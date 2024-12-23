About Cookies on This Site

دور DOAS في HVAC الحديثة: الجمع بين الهواء النقي وكفاءة الطاقة

HVACBlog23/12/2024

وحدة LG DOAS: حل HVAC الموفر للطاقة للحصول على هواء خارجي نقي ومكيّف، مما يضمن جودة هواء داخلية مثالية.

في عالم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، هناك نظام واحد يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على جودة الهواء الداخلي (IAQ) دون التضحية بكفاءة الطاقة: نظام الهواء الخارجي المخصص أو DOAS. في حين أن أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التقليدية (HVAC) تركز عادةً على التحكم في درجة الحرارة والرطوبة داخل المبنى، فإن نظام DOAS مصمم خصيصًا لإدارة تدفق الهواء الخارجي النقي إلى الأماكن الداخلية. ستبحث هذه المقالة في كيفية عمل وحدة DOAS وفوائدها الأساسية وسبب تميز وحدات DOAS من LG في السوق.

01 ما هي وحدة نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS)؟

نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS) هو أحد حلول HVAC يوفر هواءً خارجيًا نقيًا بنسبة 100% ويتحكم في الرطوبة بشكل مستقل. على عكس الأنظمة التقليدية، تعمل أنظمة DOAS على تكييف الهواء الخارجي مسبقًا وتحسين جودة الهواء الداخلي من خلال تخفيف الملوثات والتحكم في الرطوبة.

LG DOAS: تهوية الهواء الخارجي بنسبة 100%، والتحكم الدقيق في درجة الحرارة والرطوبة والتدفئة والتبريد وإزالة الرطوبة.

02 كيف تعمل وحدة DOAS؟

تستخدم وحدات DOAS مبادل حراري لاستعادة الطاقة من هواء العادم، والذي يُستخدم بعد ذلك لتكييف الهواء الوارد. وهذا يقلل من الاستهلاك الكلي للطاقة ويعزز الراحة من خلال موازنة مستويات درجة الحرارة والرطوبة بشكل مستقل عن نظام HVAC الرئيسي.

 

تعمل الفتلرة المتطورة الموجودة في الوحدة على إزالة الملوثات من الهواء الخارجي، مما يحسّن جودة الهواء الداخلي ويساعد على تلبية معايير التهوية الصارمة.

نظام تهوية استرداد الحرارة (HRV) مع فلتر MERV 8، ومزود هواء، ومروحة توصيل، ومحرك EC، ومبادل حراري.

03 مجموعة منتجات LG DOAS

تقدم LG مجموعة شاملة من وحدات DOAS المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات المساحة والتصميم المختلفة.

استخدامات نظام DOAS المتنوعة للمستشفيات والتعليم والمباني الشاهقة وأماكن الإقامة والمطارات.

* قد تختلف المنتجات والحلول المعروضة حسب المنطقة. يرجى التحقق من التوافر في المكتب الموجود بمنطقتك.

04 الميزات والمزايا الرئيسية لوحدة DOAS

توفر وحدات DOAS بيئة داخلية مريحة من خلال الحفاظ على استقرار درجة الحرارة وجودة الهواء، مع تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة من خلال تقنية استرداد الحرارة المتقدمة. وبفضل أدائها المتميز في إزالة الرطوبة، فإنها تضمن مستويات رطوبة مثالية لمزيد من الراحة وجودة الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تصميمها سهل الاستخدام على تبسيط عملية التشغيل، مما يجعل من نظام DOAS حلاً فعالاً ومريحًا للحفاظ على مناخ داخلي صحي.

تأتي وحدة LG Split DOAS مع تصميم موفر للطاقة وميزات متقدمة.

على عكس الوحدات الداخلية العادية، توفر وحدات LG DOAS تحكمًا دقيقًا في درجة حرارة هواء وتسمح بالتشغيل الجزئي للحمل أثناء التبريد والتدفئة الموضعية. وهذا يقلل من إهدار الطاقة عن طريق منع التبريد الزائد، مما يؤدي إلى اتباع نهج أكثر كفاءة واستهدافًا للحفاظ على الراحة الداخلية.

مقارنة بين الوحدة الداخلية العامة وحلول LG DOAS لكفاءة تكييف الهواء والتحكم في درجة الحرارة.

توفر وحدات LG DOAS حلاً متقدمًا لتحسين جودة الهواء الداخلي وكفاءة الطاقة. من خلال توفير تحكم دقيق في درجة الحرارة والرطوبة وسحب الهواء النقي (fresh air intake)، تضمن هذه الأنظمة الراحة والصحة المثلى في الأماكن المغلقة. سواءً للمباني الكبيرة أو المساحات ذات المساحات المحدودة، توفر طرازات DOAS من LG أداءً موثوقًا به وتوفيرًا فائقًا في الطاقة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لاحتياجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الحديثة (HVAC).

