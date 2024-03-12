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ما وراء الابتكار الحقيقيآفاق جديدة
تتميز شاشات MAGNIT من إل جي بتقديم صور غامرة وملفتة للنظر من أجل تجربة مشاهدة لا تُنسى. تمتع بخيال ينبض بالحياة، من خلال التفاصيل فائقة الدقة بفضل رقائق LED المصغرة الملونة.
* مقارنة مع شاشات LED التقليدية من إل جي
غمر بالأسود، تفاصيل مفعمة بالحيوية
من خلال إزالة الحزمة المحيطة بشرائح R، وG، وB LED وتطبيق تقنية Full Black Coating الخاصة بشركة LG، تقدم LG MAGNIT بشكل مدهش لونًا أسود أعمق بكثير من لافتات LED ذات الحزمة التقليدية*. ولا يؤدي ذلك إلى تحسين وضوح الألوان فحسب، بل أيضًا إلى ظهور التفاصيل المخفية في الظلال، وهو ما يمنح الجمهور إحساسًا بالغمر.
وجه نمر أبيض للتأكيد على اللون الأسود
* مقارنة مع شاشات LED التقليدية من إل جي
ضوء وظل أقوى
نافورة أرضية بألوان مختلفة لإظهار الاختلاف بين لافتات LED التقليدية من إل جي وMAGNIT حول نسبة التباين والتميز
ألوان دقيقة كما صُنعت
تتألق "سياتل جريت ويل" بالكثير من الألوان
* تم ابتكار الوظائف أعلاه عن طريق استخدام تقنية التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى جودة الصورة.
تعبير بألوان زاهية مدعوم بتقنية HDR
منظر ليلي لقرية على HDR وSDR، مع اختلاف في طيف الألوان ونسبة التباين
* HDR10 Pro هو حل HDR الخاص بشركة إل جي لمعالجة إشارة HDR عن طريق استخدام تعيين نغمة ديناميكية محسّنة.
زاوية مشاهدة عريضة بألوان
MAGNIT تُظهر شلالًا يُنظر إليه من الزوايا الجانبية
عناية أقل بتصميم قوي
حماية رقائق LED من قطرات الماء، والغبارـ والكهرباء الساكنة، والتأثيرات المادية
* بناءً على الاختبارات الداخلية وفقًا لمعايير الاعتماد ، أو في ظل ظروف التشغيل الفعلية.
مظهر أنيق بسطح أملس
مظهر أنيق لـ MAGNIT مع سطح أملس
تصميم مثالي دون كابلات من أجل بساطة التثبيت
تعمل الشاشات بتقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق. لا يتطلب الأمر توصيل كابلات الإشارة والطاقة بين المقصورات، ولا حاجة إلى الكابلات باستثناء توصيل الشاشة بالطاقة ووحدة التحكم في النظام.
تتيح تقنية النقل اللاسلكي واسع النطاق للكابينات الاتصال ببعضها البعض، كما أن تصميم التجميع يُبسط الهيكل الخلفي للشاشة.
نقل البيانات لاسلكيًا، ووحدة طاقة بدون كابل
استهلاك الطاقة الفعال حسب اللون
تتميز شاشات MAGNIT باستهلاك منخفض للطاقة بفضل محرك الكاثود المشترك IC. فهو يوفر الجهد المناسب للبكسلات الفرعية R وG وB بشكل فردي للتقليل من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.
منظر خلفي من المذيعين يتكون من LG MAGNIT مع مقارنة التدفق الحالي لشرائح LED بين MAGNIT ولافتات LED التقليدية من إل جي.
وضع الاستعداد لتوفير الطاقة
يستريح الموظفون في المكتب دون استخدام الشاشة وهي في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.
* متوفر لشاشة بدقة تزيد عن 1,280 × 720.
ملحقات مخصصة للتنظيف والترتيب
يتم تركيب LG MAGNIT بدقة بفضل مجموعات التركيب على الحائط ومجموعة الإطارات.
الإدارة الشاملة للمحتوى
تتوافق شاشات MAGNIT مع حل SuperSign CMS من إل جي وهو حل شامل لإدارة المحتويات بقصد التحرير والجدولة والتوزيع. يمكن للمديرين تشغيل شاشات إل جي التجارية بما في ذلك شاشات MAGNIT من إل جي دفعة واحدة، مما يتيح الإدارة المنهجية والفعالة.
يتم تركيب MAGNIT في ردهة الشركة، وتتم إدارته بواسطة حل LG SuperSign.
خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي
يقوم مهندس إل جي بمراقبة حالة MAGNIT الذي تم تركيبه في متاجر المعدات الإلكترونية في الوقت الفعلي
* ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف التوافر حسب المنطقة.
كل المواصفات
الخصائص الفيزيائيةالعوامل المتغيرة
-
تكوين البكسل
1R, 1G, 1B (رقاقة على اللوحة)
-
درجة البكسل (ملم)
0.93
-
تصميم الوحدة (عرضxارتفاع)
160 × 180
-
أبعاد الوحدة (عرضxارتفاع، ملم)
150 × 168.8
-
وزن الوحدة (جم)
150
-
عدد الوحدات لكل مقصورة (عرضxارتفاع)
8 (4x2)
-
تصميم المقصورة (عرض x ارتفاع)
640 × 360
-
أبعاد المقصورة (عرض × ارتفاع× عمق، ملم)
600 × 337.5 × 44.9
-
مساحة سطح المقصورة (م²)
0.203
-
الوزن لكل مقصورة (كجم/مقصورة)
7.0
-
وزن المتر المربع (كجم/م²)
34.6
-
الكثافة الفيزيائية للبكسل (بكسل/م²)
1,137,778
-
استواء الخزانة (ملم)
±0.5 ملم
-
مواد الخزانة
ألمونيوم مصبوب تحت ضغط شديد
-
الوصول إلى الخدمة
الجانب الأمامي والجانب الخلفي (الوحدة: الجانب الأمامي فقط)
المواصفاتالبصرية
-
السطوع (الذروة/الحد الأقصى، بعد المعايرة)
1,200 / 600
-
درجة حرارة اللون (افتراضي، قابل للتعديل 2)
7,300/3,200~9,300K (إمكانية التعديل من خلال مساعد LED من إل جي عبر الحاسوب)
-
زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية)
160°
-
زاوية المشاهدة المرئية (الرأسية)
160°
-
تجانس السطوع
95%
-
تجانس اللون
±0.02Cx, Cy
-
نسبة التباين (10 لوكس)
150,000:1
-
عمق المعالجة (بت)
20
-
التوافق مع تقنية HDR
HDR10, HDR10 Pro1)
-
النوع الذي يتضمن محرك IC
كاثود مشترك
-
استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، بحد أقصى)
125
-
استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، المتوسط)
85
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، بحد أقصى)
617
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ مقصورة، بحد أقصى)
427
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ مقصورة، المتوسط)
290
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م²، بحد أقصى)
2,108
-
مصدر الطاقة (فولت)
100 إلى 240
-
معدل الإطار (هرتز)
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,840
-
العمر الافتراضي (عدد الساعات حتى نصف السطوع)
100,000
-
درجة حرارة التشغيل (مْ)
0∘إلى +40∘
-
رطوبة التشغيل
10-80 %RH
-
تصنيف IP للجانب الأمامي
IP50
-
تصنيف IP للجانب الخلفي
IP20
بيئة
-
بيئة
السلامة 60950-1
EMC الفئة أ، BS476 القسم 7 الفئة 1
الاعتماد
-
الاعتماد
RoHS
المحقات الاختيارية
-
المحقات الاختيارية
مجموعة التثبيت على الجدار، مجموعة الإطار
جهاز تحكم
-
جهاز تحكم
CSAB-009X
-
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