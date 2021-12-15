بايجون هو فنان قلم ثلاثي الأبعاد وقد ابتكر نموذجاً ثلاثي الأبعاد لقلم إل جي كاسيت ذي الريشة الزدوجة، مما يسلط الضوء على ميزاته مثل 4 دوارات شفافة إضافية تسمح بأوضاع تدفق هواء متنوعة، وشواية سحب أوسع للتدفئة والتبريد بشكل أسرع، ومستشعر درجة حرارة الأرض للتحكم في المناخ بشكل متساوٍ ومتسق. توفر أوضاع تدفق الهواء الستة تدفقاً مخصصاً مع تدفق هواء غير مباشر ووضع الطاقة وتدفق هواء مباشر وتأرجح لأعلى ولأسفل، مما يضمن الراحة في أي غرفة أو مساحة.

مع كل التجارب والنجاحات التي حدثت في عام 2021 خلفنا، تود LG تقديم شكرها وامتنانها للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. نحن نقدر حقاً كل دعمكم المستمر ونفخر بمساعدتكم على تحقيق أهدافكم من خلال مجموعة متنوعة من منتجات إل جي المبتكرة في مجال التدفئة والتهوية والتكييف. نتمنى لكم الأفضل في عام 2022م ونأمل أيضاً أن تستمتعوا بهذا الإبداع الرائع.