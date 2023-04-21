We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
استعد لفصل الشتاء من خلال تجهيز نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاص بك
مع الخريف على قدم وساق وتوفير الراحة من حرارة الصيف، سيحين الوقت قريباً لتشغيل أنظمة التدفئة لدينا. ولكن قبل تشغيل منظم الحرارة أو ما يسمى الثرموستات، هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتأكد من أن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يعمل بسلاسة ويحافظ على دفئك طوال فصل الشتاء. من الأفضل دائماً أن تظل في صدارة اللعبة وعندما يتعلق الأمر بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لديك، فإن هذا الأمر أكثر أهمية. فيما يلي بعض النصائح البسيطة لإعداد نظام التدفئة الخاص بك لموسم البرد.
المرشحات النظيفة هي الأفضل لأداء النظام وصحتك
المرشحات تشكل نضارة وكفاءة
تعد المرشحات جزءاً أساسياً من أي نظام HVAC وتغييرها أو تنظيفها بشكل منتظم أمر مهم في الحفاظ على الهواء نظيفاً. يتجمع الغبار والمواد المسببة للحساسية في المرشحات وعندما يتم انسدادها فإنها ستقلل بالتأكيد من جودة الهواء القادم من النظام. تؤثر المرشحات المحجوبة أيضاً سلباً على كفاءة نظام HVAC التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. قم بتغيير أو تنظيف مرشحات HVAC لتبقى أكثر دفئاً، وتوفر هواءاً صحياً وتحافظ على عمل نظامك قوياً.
منظم الحرارة هو المفتاح لأداء التدفئة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC
اضبط الثرموستات الخاص بك مباشرة
إذا كان منظم الحرارة لديك لا يعمل بشكل صحيح، فإن نظام HVAC التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لديك لا يعمل بشكل صحيح. يتيح لك اختبار منظم الحرارة قبل أن يبدأ الطقس البارد البقاء بعيداً عن أي مشاكل قبل أن يصبح الموقف طارئاً. يمكنك اختبار منظم الحرارة الخاص بك عن طريق ضبطه على درجة حرارة معينة ثم مراقبة درجة الحرارة باستخدام مقياس حرارة خارجي للتأكد من دقة منظم الحرارة. إذا كان منظم الحرارة الخاص بك لا يعمل بدقة، فقد يكون الوقت قد حان للترقية.
تعمل القنوات النظيفة والواضحة على تحسين جودة الهواء وكفاءته
لا تفوت القنوات والفتحات
في نظام HVAC الأنبوبي، غالباً ما يتم التغاضي عن فحص القنوات وتنظيفها. تعمل الفتحات المتسخة أو المسدودة أيضاً على تقليل الكفاءة وتقليل جودة الهواء القادم من النظام. إن الفحص الشامل للقنوات والفتحات قبل ارتفاع درجة الحرارة سيقطع شوطاً طويلاً بمجرد أن يكون الشتاء على قدم وساق.
يساعد عزل الأنابيب والأنابيب على تشغيل نظام HVAC التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشكل أكثر كفاءة
العزل بدلاً من الإحباط
يعد العزل الفعال حول القنوات أو أنابيب غاز التبريد طريقة سهلة لضمان نظام HVAC فعال. بدون عزل مناسب، تتسرب الحرارة من القنوات والأنابيب. سيتطلب ذلك الحفاظ على درجة حرارة أعلى للتدفئة عند انخفاض درجة الحرارة.
تنخفض درجات الحرارة ولكن هذا لا يعني أن الطقس يجب أن يكون مخيفاً. ابق على اطلاع بالأمور عن طريق فحص نظام التدفئة قبل حلول فصل الشتاء وتجنب حالة الطوارئ بمجرد دخول البرد حقاً. يمكن لهذه النصائح البسيطة أن تحدث فرقاً كبيراً وتساعدك على البقاء دافئاً طوال فصل الشتاء!
