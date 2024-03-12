UM3DG Series

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كل المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
75 بوصة
-
الدقة
3,840x2,160 (UHD)
-
السطوع (النوع, شمعة/م²)
350
قابلية الاتصال
-
مدخل
مدخل HDMI (3)، DP، DVI-D، مدخل صوت, منفذ USB 2.0 (2)
-
مخرج
DP، مدخل صوت (إيقاف/ثابت/متغير)
-
تحكم خارجي
مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
المواصفات البدنية
-
عرض الحافة:
14.9 ملم (مُسطّح)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
1,682.4 × 960.3 × 57.9 ملم (بدون مقبض وشعار)
-
الوزن (الرأس)
41.5 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتوني (عرض × طول × عمق)
1,816 × 1,123 × 228 ملم
-
الوزن بعد التعبئة
49 كجم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
600 × 400 ملم
الظروف البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
10 إلى 80 %
الطاقة
-
إمداد الطاقة
100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
النوع
160 وات
-
الحد الأقصى
185 وات
الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
الفئة FCC "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
نعم (Energy Star 8.0)/ نعم (EU Only)
التوافق مع مشغل الوسائط
-
متوافقة مع نوع OPS
نعم
توافق البرامج
-
برمجيات إدارة المحتويات
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+
الملحق
-
أساسي
جهاز تحكم عن بعد، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB (1.8 متر)، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C
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اختياري
مجموعة OPS (KT-OPSF)، كتيفة جدارية (LSW640A/B)
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