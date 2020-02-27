We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلبية احتياجات المباني الشاهقة والشقق الفاخرة مع حل Multi V 5
من الضروري في أي مشروع سكني متميز توفير بيئة أنيقة ومريحة للسكان. بالطبع هذا أمر مناسب أيضًا بالنسبة لمجمع إسكالا السكني في برنابي، كولومبيا البريطانية، كندا. يقع هذا المبنى الشاهق المكون من 42 طابقًا على الواجهة البحرية خارج المساحات السكنية الفخمة في فانكوفر بمساحة 15000 قدم مربع من وسائل الراحة الخاصة التي تشمل الوصول الحصري إلى المسبح الداخلي والمنتجع الصحي ومركز اللياقة البدنية الخاص واستوديو اليوجا وحتى صالة السينما لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية، استخدم مجمع إسكالا نظام VRF من LG ليس لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية فحسب ولكن أيضًا لتحقيق المتطلبات الفريدة لهذا المشروع.
كان نظام VRF من LG قادرًا على التغلب على مشكلات الارتفاع العمودي للحصول على حل أكثر كفاءة
حل HVAC المتميز يزداد تحسينًا كل يوم
مجمع إسكالا هو أعلى مبنى في مدينة فانكوفر الحضرية مزود بتقنية VFR المبردة بالهواء. نظرًا لأن العقارات هي سلعة رائجة في فانكوفر، كان أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو زيادة المساحة الصالحة للاستخدام في المبنى مع عدد أقل من الوحدات الخارجية في الطوابق متوسطة المستوى. يبلغ ارتفاع مبنى إسكالا أكثر من 500 قدم، الأمر الذي يمثل عقبة رئيسية أمام أنظمة VRF الأخرى. ومع ذلك، تمكن نظام VRF من LG من مساعدة مبني إسكالا على تحقيق هذا الهدف بمسافة ارتفاع رأسية تبلغ 360 قدمًا بين الوحدات الخارجية والداخلية. بفضل حل LG تطلب مشروع مبنى إسكالا في النهاية مساحة أقل للتركيب بجانب خفض التكاليف مع الأداء الفائق والكفاءة العالية. كما سمحت الوحدات الخارجية 575 فولت لشركة LG بتقليل تكاليف التركيب والتشغيل مع التخلص من الحاجة إلى غرفة ميكانيكية إضافية.
تمكنت وحدات Multi V 575V من تقليل تكاليف التركيب واستهلاك الطاقة
بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون B52 الصادر عن جمعية المعايير الكندية على أن كمية غاز التبريد في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يجب ألا تتجاوز 26 رطلاً / 1000 قدم3. من خلال التحليل الشامل الذي يشمل مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك ارتفاع المبنى وحمل التشغيل وهيكل المبنى نفسه، عملت LG مع الشركاء لضمان الامتثال للوائح قانون B52 دون المساس بالأداء أو الكفاءة.
يوفر نظام الاسترجاع الحراري لحل Multi V تدفئة وتبريد متزامنين في مبنى إسكالا
رفاهية للسكان وراحة البال لمسؤولي المشروع
يوفر نظام استرداد الحرارة Multi V المثبت في مبنى إسكالا تحكمًا شاملاً في المناخ عبر جميع الوحدات الداخلية للتدفئة والتبريد المتزامنين في جميع أنحاء المبنى بأكمله. يوفر حل التحكم في المناخ هذا الراحة والرفاهية التي يتوقعها السكان من مشروع سكني راقي. ومع ذلك ليسوا السكان وحدهم هم المستفيدون من حلول LG الفائقة. تلقى مسؤولو مشروع إسكالا أيضًا الدعم الكامل من LG طوال المشروع بأكمله من خلال الاستشارة في الموقع وعمليات التفتيش على جميع المعدات والاختبار الشامل قبل وأثناء وبعد التثبيت. أثبتت LG حقًا التزامها بالخدمة والأداء المتميز طوال فترة المشروع.
تستفيد الوحدات الخارجية Multi V بشكل عملي من المساحة المتوفرة على السطح
بالنسبة لهذا المبنى السكني الفاخر الشاهق، كان الأداء والراحة والرفاهية من الأمور الأساسية. تمكنت LG من العمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين لتوفير نظام HVAC المثالي في حل Multi V. هذا الحل الديناميكي جلب الرفاهية حقًا إلى كل مكان في مجمع إسكالا!
