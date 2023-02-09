1. الهواتف الذكية؟ حان وقت استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية



في عالم يتقدم نحو مزيد من الراحة وقليل من المتاعب، ستحل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية محل الأنظمة التقليدية. يمكن توصيل حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية مثل منظمات الحرارة الذكية عن بُعد بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو التابلت، حيث ستتيح لك هذه الحلول التحكم في درجات الحرارة ومراقبتها أينما كنت. لا يوفر ذلك الطاقة فحسب، بل يضمن أيضًا تجنب فواتير الطاقة باهظة التكلفة. وبفضل منظمات الحرارة الذكية، لن يعد نسيان تشغيل أو إيقاف التدفئة أو التبريد يؤرّقنا.



أصبحت هذه الأنظمة الآن أكثر من مجرد أجهزة بسيطة للتحكم عن بُعد، فهي تحتوي على أجهزة استشعار للحركة قادرة على كشف وجودك ومعرفة روتينك ومن ثم تضبط التدفئة والتبريد وفقًا لذلك، وبهذا توفر لك الطاقة والمال. وتطلعك بعض منظمات الحرارة أيضًا على استهلاك الطاقة وتكاليفها بصورة دائمة. وبشكل عام، تستحق هذه الأجهزة الذكية الاستثمار فيها حيث تؤتي ثمارها على المدى الطويل.



ومع ذلك، إذا لم تكن مهتمًا بشراء منظم حرارة ذكي، فإن LG لديها منتجات أخرى تناسبك، مثل LG ThinQ وBECON Cloud. يمكن التحكم في الأجهزة التي تتضمّن تقنية LG ThinQ عن بُعد من أي مكان وفي أي وقت من جهاز محمول. ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الحلول باتباع الروابط أدناه.