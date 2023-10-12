تقدم LG Electronics حلول لافتات رقمية للنقل العام لتحسين التجربة لكل من المستخدمين ومقدمي خدمات النقل. تتطلع LG Electronics باستمرار إلى الأمام مع مطالبة موظفيها بالتوصل إلى حلول أكثر ابتكارًا وإثارة لتحسين حياة العملاء.

تستطيع LG Electronics أن تقدم شاشات بسطوع يتراوح ما بين 500 و3,000 كانديلا في المتر المربع وتعتمد على تقنيتها المتفردة للوحة التبديل في المكان (IPS)، والتي تتيح التشغيل على مدار الساعة. بفضل تقنية IPS، تقدم شاشات العرض من LG درجة لون وسطوع دقيقين بغض النظر عن زاوية الرؤية، ما يضمن أن المسافرين يستطيعون رؤية المعلومات من أي جزء من صف طويل للتجهيز في الوقت المناسب للإجراءات التالية مثل تسجيل الوصول والتخليص الجمركي. كما أنه مع كفاءة منتجات LG وشراكاتها العالمية وشبكة خدمتها العالمية، فإنك لن تقتصر على التحكم/الإدارة بفعالية لشاشات العرض ومعلوماتها في الوقت المناسب، بل ستجذب أيضًا الركاب عن طريق عرض مقاطع فيديو وصور للأغراض التجارية.