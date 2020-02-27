مجمع إسكالا هو أعلى مبنى في مدينة فانكوفر الحضرية مزود بتقنية VFR المبردة بالهواء. نظرًا لأن العقارات هي سلعة رائجة في فانكوفر، كان أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو زيادة المساحة الصالحة للاستخدام في المبنى مع عدد أقل من الوحدات الخارجية في الطوابق متوسطة المستوى. يبلغ ارتفاع مبنى إسكالا أكثر من 500 قدم، الأمر الذي يمثل عقبة رئيسية أمام أنظمة VRF الأخرى. ومع ذلك، تمكن نظام VRF من LG من مساعدة مبني إسكالا على تحقيق هذا الهدف بمسافة ارتفاع رأسية تبلغ 360 قدمًا بين الوحدات الخارجية والداخلية. بفضل حل LG تطلب مشروع مبنى إسكالا في النهاية مساحة أقل للتركيب بجانب خفض التكاليف مع الأداء الفائق والكفاءة العالية. كما سمحت الوحدات الخارجية 575 فولت لشركة LG بتقليل تكاليف التركيب والتشغيل مع التخلص من الحاجة إلى غرفة ميكانيكية إضافية.