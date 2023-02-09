We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
توجهات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في عام 2023
مع وداعنا لعام 2022 نتطلع إلى ما يمكن أن نحققه في العام الجديد.
قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء هو قطاع ديناميكي دائم التغيُّر ويؤثِّر في الحياة اليومية لكثير منا.
أ. سيوفر ازدهار مشاريع البناء فرصًا محتملة لنمو قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
ب. مع استمرار تحول الحكومات في كل أنحاء العالم لتنفيذ اللوائح الخاصة بحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأكثر صداقة للبيئة، سيبحث المستهلكون عن أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء أكثر كفاءة.
ج. ستدفع أزمة الطاقة في أوروبا والتقدم التكنولوجي باتجاه تعزيز استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
د. ستؤدي المخاوف بشأن تحورات فيروس كوفيد-19 الجديدة إلى ظهور وظائف لتنقية هواء أكثر فعالية.
إذا كنت فني تركيب أو استشاريًا، فانضم إلينا لإلقاء نظرة على توجهات قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في عام 2023، حيث يمكنك الاستفادة أنت وعملاءك.
ازدهار ونمو في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
يساهم قطاع البناء في جزء كبير من الاقتصاد العالمي، ويُعد التوسع الحضري السريع أحد الأسباب الرئيسية وراء النمو المستمر لهذا القطاع. ووفقًا لتقرير صدر حديثًا، من المتوقع أن ينمو حجم سوق البناء العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3٪ بين عامَي 2022 و2027.
قد تتساءل عن علاقة ذلك بقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ وثمة تقرير جديد يتوقع زيادة معدل النمو السنوي المركب بنسبة 5.1٪ لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بين عامي 2022 و2027، وقد أرجع التقرير هذا النمو إلى توسع قطاع البناء كأحد العوامل الرئيسية. ببساطة، سيمثل نمو قطاع البناء مؤشرًا على ازدهار نمو قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى زيادة الطلب على مختصي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
1) ) سوق البناء 2022-2027: تحليل وصفي لنموذج القوى الخمس وديناميكيات السوق وتجزئتها - Technavio (prnewswire.com)
2) تقرير حول سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء العالمية وتوقعاتها للفترة 2022-2027 (researchandmarkets.com)
التغيير من أجل مستقبل أنظف
1. انتبهوا إلى معامل كفاءة الطاقة الموسمي (SEER)
كما ينبغي أن يعلم معظمكم، دخلت لوائح الطاقة الجديدة التي وضعتها وزارة الطاقة الأمريكية حيز التنفيذ هذا العام. وقد رفعت وزارة الطاقة الحد الأدنى لتصنيفات معامل كفاءة الطاقة الموسمي (SEER) لمكيفات الهواء ومضخات التدفئة. سيرتفع الحد الأدنى لتصنيف معامل كفاءة الطاقة الموسمي (SEER) لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من 13.0 إلى 14.0 في الشمال، بينما سيرتفع تصنيف معامل كفاءة الطاقة الموسمي (SEER) من 14.0 إلى 15.03 في المناطق الجنوبية. وقد تم تعديل تصنيفات معامل كفاءة الطاقة الموسمي (SEER) للحد من التأثير على البيئة وتقليل الطلب على الطاقة. ولن تفيد هذه الخطوة البيئة فحسب، بل ستفيد أيضًا أصحاب المنازل وأصحاب الأنشطة التجارية من الناحية الاقتصادية من خلال زيادة توفير الطاقة.
3) إدارة معلومات الطاقة (EIA) في الولايات المتحدة - إحصاءات وتحليلات مستقلة
2. التحول نحو مبرّدات أكثر صداقة للبيئة
يؤدي التغيير في تصنيفات معامل كفاءة الطاقة الموسمي (SEER) أيضًا إلى التحول إلى مبرّدات عالية الكفاءة وأنظف من حيث تسببها في زيادة الاحترار العالمي (GWP). تم التخلص تدريجيًا في السنوات القليلة الماضية من عدد كبير من مبردات الهيدروكلورو فلورو كربون
(HFCF) والهيدروفلوروكربون (HFC) ذات معامل الاحترار العالمي المرتفع. وفي محاولة للحد من استخدام المبرّدات ذات معامل الاحترار العالمي المرتفع، سيتم حظر استخدام مبرّدات الهيدروفلوروكربون (HFC) مثل R134a وR410A وR407C في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2024. وبدلاً منها، ستتوفر خيارات صديقة للبيئة مثل R290 أو R-454b5 للمصنِّعين الذين يبحثون عن بدائل طاقة نظيفة. ولمن لا يعرفون المبرّد R290، فهو مبرّد جديد بمعامل استنفاد أوزون ضئيل ويُستخدم حاليًا في ضاغط R1 من LG.
4)وكالة حماية البيئة الأمريكية تؤكد القيود المستقبلية على المبرّدات ذات معامل الاحترار العالمي المرتفع (heatpumpingtechnologies.org)
5)التغييرات القادمة في المبرّدات: كيف سيؤثر التحول إلى استخدام المبرّد R-454B (Puron Advance) عليك | Fire & Ice (indoortemp.com) "
أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء ذكية من أجل بيئات داخلية أفضل
1. الهواتف الذكية؟ حان وقت استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية
في عالم يتقدم نحو مزيد من الراحة وقليل من المتاعب، ستحل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية محل الأنظمة التقليدية. يمكن توصيل حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية مثل منظمات الحرارة الذكية عن بُعد بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو التابلت، حيث ستتيح لك هذه الحلول التحكم في درجات الحرارة ومراقبتها أينما كنت. لا يوفر ذلك الطاقة فحسب، بل يضمن أيضًا تجنب فواتير الطاقة باهظة التكلفة. وبفضل منظمات الحرارة الذكية، لن يعد نسيان تشغيل أو إيقاف التدفئة أو التبريد يؤرّقنا.
أصبحت هذه الأنظمة الآن أكثر من مجرد أجهزة بسيطة للتحكم عن بُعد، فهي تحتوي على أجهزة استشعار للحركة قادرة على كشف وجودك ومعرفة روتينك ومن ثم تضبط التدفئة والتبريد وفقًا لذلك، وبهذا توفر لك الطاقة والمال. وتطلعك بعض منظمات الحرارة أيضًا على استهلاك الطاقة وتكاليفها بصورة دائمة. وبشكل عام، تستحق هذه الأجهزة الذكية الاستثمار فيها حيث تؤتي ثمارها على المدى الطويل.
ومع ذلك، إذا لم تكن مهتمًا بشراء منظم حرارة ذكي، فإن LG لديها منتجات أخرى تناسبك، مثل LG ThinQ وBECON Cloud. يمكن التحكم في الأجهزة التي تتضمّن تقنية LG ThinQ عن بُعد من أي مكان وفي أي وقت من جهاز محمول. ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الحلول باتباع الروابط أدناه.
· نبذة عن تقنية ThinQ من LG
2. قد يكون المستقبل بلا قنوات هواء
ستصبح الأنظمة الخالية من قنوات الهواء مستقبل قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وذلك لأنها أسهل في الإصلاح والتركيب. تتميز وحدات التدفق المتغيّر للمبرّد (VRF) الخالية من قنوات الهواء أيضًا بأنها صغيرة الحجم وجيدة للمساحات المتنوعة وهادئة وموفرة للطاقة وقليلة الأعطال ويمكن استخدامها للتدفئة والتبريد في الوقت ذاته. وتعد أنظمة التدفق المتغيّر للمبرّد (VRF) أيضًا أكثر كفاءة في الترشيح المستمر للهواء واستبداله وتنقيته في المباني. ولكن ما مدى أهمية جودة هواء البيئات الداخلية في عام 2023؟ سنتناول هذه النقطة في القسم التالي.
3. COVID-19: التركيز على التهوية
منذ تفشي وباء كوفيد-19، أصبحت تنقية الهواء ميزة أساسية ومهمة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وما زادها أهمية وجعلها ضرورة حتمية انتشار موجات تحورات كوفيد-19 الجديدة. ومن المتوقع أن تنمو السوق العالمية لتنقية الهواء بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1٪ من 2022 إلى 2030 مدفوعًا بالتحور المستمر لفيروس كوفيد-19. ولا داعي لذكر أنّه بالنظر إلى التحديات الحالية للوباء وتلوث الهواء، فإن الأنظمة التي تُستخدم لتدفئة وتبريد الهواء وتنقيته أيضًا لن تكون خيارًا عمليًا فحسب، بل ستكون أيضًا خيارات أكثر استدامة في المستقبل. لذلك نتوقع أن نرى زيادة في استخدامات تنقية الهواء هذا العام.
6) حجم سوق أجهزة تنقية الهواء | تقرير عن الصناعة، 2022-2030 (grandviewresearch.com)
كانت هذه بعض التوجهات القادمة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في عام 2023. يبدو المستقبل واعدًا، وستعمل التغييرات القادمة على تحسين حياتنا ككل، ونرى الآفاق المنظورة إيجابية كما التزام LG بتزويدك بأفضل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.