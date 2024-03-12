شاشة لافتة UHD مقاس 98 بوصة بحافة 17 ملم

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تصميم نحيف
نظرًا لكونه نحيفًا، يُنصح بتركيبه بالقرب من الحائط. بالإضافة إلى ذلك، يزيد هذا من تجربة الشاشة الغامرة ويوفر تصميمًا متطورًا يحسن ديكور المساحة المثبتة.
تصميم نحيف
حلول SuperSign
SuperSign هو حل إدارة محتوى متكامل وسهل الاستخدام لمحتوى اللافتات الرقمية الإبداعية والمنظمة في مساحتك الخاصة، مما يربط العملاء بمجموعة من الخدمات مع تجارب مستخدم مريحة. هناك مجموعة متنوعة من الإصدارات مثل SuperSign Cloud، لذا اكتشف الإصدار الذي يناسبك واستمتع به.
حلول SuperSign
كل المواصفات
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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