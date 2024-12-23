تستخدم وحدات DOAS مبادل حراري لاستعادة الطاقة من هواء العادم، والذي يُستخدم بعد ذلك لتكييف الهواء الوارد. وهذا يقلل من الاستهلاك الكلي للطاقة ويعزز الراحة من خلال موازنة مستويات درجة الحرارة والرطوبة بشكل مستقل عن نظام HVAC الرئيسي.

تعمل الفتلرة المتطورة الموجودة في الوحدة على إزالة الملوثات من الهواء الخارجي، مما يحسّن جودة الهواء الداخلي ويساعد على تلبية معايير التهوية الصارمة.