يوفر الراحة للمستخدم. فهو يمكن المستخدم من الوصول الكامل إلى أي مكان في أي وقت من خلال هواتفه المحمولة أثناء الوصول إلى كل من البيانات الحالية والسابقة. يسمح للمستخدم بمراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم في الوحدة عن بُعد في الوقت الفعلي.