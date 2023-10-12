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اللافتات الرقمية للشركات
تسمح حلول اللافتات الرقمية من إل جي بمعالجة ومشاركة المزيد من البيانات والمعلومات. لقد حان وقت حقبة جديدة من التعاون في الشركات و لمواكبة هذا التغيير، تعمل LG على تغيير بيئة المكاتب لتعكس الحاجة إلى أماكن عمل مفتوحة وصغيرة والتعاون عن ببعد باستخدام تقنية اللافتات الرقمية.
لماذا تختار شاشة عرض المعلومات من LG
يقدم حل لافتة LG الرقمية مكان عمل عالي الأداء كمنصة لتقديم المحتوى تحقق التواصل بين الإدارة والموظفين والمستهلكين مع جودة عرضها المتميزة وتصميمها المرن إلى جانب كفاءتها.
يمكن للشركات الاعتماد على لافتات LG الرقمية للحصول على جودة عرض فائقة وتصميم مرن وميزات سهلة الاستخدام والحصول على تكلفة ملكية إجمالية (TCO) تنافسية كحل شامل من التثبيت والتخصيص والاستخدام والصيانة. تعمل الشاشات الزاهية والموثوقية وسهولة الاستخدام على تحسين بيئة العمل وتجعل العمل عن بُعد سهلاً. يمكن لأعضاء الشركة كتابة البيانات وإنشاؤها وتحريرها ومشاركتها بسهولة بمساعدة منتجاتنا.
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