كان أبرز ما حدث لشركة LG في AHR لعام 2020 هو الفوز بجائزة AHR للابتكار لعام 2020 عن حل Hydro Kit الخاص بها. تعد مجموعة Hydro من LG عبارة عن مبادل حراري داخلي لأنظمة VRF من LG، وهي قادرة على نقل الحرارة أو طاقة التبريد التي يتم طردها من عملية تكييف الهواء لتوفير الماء الساخن مع كفاءة أنظمة الاسترجاع الحراري والمضخات الحرارية من LG. تسمح السعات المصغرة التي تبلغ 42000 و96000 وحدة حرارية بريطانية / ساعة لأصحاب المنازل بالاستفادة من كفاءات التدفئة والتبريد التي كانت متوفرة في السابق فقط للمرافق التجارية الأكبر. درجات حرارة المياه الخارجة تتراوح بين 5 إلى 25 درجة مئوية (يعادل 41-77 درجة فهرنهايت) للتبريد ومن 20 إلى 50 درجة مئوية (يعادل 68-122 درجة فهرنهايت) تجعل مجموعة Hydro مناسبة لمجموعة واسعة من الاستخدامات السكنية.

يقدم لنا حدث AHR في كل عام منصة عالمية لإظهار حلولنا المبتكرة ولم يختلف AHR لعام 2020 عن سابقه. نحن على وجه الخصوص مجموعة Hydro من LG الحائزة على جوائز ويسعدنا أن نوفر لعملائنا طرقًا جديدة لتجربة فوائد حلول LG الفعالة والبديهية. نتمنى أن تكون كذلك العام القادم في AHR!