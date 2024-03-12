جدار فيديو بدقة FHD بحافة رقيقة 49 بوصة 500 شمعة

من المعروف جيدًا أن تقنية لوحة IPS المقدمة من إل جي توفر تحكمًا أفضل في الكريستال المسال، مما يتيح مشاهدة الشاشة من جميع الزوايا تقريبًا. وبالتالي، تجذب فئات VL5G انتباه المزيد من المشاهدين عبر الألوان المفعمة بالحيوية بغض النظر عن موضع المشاهدة.

