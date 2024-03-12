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السلسلة الذكية متعددة الوظائف

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السلسلة الذكية متعددة الوظائف

LAEC015-GN

السلسلة الذكية متعددة الوظائف

()
  • LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
  • LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
  • LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
  • LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
  • LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
  • LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN
LG السلسلة الذكية متعددة الوظائف, LAEC015-GN

الميزات الرئيسية

  • درجة البكسل: 1.56ملم
  • حجم الشاشة: 136 بوصة (Full HD)
  • السطوع: 500 نت
  • وحدة التحكم المدمجة بالنظام
  • سماعة مدمجة
  • الملحقات المخصصة: حامل جدار، حامل ميكانيكي (اختياري)
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سلسلة لافتات LED الذكية متعددة الوظائف

شاشة LAEC مثبتة في غرفة الاجتماعات بحامل ميكانيكي. يقوم أحد المستخدمين بمشاركة شاشة الحاسوب المحمول الخاص به على شاشة LAEC من خلال LG One: المشاركة السريعة.

* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

صورة توضح مجموعة من الأشخاص يعقدون اجتماعًا أثناء مشاهدة إحدى شاشات LAEC والاستماع إلى الصوت عبر مكبر الصوت المدمج بالشاشة في غرفة الاجتماعات.

الكل في - واحد
شاشة LED مع مكبر صوت مدمج

تعد سلسلة LAEC شاشات كبيرة بحجم 136 بوصة ويتم تقديمها كحزمة متعددة الوظائف بما في ذلك وحدة تحكم ومكبر صوت مدمجين. القضاء على الأمور التي تجعل تركيب شاشات LED صعبة ومعقدة، فهي لا تتطلب توصيلات أو تكوين بوحدة التحكم. ليس عليك سوى تشغيل الشاشة عبر جهاز التحكم عن بعد تماما مثل التلفزيون المنزلي، بعد الانتهاء من عملية التثبيت البسيطة.

صورة توضح شخص يستبدل إحدى وحدات LED من الأمام باستخدام الأداة المغناطيسية المقدمة.

صيانة سريعة

يتم إجراء الصيانة من الأمام، في حالة حدوث عطل متعلق بوحدة LED أو لوحة النظام. يمكن فصل وحدة LED ببساطة عن طريق الأداة المغناطيسية المتوفرة واستبدالها بسرعة دون كابلات.

حل مشاركة الشاشة اللاسلكي من إل جي، LG One: مشاركة سريعة

LG One: المشاركة السريعة هو حل مشاركة الشاشة لاسلكيًا متوفر من خلال سلسلة LAEC ووحدة نقل USB وتطبيقها. يمكنك ببساطة مشاركة شاشة الحاسوب الشخصي على الشاشة باستخدام زر دونجل USB وشبكة الواي فاي المدمجة*، حيث يمكنك ضبط قيم الإعداد الأساسية (الحجم ووضع الصورة والسطوع التلقائي وما إلى ذلك) للشاشة المتصلة دون الحاجة لجهاز تحكم عن بعد. كما يساعدك وضع اجتماعات المكتب ** على عرض جدول الأعمال والملاحظات قبل بدء الاجتماع.

يتكون ذلك من إجمالي 3 خطوات لتثبيت دونجل USB One: المشاركة السريعة ومشاركة شاشتك الخاصة وفق الصور المرفقة. الصورة الأولى لإقران دونجل USB مع لافتة إل جي، والثانية تصف شخصًا يمسك دونجل USB ويحاول توصيله بالحاسوب الشخصي، والصورة الأخيرة تظهر أشخاص يعقدون اجتماعًا أخيرًا عن طريق توصيل جهاز دونجل USB بالحاسوب المحمول ومشاركة الشاشة مع LAEC المثبتة على الجدار.

* يحتاج المستخدمون إلى تمكين Soft AP بقائمة الشبكة الخاصة باللافتات.

** يمكن للمستخدمين تمكين وضع اجتماعات المكتب في قائمة إعداد EZ الخاصة باللافتات.

*** يجب شراء LG One: المشاركة السريعة بشكل منفصل.

تثبيت سهل

تتميز عملية تثبيت سلسلة السلسلة الذكية متعددة الوظائف ببساطة كبيرة. بعد تثبيت مقصورتين مدرجتين في مجموعة التثبيت السريع، قم بتوصيل كل وحدة من وحدات شاشة LED بها. في النهاية، قم بتوصيل كابل الطاقة. توفر علمية التثبيت البسيطة هذه الوقت والجهد، مما يجعل المستخدمين يتعاملون مع شاشة LED بكل سهولة.

يتكون ذلك من إجمالي 3 خطوات لتأمين المقصورتين، وإرفاق وحدات LED، وتوصيل كابل الطاقة.

* يتطلب الأمر تثبيت البراغي أو تثبيت حامل/ملحقات الجدار بشكل إضافي.

ملحقات تثبيت مخصصة

يتم تقديم المنتج مع حقيبة التثبيت السريع التي تتضمن كل مكون ضروري بما في ذلك حامل الجدار الأفقي وأدوات التثبيت. يتوفر الحامل الميكانيكي كخيار، بحيث يمكنك وضعه بسهولة حسب مواقع التثبيت الخاصة بك. بفضل هذا الحامل، يمكنك ضبط ارتفاع الشاشة بما في ذلك الحامل من 2.0 متر إلى 2.5 متر.

"صورة توضح شاشة LAEC مثبتة على جدار بارتفاع شاهق عبر حامل الجدار. صورة توضح شاشة LAEC مثبتة جنبًا إلى جنب مع حامل ميكانيكي قاعة مناسبات."

تتميز سلسلة LAEC ببساطة التوصيل بمصدر طاقة، وتُظهر الصورة التالية جزء وصلة الطاقة.

توصيل طاقة مبسط

يتم تشغيل سلسلة LAEC بكابل تيار متردد مفرد أو مزدوج* دون الحاجة إلى وصلات طاقة معقدة وهو ما يزيد من أناقة التثبيت.

* يتطلب الأمر كبلا تيار متردد 110 فولت.

موظف إل جي يراقب إحدى شاشات سلسلة LAEC المثبتة في مكان مختلف.

خدمة العناية المتصلة من إل جي في الوقت الحقيقي

تمتع بصيانة أكثر سهولة وسرعة مع خدمة العناية المتصلة من إل جي* وهو حل الخدمة السحابية الذي توفره شركة إل جي. فهي تدير حالة الشاشات في أماكن العميل عن بعد لتشخيص الأعطال وخدمات التحكم عن بعد، بما يضمن استقرار ومواصلة أعمال العميل.

* يختلف توافر خدمة العناية المتصلة حسب المنطقة.

 

طباعة

كل المواصفات

المعلمات الحقيقية

  • تكوين البكسل

    3 في 1 SMD

  • درجة البكسل (ملم)

    1.5625

  • دقة الشاشة

    1,920×1,080

  • أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، ملم)

    250x281.25

  • عدد الوحدات لكل شاشة (عرض × ارتفاع)

    12×6 (إجمالي 72)

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق، ملم، بما في ذلك الحفة)

    3,004.6x1692.1x36.5 (أكثر سمكا 70)

  • مساحة سطح الشاشة (م²)

    5.06

  • وزن الشاشة

    129

  • الكثافة الفيزيائية للبكسل (بكسل/م²)

    409,600

  • سطح عبوة الوحدة (ملم)

    ±0.2

  • مواد عبوة الوحدة

    ألمونيوم

  • الوصول للخدمة

    الجانب الأمامي

المواصفات البصرية

  • الحد الأدنى السطوع (بعد المعايرة)

    500

  • درجة حرارة اللون

    7300K

  • زاوية المشاهدة البصرية (رأسية × أفقية)

    160° × 160°

  • تجانس السطوع

    98%

  • تجانس اللون

    ±0.015Cx,Cy

  • نسبة التباين

    3000:1

  • عمق المعالجة (بت)

    16

المواصفات البصرية

  • استهلاك الطاقة (واط/الشاشة، الحد الأقصى)

    2,000

  • استهلاك الطاقة (واط/ الشاشة، المتوسط)

    800

  • استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)

    395

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية /ساعة/الشاشة، الحد الأقصى)

    6,824

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية /ساعة/الشاشة، المتوسط)

    2,730

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م²، الحد الأقصى)

    1,348

  • مصدر الطاقة (فولت)

    100 إلى 240

  • معدل الإطار (هرتز)

    50/60

  • معدل التحديث (هرتز)

    ≥2880

مواصفات البصرية

  • عمر LED الافتراضي (نصف السطوع)

    100,000

  • درجة حرارة التشغيل (مْ)

    0مْ حتى +40مْ

  • رطوبة التشغيل

    <90% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)

  • تصنيف IP للجانب الأمامي

    IP30

  • تصنيف IP للجانب الخلفي

    IP20

مكبر الصوت

  • مكبر الصوت

    مدمج (9واط+9واط)

الشهادات

  • الشهادات

    CE,FCC,ETL,CB

البيئة

  • البيئة

    ROHS, REACH

جهاز التحكم

  • جهاز التحكم

    مدرج

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