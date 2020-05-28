We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
أجهزة كاسيت تنقية الهواء من LG تخلق بيئات داخلية أكثر صحة
شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في مستوى جزيئات الغبار الدقيقة في الهواء في مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم. ارتبط الغبار الدقيق بأمراض الجهاز التنفسي وهو ضار بشكل خاص بالسكان الأكثر ضعفاً مثل الأطفال وكبار السن. في حين أن هناك جهودًا تبذلها الهيئات التنظيمية والشركات للحد من انبعاث هذه الجسيمات الضارة في الهواء، إلا أنه من الضروري حماية أنفسنا من الغبار والملوثات الدقيقة ليس في الخارج فحسب ولكن في الداخل أيضًا. من أجل توفير بيئات أكثر صحة للمرافق التجارية، أطلقت LG تطبيقات الكاسيت أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاهات مزودة بإمكانات تنقية الهواء الفعالة.
مخاطر جزيئات الغبار الدقيقة
يتم تصنيف الغبار الدقيق وفقًا لقطر جزيئات الغبار نفسها. يتم تعريف جسيمات PM2.5 على أنها يبلغ قطرها 2.5 ميكرون (ميكرون) أو أقل، ويتم تعريف جسيمات PM1.0 على أنها ذات قطر يبلغ 1 ميكرون أو أقل. كلما كانت جسيمات الغبار الدقيقة أصغر، زادت قدرتها على امتصاصها في الرئتين والدم. تحتوي هذه الجزيئات على معادن ثقيلة وهيدروكربونات ضارة بصحتنا. أفادت منظمات مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أن ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص يتعرضون لملوثات جزيئات الغبار الدقيقة، ويرجع سبب وفاة ما يصل إلى 130.000 طفل بسبب تلوث الهواء. في ضوء مراعاة مخاطر جزيئات الغبار الدقيقة، وضعت LG أجهزة ترشيح فعالة لتنقية الهواء في وحدات الكاسيت أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاهات.
تعرف على المزيد حول مصادر الغبار الدقيق وكيف يمكننا حماية أنفسنا من مخاطره العديدةhttps://www.lghvacstory.com/fine-dust-in-the-wind/
يضمن نظام الترشيح الفعال المكون من 4 خطوات من LG جودة الهواء الداخلي ونقاؤه
تضع LG عملية تنقية الهواء على رأس أولوياتها
نفذت LG عملية ترشيح فعالة مكونة من 4 خطوات لضمان بيئة داخلية صحية. تشتمل مجموعة المرشح المكونة من 4 خطوات على مرشح أولي ومرحلة لكهربة الغبار ومرشح غبار فائق الدقة ومرشح لإزالة الروائح. يحتوي المرشح الأولي على هيكل متعدد الطبقات يزيل جزيئات الغبار الأكبر حجمًا. بعد مرور الهواء عبر المرشح الأولي، تتم معالجته بكهربة الغبار في الخطوة الثانية، والتي تستخدم القوة الكهروستاتيكية لإزالة الجسيمات تمامًا. في الخطوة الثالثة، يتم وضع مرشح غبار فائق الدقة لإزالة 99.9% من جسيمات PM1.0. أخيرًا، يقوم مرشح إزالة الروائح بإزالة الروائح والغازات الضارة من الهواء بتقنية امتصاص الغاز. مجموعة الترشيح الشاملة هذه مضغوطة ويتم تنفيذها داخل هيكل وحدة الكاسيت الداخلية بحيث لا يؤثر تركيب المجموعة على الحجم الكلي للوحدة نفسها. يجعل نظام الترشيح الفعال أجهزة كاسيت تنقية الهواء أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاهات مثالية للمدارس ومرافق الرعاية الصحية حيث يكون الأشخاص عرضة للتلوث بالغبار الدقيق وكذلك في المطاعم وأماكن البيع بالتجزئة حيث يمكن أن يتواجد عدد كبير من الأشخاص. يمكن أيضًا إزالة مجموعة المرشح لسهولة التنظيف والصيانة. علاوة على ذلك، مع تفعيل تطبيق ThinQ، يمكن مراقبة عملية الترشيح بسهولة في الوقت الفعلي من أي مكان.
يؤدي تفعيل ThinQ إلى جعل مراقبة جودة الهواء في الوقت الفعلي أمرًا مريحًا
إن توفير جودة هواء وراحة فائقة أينما يتم تركيب منتجاتنا يمثل مصدر اعتزاز وفخر لـ LG. مع استمرارنا في ابتكار حلول جديدة تؤدي إلى معايير جديدة في الصناعة، نواصل أيضًا ضمان بيئات صحية تتماشى مع متطلبات عالمنا المتغير.
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "الاستعلام عن الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحلول والمنتجات.
- السابقتبهر LG زوارها في AHR لعام 202005/03/2020
- التالي