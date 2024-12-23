We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
من المخطط إلى الواقع: رحلة فحص المبردات في شركة LG
학تُعتبر المبردات الأبطال المجهولين في أنظمة HVAC الحديثة، حيث تعمل خلف الكواليس لضمان التحكم الفعال في درجة الحرارة في مختلف البيئات—من المباني المكتبية الكبيرة إلى المنشآت الصناعية. ولكن كيف نضمن أن هذه الآلات المعقدة تُلبي أعلى معايير الأداء والموثوقية؟
تُوضّح عملية فحص المبردات الشاملة التي تقوم بها LG HVAC Solution مدى الأهمية التي ُنوليها لعمليات الفحص وكيفية تنفيذ إجراءات الفحص الفريدة لدينا. في هذه المقالة، سنشرح سبب أهمية هذه العملية وكيف تعكس التزامنا بالجودة ورضا العملاء.
01 لماذا تُعد عمليات فحص المبردات مهمة؟
تُعد عمليات فحص المبردات أمرًا حيويًا لضمان التشغيل الفعال، والموثوق، والآمن لأنظمة HVAC. قبل مغادرة منشأتنا، يخضع كل مبرد لعملية فحص شاملة لضمان الأداء الأمثل والموثوقية على المدى الطويل.
تُعد هذه الاختبارات ضرورية، حيث تعمل المبردات في ظل ظروف مختلفة، وحتى أدنى قدر من عدم الكفاءة يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل ووقت التعطّل. تكتشف عمليات الفحص المنتظمة المشكلات المحتملة في وقت مبكر، ممّا يضمن التشغيل السلس في ظروف العالم الحقيقي مع تحسين كفاءة الطاقة وإطالة عمر المبرد.
علاوة على ذلك، فهي تضمن الامتثال لمعايير السلامة، ومنع الحوادث، وتعزيز الاستدامة. بشكل عام، تُعد عمليات الفحص الروتينية أمرًا أساسيًا للحفاظ على الأداء العالي، والاستقرار التشغيلي، وتوفير التكاليف على المدى الطويل.
02 إجراءات اختبار Honor الخاص بمبردات LG خطوة بخطوة
الخطوة 1: IQC (مراقبة الجودة الواردة)
تُركّز هذه المرحلة على فحص المواد الخام والمكونات قبل دخولها إلى عملية الإنتاج للتأكد من أنها تُلبي معايير الجودة.
أ. فحص عيوب المواد
يتم فحص المكونات مثل الألواح الفولاذية، والحافات، والمبادلات الحرارية بحثًا عن التركيب الكيميائي، والشحنة الكهربائية، وأي عيوب. وهذا يضمن استخدام مواد عالية الجودة فقط، ممّا يُشكّل الأساس لمبرد متين وموثوق.
الخطوة 2: مراقبة جودة الخط (LQC)
تضمن LQC الحفاظ على الجودة أثناء عملية الإنتاج، والتحقق من المكونات الرئيسية واختبار الأداء أثناء تجميع المبرد.
أ. فحص محرك الضاغط
يخضع محرك الضاغط لفحص شامل للتأكد من دقة الأبعاد، والنظافة الداخلية، ومستويات الاهتزاز. تضمن هذه الفحوصات أن يعمل المحرك بكفاءة دون مشاكل مثل الصدأ أو الخلل الميكانيكي.
ب. اختبار الأداء
يقوم المهندسون باختبار الجوانب المهمة للأداء، بما في ذلك تدفق المياه، والتحكم في درجة الحرارة، وتوزيع الطاقة. يتم قياس سعة التبريد وCOP لضمان أداء المبرد بكفاءة وتلبية المعايير المتوقعة.
ج. اختبار الاهتزاز وانبعاث الضوضاء
يتم اختبار مستويات الاهتزاز والضوضاء لضمان الحد الأدنى من الإزعاج أثناء التشغيل. يقوم المهندسون بقياس الاهتزاز في نقاط رئيسية وتقييم انبعاثات الضوضاء للتأكُّد من أن المبرد يعمل بسلاسة وهدوء، ويلبي معايير مستوى الضوضاء المطلوبة لكل بلد. وهذا يضمن متانة أفضل وملاءمة للبيئات الحساسة للضوضاء مثل المكاتب أو المستشفيات.
الخطوة 3: OQC (مراقبة الجودة الصادرة)
تتحقق هذه المرحلة النهائية من أن المنتج النهائي يُلبي جميع معايير الجودة قبل تسليمه للعميل. وتضمن عدم وجود عيوب وأن المنتج يطابق مواصفات العميل.
أ. الفحص البصري والتحقق من الأبعاد
بعد اختبار الأداء، يقوم المهندسون بفحص جميع المكونات بحثًا عن عيوب مادية مثل الصدأ، أو الشقوق، أو عيوب الطلاء. كما يتحققون من أن أبعاد المبرد تتطابق بدقة مع التصميم الذي وافق عليه العميل. تضمن هذه الفحوصات خلو الوحدة من العيوب المرئية وجاهزيتها للتركيب السلس.
ب. مراقبة الضغط
يتم إجراء اختبارات الضغط الهيدروستاتيكي والهوائي للتأكد من أن المكونات الرئيسية مثل المكثفات والمبخرات خالية من التسربات ويمكنها تحمُّل الضغوط التشغيلية. تضمن هذه الخطوة الأخيرة موثوقية النظام في ظل الظروف الحقيقية.
03 LG HVAC: التكنولوجيا المتقدمة في فحص المبردات وضمان الجودة المعتمدة
تضمن شركة LG HVAC جودة عالية للمبردات من خلال عملية فحص شاملة باستخدام 7 غرف اختبار معتمدة من AHRI، واجتياز الاختبارات اللاحقة بشكل مستمر لمدة سبع سنوات. تُحاكي هذه الغرف الظروف الواقعية، وتتحقق من أداء كل مبرد، وكفاءته، ومتانته لتلبية معايير الصناعة.
تجمع عمليتنا المتقدمة بين التشخيصات القائمة على الذكاء الاصطناعي ومراقبة BECON السحابية للكشف المبكر عن الأعطال والموثوقية طويلة الأمد. يمكن للعملاء الإشراف على تشغيل اختبار المبرد الخاص بهم عبر غرف مراقبة مخصصة أو عن بُعد من خلال اختبارات القيادة عبر الإنترنت، ممّا يضمن الشفافية الكاملة.
بعد الاختبار، يتلقى العملاء تقرير اختبار مُفصّل يغطي جميع مقاييس الأداء والكفاءة. يضمن هذا الفحص الشامل اختبار كل مبرد بدقة، ممّا يوفر للعملاء منتجًا موثوقًا وعالي الجودة.
تلتزم LG HVAC بتقديم مبردات عالية الجودة من خلال عملية الفحص الخارجي الشاملة، ممّا يضمن أن كل وحدة تُلبّي معايير الأداء والموثوقية الصارمة. ويضمن هذا التفاني للعملاء أنهم يتلقون منتجًا من الدرجة الأولى سيعمل بكفاءة وفعالية، ممّا يوفر قيمة طويلة الأجل وراحة البال.
- السابق
*قد تختلف المنتجات والحلول حسب البلد وظروف التشغيل.
اتصل بنا
يُرجى الاتصال بنا لطلب مزيد من المعلومات، وسوف نتواصل معك قريبًا.