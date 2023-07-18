We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الطاقة المسؤولة تمنحنا بيئة مستدامة
أقيم معرض World Climate Industry EXPO (WCE 2023) من 25-27 مايو/أيار في شركة BEXCO في بوسان، كوريا الجنوبية. WCE هو معرض دولي يبرز أحدث التقنيات والسياسات المتعلقة بالمناخ العالمي ومجالات الطاقة. أتت شركات من مختلف أرجاء العالم لمناقشة أزمة المناخ ولعرض جهودهم للتأثير إيجابيًا على البيئة. شاركت LG في معرض WCE هذا العام بجناح مساحته 450 متر مربع. استضاف الجناح عروض من شركة LG Electronics، وLG Chem، وحلول LG الخاصة بالطاقة. بلغ عدد زوار الجناح خلال المعرض 3134 زائر. فلنلقي نظرة على ما قدمته LG في هذا المعرض.
مع الاستدامة الكبيرة، تأتي مسؤوليات عظيمة
تلتزم LG بشعارها “عمل مسؤول، مستقبل مستدام”، حيث تعرض أجهزة منزلية عالية الكفاءة مثل الغسالات، والمجففات، وأجهزة تنقية الهواء، والمضخات الحرارية، ووحدات مُكيفات الهواء السكنية ERV. حظى زوار جناح LG بفرصة لتجربة مجموعة واسعة من المنتجات التي تساهم في خارطة الطريق لمستقبل مستدام بداية من المواد والأجهزة المنزلية الشائعة وصولاً إلى أنظمة تخزين الطاقة والحلول التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
منزل مُجهز بالكامل لمستقبل مستدام: Net Zero House
استضاف جناح LG في WCE معرض ‘Net Zero House’ الذي وضّح كيف يمكن لمنزل أن يولِّد ويحتفظ بالطاقة المتجددة ليتم استخدامها في الأجهزة المنزلية عالية الكفاءة وفي أنظمة مكيفات الهواء HVAC مع تقليل انبعاثات الكربون واستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير لتقليل أثرها السلبي على البيئة. في منطقة الجراج، وهي أول مكان تراه عيناك بينما تدخل البيت، تعرض LG نظام تخرين الطاقة (ESS) الذي يتكامل مع ألواح الطاقة الشمسية التي تقدم مخزن طاقة متجددة. يمكن استخدام هذه الطاقة لمختلف الأغراض بداية من شحن السيارات الكهربائية إلى تشغيل الأجهزة المنزلية وأنظمة تكييف الهواء HVAC. في قسم غرفة المعيشة الموجود في المعرض، تمكن الزوار من رؤية الأجهزة عالية الكفاءة التي تم انتاجها من بلاستك مُعاد تدويره.
أكثر من مجرد حل لتخزين الطاقة
أظهر زوار جناح LG اهتمامًا خاصًا بأنظمة تخزين الطاقة LG ESS ومدى توافرها في المناطق المختلفة حول العالم. تعتبر قدرة أنظمة تخزين الطاقة على التكامل مع مختلف حلول LG الأخرى من الاشياء التي استرعت اهتمام الزوار أيضًا. حيث يمكن دمجها مع المضخات الحرارية وألواح الطاقة الشمسية التي تهدف إلى توفير استراتيجية أكثر شمولاً وعديمة الانبعاثات. يمكنك معرفة المزيد حول تكامل أنظمة تخزين الطاقة (ESS) مع حلول LG HVAC الأخرى
حلول HVAC في المنزل
في معرض Net Zero House تم تسليط الضوء كذلك على منتجات HVAC مثل المضخة الحرارية هواء إلى ماء Therma V ووحدات تهوية استعادة الطاقة (ERV) السكنية. حلول المضخات الحرارية Therma V تجمع الطاقة الحرارية من الهواء المحيط بها لتمدك بتدفئة للأرضيات وماء ساخن، مما يحد من الحاجة إلى الوقود الحفري. أبدى الزوار اهتمامهم بقدرة Therma V على التدفئة والتبريد وتوفير الماء الساخن من خلال منتج واحد فقط. نظام ERV السكني من LG يُحسن من جودة الهواء بالداخل ويحد من خسارة طاقة التدفئة والتبريد التي تحدث عند فتح النوافذ لتهوية المكان.
أجهزة ذكية تؤدي إلى طاقة أذكى
قسم الشارع والمدينة من جناح LG يعرض أجهزة تجارية ذات كفاءة عالية من ناحية الطاقة، بما في ذلك حلول دفق المبردات المتغيرة (VRF)، التنقل، البطاريات، ومراكز إعادة التدوير. من بين هذه الحلول، سُلط الضوء على نظام Multi V i VRF نظرًا للاستخدام الذكي لمحركه المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير تبريد وتدفئة مثالية خلال الإدارة الذكية لاستخدام الطاقة وتحليل المساحة الداخلية.
إدارة فعّالة من ناحية الطاقة لاستخدام فعّال للطاقة
حين يتعلق الأمر بالتخزين والاستخدام الفعال للطاقة، فإن حلول التحكم مثل تطبيق LG ThinQ يُمثل ضرورة مُلحَّة. تمكن زوار جناح LG من تجربة تطبيق ThinQ وكيفية مراقبة الطاقة عن بعد من خلاله والتحكم في النظام من جهاز محمول. يقدم ThinQ إمكانية الوصول إلى أي جهاز متصل بالنظام لمراقبة دقيقة لتخزين الطاقة واستخدامها وكذلك لعملية تشغيل النظام ككل. يمكن الوصول إلى بيانات مثل كفاءة وأوضاع تشغيل المضخات الحرارية، ومستويات تخزين الطاقة من نظام تخزين الطاقة (ESS)، وكفاءة ألواح الطاقة الشمسية. يمكن الوصول إلى هذه البيانات في الوقت الفعلي* من أي مكان عبر اتصال Wi-Fi من أجل استخدام مُحسّن للطاقة.
*قد يختلف التوافر حسب البلد وظروف التشغيل.
تلتزم LG بتوفير مستقبل أفضل من خلال حلول تحد من التأثير السلبي على البيئة. جناح LG في WCE 2023 مكّن الزوار من تجربة التزام LG وسمح لهم بمتابعة رحلة الطاقة LG net-zero. تتوقع شركة LG ارتفاع عدد زوار جناحها في المعرض القادم لتشارك المزيد من الحلول التي تخدم البيئة.
