سطح شاشة LG MAGNIT أملس جدًا تمامًا مثل شاشة LCD، وهو ما يجعلها تبدو جميلة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة. وأيضًا، يشعر الجمهور أو فنيو التركيب بالنعومة عند لمس الشاشة. وفي حال ظهور بصمات الأصابع على السطح، فيمكن إزالتها ببساطة عن طريق مسحها بقطعة قماش ناعمة دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية.

