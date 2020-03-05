We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تبهر LG زوارها في AHR لعام 2020
يفتح AHR Expo لعام 2020، أكبر مؤتمر HVACR في العالم، من 3 إلى 5 فبراير في أورلاندو، فلوريدا. يجذب المعرض آلاف العارضين والمهنيين من جميع أنحاء العالم ويوفر منصة لتبادل الأفكار التي تروج لأحدث الابتكارات في قطاع الصناعة. انتهزت LG Electronics أيضًا الفرصة لعرض مجموعتها الواسعة من حلول HVAC التجارية والسكنية في AHR لعام 2020. علاوة على ذلك، تفخر LG بالحصول على جائزة AHR للابتكار لعام 2020 عن أحد عروضها كما سنوضحة أدناه.
عرض جناح LG في AHR لعام 2020 مجموعة واسعة من حلول LG
توسيع أسس التكامل في AHR لشركة LG
إلى جانب عرض منتجات رائدة أخرى مثل حل Multi V VRF، قدمت LG مجموعة أدوات لملفات اتصال تسمح بالتكامل السلس لوحدات تكثيف العاكس الذكي مع الملفات الخارجية. يتيح هذا التطبيق لشركة LG توسيع المزايا التي يمكن أن توفرها للعملاء من خلال الاتصال بالجزء الثالث والسخانات القديمة أو وحدات مناولة الهواء للأنظمة الضوئية والسكنية. تمتد هذه الفوائد إلى التوافق مع منظمات الحرارة الخارجية ومجموعة LG لحلول التحكم الشاملة والبديهية
تقدم وحدة التحكم الداخلية من LG حلاً مرنًا للتدفئة والتبريد في المناطق السكنية
المزيد من تكامل النظام يحقق المزيد من الفوائد للعملاء
علاوة على ذلك، فقد قدمت LG مجموعة متكاملة من الحلول. تم إطلاق وحدة التحكم الداخلية من LG في AHR لعام 2020 بمثابة حل مثالي للتدفئة والتبريد وإزالة الرطوبة. يوفر هذا المنتج تكوينات منطقة واحدة ومتعددة وهو مثالي للبيئات ذات الأسقف المائلة أو المرتفعة. تتوافق وحدة التحكم الداخلية مع أنظمة التحكم ThinQ من LG، مما يجعلها تتلاءم بسلاسة مع نظام المنزل الذكي ويمكن التحكم فيها من أي مكان عبر الأجهزة المحمولة. تم عرض حل أنظمة الهواء الخارجية المخصصة على السطح (RT DOAS) من LG أيضًا في AHS مع مجموعة واسعة من السعات التي تصل إلى 70 طنًا. تسمح وحدات DOAS المعاد تصميمها بالتدفئة والتبريد وإزالة الرطوبة بهواء خارجي بنسبة 100% مع توفير تكييف آلي دقيق وتحكم في هواء الإمداد. أصبح هذا التحكم الدقيق ممكنًا من خلال الضواغط اللولبية المحسنة التي تقلل من تكاليف الطاقة وتحسن من كفاءة الطاقة وتقلل من انبعاثات الضوضاء. كانت مجموعة تحويل وحدة مناولة الهواء من LG حلاً آخر تم عرضه في AHR والذي يوفر مزيدًا من الفوائد للعملاء من خلال تكامل الجهات الخارجية. تتيح مجموعة تحويل وحدة مناولة الهواء توصيل وحدات وحدة مناولة الهواءا الخارجية بسهولة بأنظمة Multi V VRF من LG يعد هذا التطبيق مثاليًا للبيئات التجارية التي تتطلب فيها رموز معينة قدرات أو مواصفات تتجاوز الحلول التي تقدمها LG. تشتمل مجموعة تحويل وحدة مناولة الهواء على مجموعة صمام التوسع الإلكتروني (EEV) من LG ومجموعة الاتصالات وتتيح لجميع العملاء الاستفادة من كفاءة نظام VRF من LG.
توفر مجموعة Hydro من LG الجديدة الحائزة على العديد من الجوائز الماء الساخن مع إمكانية الاسترجاع الحراري للاستخدامات السكنية
تُمنح الجائزة إلى ...
كان أبرز ما حدث لشركة LG في AHR لعام 2020 هو الفوز بجائزة AHR للابتكار لعام 2020 عن حل Hydro Kit الخاص بها. تعد مجموعة Hydro من LG عبارة عن مبادل حراري داخلي لأنظمة VRF من LG، وهي قادرة على نقل الحرارة أو طاقة التبريد التي يتم طردها من عملية تكييف الهواء لتوفير الماء الساخن مع كفاءة أنظمة الاسترجاع الحراري والمضخات الحرارية من LG. تسمح السعات المصغرة التي تبلغ 42000 و96000 وحدة حرارية بريطانية / ساعة لأصحاب المنازل بالاستفادة من كفاءات التدفئة والتبريد التي كانت متوفرة في السابق فقط للمرافق التجارية الأكبر. درجات حرارة المياه الخارجة تتراوح بين 5 إلى 25 درجة مئوية (يعادل 41-77 درجة فهرنهايت) للتبريد ومن 20 إلى 50 درجة مئوية (يعادل 68-122 درجة فهرنهايت) تجعل مجموعة Hydro مناسبة لمجموعة واسعة من الاستخدامات السكنية.
يقدم لنا حدث AHR في كل عام منصة عالمية لإظهار حلولنا المبتكرة ولم يختلف AHR لعام 2020 عن سابقه. نحن على وجه الخصوص مجموعة Hydro من LG الحائزة على جوائز ويسعدنا أن نوفر لعملائنا طرقًا جديدة لتجربة فوائد حلول LG الفعالة والبديهية. نتمنى أن تكون كذلك العام القادم في AHR!
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "الاستعلام عن الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحلول والمنتجات.
