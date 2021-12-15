We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
قلم ثلاثي الأبعاد يضفي الحيوية على الريشة المزدوجة
بايجون هو فنان قلم ثلاثي الأبعاد وقد ابتكر نموذجاً ثلاثي الأبعاد لقلم إل جي كاسيت ذي الريشة الزدوجة، مما يسلط الضوء على ميزاته مثل 4 دوارات شفافة إضافية تسمح بأوضاع تدفق هواء متنوعة، وشواية سحب أوسع للتدفئة والتبريد بشكل أسرع، ومستشعر درجة حرارة الأرض للتحكم في المناخ بشكل متساوٍ ومتسق. توفر أوضاع تدفق الهواء الستة تدفقاً مخصصاً مع تدفق هواء غير مباشر ووضع الطاقة وتدفق هواء مباشر وتأرجح لأعلى ولأسفل، مما يضمن الراحة في أي غرفة أو مساحة.
مع كل التجارب والنجاحات التي حدثت في عام 2021 خلفنا، تود LG تقديم شكرها وامتنانها للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. نحن نقدر حقاً كل دعمكم المستمر ونفخر بمساعدتكم على تحقيق أهدافكم من خلال مجموعة متنوعة من منتجات إل جي المبتكرة في مجال التدفئة والتهوية والتكييف. نتمنى لكم الأفضل في عام 2022م ونأمل أيضاً أن تستمتعوا بهذا الإبداع الرائع.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.