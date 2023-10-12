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اللافتات الرقمية للمتاجر والمطاعم
توفر اللافتات الرقمية من إل جي منصة تسويق تربط بين متاجر البيع ومطاعم الوجبات السريعة والمستهلكين من خلال شاشات تفاعلية غنية تتيح للمستهلكين العثور على المعلومات التي يريدونها بسرعة وسهولة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
لماذا تختار شاشة عرض المعلومات من LG
تتراوح أسواق البيع بالتجزئة ومبيعات التجزئة سريعة الخدمة على نطاق واسع ما بين المتاجر الصغيرة ومراكز التسوق الكبيرة. يتم ربطها بعدة أصحاب مصالح من بينهم مستهلكون ومالكو متاجر ومتخصصو دمج نظم. من المهم جدًا توفير عدة شاشات عرض وحلول احترافية تناسب المساحات واحتياجات العملاء المختلفة. تساعد LG شركاءنا على زيادة العائد عن طريق تقديم هذه الحلول.
تضمن LG جودة فائقة في العرض مع إعادة إنتاج راقية للألوان وزاوية رؤية واسعة وسطوع بارز. وكذلك خيارات تركيبها المرنة وتصميمها النحيف يساعدانك على تركيب شاشة العرض في أي مكان تحتاج إليه لجذب انتباه العملاء.
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