شاشة لافتة UHD مقاس 98 بوصة بحافة 17 ملم

نظرًا لكونه نحيفًا، يُنصح بتركيبه بالقرب من الحائط. بالإضافة إلى ذلك، يزيد هذا من تجربة الشاشة الغامرة ويوفر تصميمًا متطورًا يحسن ديكور المساحة المثبتة.

