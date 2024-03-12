جدار فيديو بدقة FHD بحافة رقيقة 49 بوصة 500 شمعة

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تجربة مشاهدة غامرة لا تصدق بفضل
الحواف فائقة الرقة
رجل ينظر إلى شاشة كبيرة متصلة بنافذة متجر رياضي.
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.
* تشير كلمة "شاشات إل جي التقليدية" إلى الشاشات غير المزودة بخوارزمية تحسين الصورة.
النتائج المعروضة تستند على عملية الاختبار التي تمت داخل معامل الاختبار. وقد تختلف نتائج الاختبار الفعلية حسب البيئة وأجهزة القياس.
كل المواصفات
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
لا
الملحقات
-
أساسية
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
اختياري
لا
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1214 x 778 x 263mm
-
مقبض
نعم
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1077.6 x 607.8 x 89.7mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
وزن العبوة
21.9Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
600 × 400 مم
-
الوزن (الرأس)
16.9Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
شهادات الاعتماد
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
-
ErP / Energy Star
YES / Energy Star 8.0(US Only)
-
الأمان
CB / NRTL
الشروط البيئية
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
لا
استهلاك الطاقة
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
341 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
0.5W
-
الحد الأقصى
120W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
60W
-
العادي
100W
اللوحة
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
السطوع
500nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
نسبة التباين
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
500,000:1
-
العمر الافتراضي
60,000 ساعة (العادي)
-
دقة العرض الأصلية
1920 x 1080 (FHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
49
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 3%
-
الشفافية
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
ميزات خاصة
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
IP5X tested
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
إمكانية الاتصال
-
مدخل صوت
نعم
-
مخرج الصوت
نعم
-
ميزة Daisy Chain
إدخال: HDMI، DP، DVI-D / مخرج: مدخل DP
-
مدخل جهاز العرض
نعم (HDCP 1.3)
-
مخرج جهاز العرض
نعم
-
مدخل DVI-D
نعم (HDCP 1.4)
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
1.4
-
مخرج HDMI
لا
-
IR
نعم
-
مخرج IR
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
-
مدخل RS232C
نعم
-
مخرج RS232C
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
التوافق مع البرامج
-
Connected Care
لا
-
Mobile CMS
لا
-
Promota
لا
-
SuperSign Cloud
لا
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
نعم
الميزات - الأجهزة
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مستشعر BLU
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مروحة (مُدمج)
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
لا
-
مستشعر البكسل
لا
-
مؤشر الطاقة
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
معرف ضبط تلقائي
نعم
-
HDMI-CEC
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
لا
-
مجهز للشبكة
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
لا تعمل بنظام webOS
-
PBP
لا
-
PIP
لا
-
التشغيل عبر URL
لا
-
وضع PM
نعم
-
Pro:Idiom
لا
-
RS232C Sync
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
نعم
-
دوران الشاشة
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
تعيين خادم SI
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
لا
-
تعيين وضع اللوحات
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
علامة الفيديو
لا
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
webRTC
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
المنارة
لا
-
صورة شعار التمهيد
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
شهادة Cisco
لا
-
مدير التحكم
لا
-
Crestron Connected
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
لا
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
لا
-
مدير مجموعة
لا
-
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