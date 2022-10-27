We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء: إجابات تغطي معظم الأسئلة المطروحة
هل تبحث عن حل صديق للبيئة لتدفئة منزلك؟ ربما تكون قد شاهدت حلول المضخات الحرارية التي تعتمد على مصدر الهواء (AWHP) والتي تحظى باهتمام وسائل الإعلام مؤخرًا وقد تكون لديك أسئلة مثل ، "ما الذي تفعله هذه الأنظمة بالضبط؟ هل حقا المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء تستحق المال؟". أو ربما تكون قد قررت الاستثمار في المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء ولكنك لا تزال تتساءل عن العلامة التجارية التي لديها الحل المناسب لمنزلك. سوف نحاول خلال هذا المقال، تقديم إجابات عن الأسئلة التي قد تدور بخاطرك أثناء عملية اختيار هذه التكنولوجيا الناشئة. انضم إلينا أثناء معالجتنا الأسئلة الأكثر شيوعًا حول المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء.
الإجابة: يمكن أن توفر أنظمة المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.
قد تختلف تكلفة أنظمة المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء وفقًا للعلامة التجارية وحجم النظام المناسب للطلب على الحرارة في منزلك. يجب أيضًا مراعاة عوامل أخرى، من بينها ما إذا كان التثبيت سيكون بمنزل جديد أو عقار قائم بالفعل. يتكلف برنامج المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء ما بين 8250 و15000 يورو في المتوسط. يمكن أن توفر المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة مقارنة بغلايات النفط أو الغاز التقليدية في حالة تثبيتها بشكل صحيح. بينما تدخل عوامل مثل العزل وحجم منزلك في الاعتبار، يمكن أن توفر المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء ما يصل إلى 68% من فاتورة الطاقة الشهرية. غالبًا ما يتم تحفيز شراء أنظمة المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء من قبل الحكومات المحلية من خلال التخفيضات أو المنح مثل منحة المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء المدرجة في حوافز الحرارة المتجددة (RHI) في المملكة المتحدة. يعد حل المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء Therma V من إل جي نظام مدمج يتميز بمعامل أداء موسمي مثير للإعجاب (SCOP) يصل إلى 4.65. بالإضافة إلى الكفاءة المثالية، يعمل ضاغط R1 في المضخة Therma V على تحسين متانة النظام.
الإجابة: يمكن تعويض تكاليف تشغيل المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء عن طريق الإعانات الحكومية.
يعد الحفاظ على البيئة بالتأكيد أحد الأسباب الرئيسية لاعتماد المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء كنظام تدفئة محتمل لمنزلك، لكن التكلفة شيء لا يمكنك التغاضي عنه أبدًا قبل إجراء مكالمة طويلة على سبيل المثال. تلتقط أنظمة المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء الطاقة الحرارية الموجودة في الهواء الخارجي وتنقلها إلى الداخل لتدفئة منزلك. بينما لا تزال المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء تستخدم الكهرباء لتدفئة منزلك، فإن كمية الكهرباء المستخدمة تكون قليلة ويمكن أن تكون تكاليف التشغيل مساوية لتكاليف الطاقة الشهرية الحالية أو أقل منها. عند الاستفادة من الإعانات الإضافية من خلال برامج مثل تعريفة إيكونومي 7 للكهرباء أو تعريفة جو إلكتريك في المملكة المتحدة، يمكنك تقليل نفقات الطاقة الخاصة بك على مدار العام. يمكنك أيضًا الاستفادة من دعم الحكومة المحلي لتعويض الاستثمار الأولي وتقصير الوقت المستغرق لاسترداد التكلفة من خلال المدخرات.
الإجابة: يتم تركيب أنظمة المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء وفقًا لاحتياجات منزلك.
يعتمد حجم ومكان التثبيت الخاص بالمضخة الحرارية من الهواء إلى الماء على الطلب على الحرارة في منزلك. سوف يتطلب تثبيت وحدة متوسط الحجم مساحة كافية لوحدة خارجية مع وجود حيز حولها كافي لتدفق الهواء. بشكل عام، هناك نوعان من أنظمة المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء. تُعرف الأنظمة التي تحتوي على جميع المكونات الموجودة في الوحدة الخارجية باسم الأنظمة أحادية المجموعة، كما تُعرف الأنظمة ذات المكونات المقسمة بين الوحدات الداخلية والخارجية باسم الأنظمة "المقسمة". الوحدات أحادية المجموعة أقل تكلفة وأسهل في التركيب ولكنها أيضًا أقل كفاءة وفعالية في الطقس البارد أو في المنازل الكبيرة. تعد الأنظمة المقسمة مطلوبة للمنازل ذات المتطلبات الحرارية الأكبر. لا يتطلب تثبيت المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء تصريح بناء في غالب الأمر، يجب أن يأخذ القائمون بالتركيب انبعاثات الضوضاء ولوائح الأحياء المحلية في الاعتبار.
الإجابة: تستطيع المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء توفير تدفئة فعالة للمنزل إذا كانت ذات قدرة مناسبة.
يواجه بعض مستخدمي المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء مشكلات في الحفاظ على منزلهم بدرجة حرارة دافئة على نحو مريح. قد تستغرق المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء وقتًا أطول للوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة، لكن المضخة ذات السعة المناسبة لمنزلك ستكون قادرة على الحفاظ على درجات حرارة مريحة بكفاءة خلال فترات زمنية طويلة. عادةً ما تحتوي المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء على درجة حرارة ماء مغادر (LWT) تبلغ 55 درجة مئوية، لكن سلسلة Therma V R32 من إل جي تستخدم أيضًا تقنية الحقن السريع، والتي توسع نطاق التشغيل وتنتج حرارة ماء مغادر تصل إلى 65 درجة مئوية أثناء التشغيل في درجات حرارة محيطة منخفضة تبلغ -25 درجة مئوية.
الإجابة: تحتوي معظم أنظمة المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء على ترموستات حرارة يمكن توصيلها بوحدات تحكم ذكية
تعد إدارة مضخاتك الحرارية من الهواء إلى الماء بشكل صحيح أمرًا ضروريًا من أجل التمتع بالراحة والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلبي أنظمة المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء المعايير واللوائح الإقليمية للتدفئة المنزلية الصحية. تتطلب أنظمة التدفئة وجود ترموستات دقيق لضمان إمكانات التدفئة المناسبة. تحتوي معظم حلول المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء على ترموستات مثبت بالوحدة ليمكن للمستخدمين التحكم في أداء النظام. مع حل Therma V المقدم من شركة إل جي، يمكن للمستخدمين مراقبة نظام التدفئة الخاص بهم والتحكم فيه بدقة من خلال لوحة التحكم المدمجة بالوحدة الداخلية ومن خلال واجهة المستخدم عند بعد الموجودة داخل المنزل. للحصول على أداء أكثر فعالية، يمكن لمستخدمي Therma V أيضًا الوصول إلى المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء عبر أجهزتهم المحمولة من خلال اتصال ThinQ من إل جي. يمكنك التأكد من تحقيق أقصى استفادة من نظام المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء بفضل هذا التحكم الشامل.
سرعان ما تصبح أنظمة المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء بديلاً شائعًا لحلول التدفئة المنزلية ولكن اختيار الحل المناسب ليس عملية سهلة. عندما يتخذ المستهلكون خيارات مستنيرة، فإن ذلك يعد فوزاً للجميع، كما يعد اختيار المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء المناسبةيعد فوزًا للبيئة أيضًا.
قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
