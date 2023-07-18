حين يتعلق الأمر بالتخزين والاستخدام الفعال للطاقة، فإن حلول التحكم مثل تطبيق LG ThinQ يُمثل ضرورة مُلحَّة. تمكن زوار جناح LG من تجربة تطبيق ThinQ وكيفية مراقبة الطاقة عن بعد من خلاله والتحكم في النظام من جهاز محمول. يقدم ThinQ إمكانية الوصول إلى أي جهاز متصل بالنظام لمراقبة دقيقة لتخزين الطاقة واستخدامها وكذلك لعملية تشغيل النظام ككل. يمكن الوصول إلى بيانات مثل كفاءة وأوضاع تشغيل المضخات الحرارية، ومستويات تخزين الطاقة من نظام تخزين الطاقة (ESS)، وكفاءة ألواح الطاقة الشمسية. يمكن الوصول إلى هذه البيانات في الوقت الفعلي* من أي مكان عبر اتصال Wi-Fi من أجل استخدام مُحسّن للطاقة.

*قد يختلف التوافر حسب البلد وظروف التشغيل.

تلتزم LG بتوفير مستقبل أفضل من خلال حلول تحد من التأثير السلبي على البيئة. جناح LG في WCE 2023 مكّن الزوار من تجربة التزام LG وسمح لهم بمتابعة رحلة الطاقة LG net-zero. تتوقع شركة LG ارتفاع عدد زوار جناحها في المعرض القادم لتشارك المزيد من الحلول التي تخدم البيئة.