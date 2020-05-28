نفذت LG عملية ترشيح فعالة مكونة من 4 خطوات لضمان بيئة داخلية صحية. تشتمل مجموعة المرشح المكونة من 4 خطوات على مرشح أولي ومرحلة لكهربة الغبار ومرشح غبار فائق الدقة ومرشح لإزالة الروائح. يحتوي المرشح الأولي على هيكل متعدد الطبقات يزيل جزيئات الغبار الأكبر حجمًا. بعد مرور الهواء عبر المرشح الأولي، تتم معالجته بكهربة الغبار في الخطوة الثانية، والتي تستخدم القوة الكهروستاتيكية لإزالة الجسيمات تمامًا. في الخطوة الثالثة، يتم وضع مرشح غبار فائق الدقة لإزالة 99.9% من جسيمات PM1.0. أخيرًا، يقوم مرشح إزالة الروائح بإزالة الروائح والغازات الضارة من الهواء بتقنية امتصاص الغاز. مجموعة الترشيح الشاملة هذه مضغوطة ويتم تنفيذها داخل هيكل وحدة الكاسيت الداخلية بحيث لا يؤثر تركيب المجموعة على الحجم الكلي للوحدة نفسها. يجعل نظام الترشيح الفعال أجهزة كاسيت تنقية الهواء أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاهات مثالية للمدارس ومرافق الرعاية الصحية حيث يكون الأشخاص عرضة للتلوث بالغبار الدقيق وكذلك في المطاعم وأماكن البيع بالتجزئة حيث يمكن أن يتواجد عدد كبير من الأشخاص. يمكن أيضًا إزالة مجموعة المرشح لسهولة التنظيف والصيانة. علاوة على ذلك، مع تفعيل تطبيق ThinQ، يمكن مراقبة عملية الترشيح بسهولة في الوقت الفعلي من أي مكان.