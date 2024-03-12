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فئات UH5F

المواصفات

الدعم

Resource

فئات UH5F

65UH5F-B

فئات UH5F

()
  • LG فئات UH5F, 65UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 65UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 65UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 65UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 65UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 65UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 65UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 65UH5F-B
LG فئات UH5F, 65UH5F-B
LG فئات UH5F, 65UH5F-B
LG فئات UH5F, 65UH5F-B
LG فئات UH5F, 65UH5F-B
LG فئات UH5F, 65UH5F-B
LG فئات UH5F, 65UH5F-B
LG فئات UH5F, 65UH5F-B
LG فئات UH5F, 65UH5F-B

الميزات الرئيسية

  • السطوع (النوع): 500 شمعة /م2
  • عرض الحافة: 9.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 14.4 ملم (B)
  • العمق: 39.9 ملم
  • الواجهة: HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ مدخل صوت/ جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
  • مكبر صوت مدمج وشعار قابل للفصل
  • إمالة تثبيت 30°
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كل المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    65 بوصة

  • تكنولوجيا اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض

    16:9

  • الدقة الأصلية

    3,840x2,160 (UHD، RGB)

  • السطوع (النوع, شمعة/م²)

    500

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

    178 × 178

  • التحكم في وقت الاستجابة

    9 مللي ثانية (G to G)

  • معالجة سطحية (تشوش)

    تشوش %3

  • العمر الافتراضي (النوع)

    50,000 ساعة

  • ساعات التشغيل

    24 ساعة

  • الاتجاه

    أفقي أو عمودي

الاتصال

  • المدخل

    HDMI (3)، DP، DVI-D، مدخل صوت, USB 2.0

  • تحكم خارجي

    RS232C مدخل/مخرج, مدخل RJ45 (LAN)، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات الفنية

  • لون الحافة

    أسود

  • عرض الحافة:

    9.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 14.4 ملم (B)

  • أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

    1,453.3ملم × 844ملم × 39.9ملم

  • الوزن (الرأس)

    28.2 كجم

  • أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)

    1,600ملم × 1,095ملم × 175ملم

  • الوزن بعد التعبئة

    35.0 كجم

  • المقبض

    لا

  • واجهة حامل ™VESA القياسية

    300 × 300

الميزات الخاصة

  • الميل (لأسفل)

    بحد أقصى 30º * في نطاق درجة حرارة 30 درجة مئوية، ورطوبة 50 %

  • تقييم IP

    IP5x

الظروف البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 إلى 40 درجة مئوية

  • رطوبة التشغيل

    10 إلى 80 %

الطاقة

  • إمداد الطاقة

    100-240فولت~, 50/60هرتز

  • نوع البطارية

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • النوع/الحد الأقصى

    120 واط/165واط

  • توفير الطاقة الذكي

    84 واط

شهادة

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC الفئة "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    نعم (Energy Star 8.0)/ نعم(EU Only)

التوافق مع مشغل الوسائط

  • متوافقة مع نوع OPS

    نعم

توافق البرامج

  • برمجيات إدارة المحتويات

    SuperSign CMS

  • برمجيات التحكم والمراقبة

    وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+

  • Signage365Care

    نعم

الملحقات

  • الأساسية

    جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، كابل HDMI، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C

  • اختياري

    حامل (ST-653T)، مشغل وسائط، كتيفة جدار (LSW350B)، محول VESA (AM-B330S)، مجموعة OPS (KT-OPSF)

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