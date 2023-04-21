يعد العزل الفعال حول القنوات أو أنابيب غاز التبريد طريقة سهلة لضمان نظام HVAC فعال. بدون عزل مناسب، تتسرب الحرارة من القنوات والأنابيب. سيتطلب ذلك الحفاظ على درجة حرارة أعلى للتدفئة عند انخفاض درجة الحرارة.

تنخفض درجات الحرارة ولكن هذا لا يعني أن الطقس يجب أن يكون مخيفاً. ابق على اطلاع بالأمور عن طريق فحص نظام التدفئة قبل حلول فصل الشتاء وتجنب حالة الطوارئ بمجرد دخول البرد حقاً. يمكن لهذه النصائح البسيطة أن تحدث فرقاً كبيراً وتساعدك على البقاء دافئاً طوال فصل الشتاء!