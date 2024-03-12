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شاشة لافتة UHD مقاس 98 بوصة بحافة 17 ملم

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة لافتة UHD مقاس 98 بوصة بحافة 17 ملم

98UM5K-B

شاشة لافتة UHD مقاس 98 بوصة بحافة 17 ملم

(2)
شاشة لافتة UHD كبيرة الحجم مع منصة LG webOS

شاشة لافتة UHD كبيرة الحجم مع منصة LG webOS

* All images in this page are for illustrative purposes only.

دقة عالية فائقة

دقة عالية فائقة

توفر تجربة مشاهدة غامرة بجودة صورة أعلى 4 مرات مقارنة مع FHD.

مستوى وضوح مناسب

مستوى وضوح مناسب

تتميز سلسلة UM5K بمستوى سطوع مناسب يبلغ 500 شمعة / متر مربع لشاشات العرض الداخلية، مما يؤدي إلى عرض المحتوى بشكل فعال ويجذب انتباه الجمهور. وهذا يجعلها حلاً مناسبًا للعرض لأغراض التسويق في إعدادات مختلفة، بما في ذلك غرف الاجتماعات والمطارات ومنافذ البيع بالتجزئة ومراكز التسوق.

 

 

* قد تختلف الصور الفعلية المتاحة عن الصور النموذجية المعروضة.

 

الأداء العالي مع webOS

الأداء العالي مع webOS

يعزِّز نظام التشغيل LG webOS راحة المستخدم من خلال واجهة مستخدم رسومية (GUI) سهلة الاستخدام وأدوات بسيطة لتطوير تطبيقات.

 

مكبرات صوت مدمجة

مكبرات صوت مدمجة

سيتم إثراء المحتويات بالتأثيرات الصوتية من مكبرات الصوت المدمجة، دون الحاجة إلى شراء أو تركيب مكبرات صوت خارجية.

* دعم مكبر الصوت الداخلي (الحد الأقصى للجانب الأيمن/الأيسر 10 واط)

تصميم نحيف

نظرًا لكونه نحيفًا، يُنصح بتركيبه بالقرب من الحائط. بالإضافة إلى ذلك، يزيد هذا من تجربة الشاشة الغامرة ويوفر تصميمًا متطورًا يحسن ديكور المساحة المثبتة.

 

تصميم نحيف

متوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

متوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

سلسلة UM5K تدعم Crestron Connected® من أجل التوافق العالي مع أدوات التحكم الاحترافية في الصوت والصورة لتحقيق التكامل السلس والتحكم الآلي*، مما يعزز كفاءة إدارة الأعمال.

* التحكم المستند إلى الشبكة

حلول SuperSign

SuperSign هو حل إدارة محتوى متكامل وسهل الاستخدام لمحتوى اللافتات الرقمية الإبداعية والمنظمة في مساحتك الخاصة، مما يربط العملاء بمجموعة من الخدمات مع تجارب مستخدم مريحة. هناك مجموعة متنوعة من الإصدارات مثل SuperSign Cloud، لذا اكتشف الإصدار الذي يناسبك واستمتع به.

 

حلول SuperSign

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