اللافتات الرقمية للشركات

هذه مساحة للتعاون متعدد الوظائف لعدد يتراوح ما بين 7 أشخاص و15 شخصًا. يجب أن تكون الصور مرئية بوضوح من مسافة بعيدة، مع عدم وجود مشاكل في التوافق. مطلوب مشاركة البيانات بشكل متكرر. ينبغي أن يكون وقت الإحماء والصيانة في حده الأدنى من أجل التناوب السلس للاجتماعات. عقد المؤتمرات والعروض التقديمية بثقة تامة باستخدام شاشة عرض معتمدة. يحافظ UHD على حيوية الشاشة وتتيح لوحة IPS عريضة الزاوية للأشخاص أن يركزوا، ما يزيد من الإنتاجية. تعد مشاركة البيانات فعالة أيضًا باستخدام One:Quick Share.

