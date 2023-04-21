We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
خدمات LG BECON cloud Drives لصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
مثلما يتطلب الأمر قدراً هائلاً من الجهد لتطوير نظام معقد، فإن الحفاظ على هذا النظام للتأكد من أنه يؤدي إلى إمكاناته يتطلب الكثير من العمل. ولكن عندما يتعلق الأمر بصيانة حلول LG HVAC، فإن LG تغطي عملائها بقوة LG BECON cloud. توفر LG BECON cloud للعملاء حلول الصيانة الأساسية التي تتيح للعملاء الاستفادة القصوى من أنظمة HVAC طوال عمر منتجات LG الخاصة بهم. من الفحص الأساسي إلى الإصلاح الكامل للنظام وكل شيء بينهما، توفر LG تغطية دقيقة لتلائم احتياجات كل عميل.
خدمة الصيانة الشاملة
واحدة من أكبر المزايا التي تقدمها BECON cloud للعملاء هي خدمة الصيانة والإصلاح السريعة. لا يمكن لـ BECON cloud اكتشاف مخالفات النظام فحسب، بل تستخدم أيضاً تحليل البيانات لتوفير الحلول عندما تكتشف BECON cloud مشكلة ما، يمكن لمهندسي الصيانة الانتقال فوراً إلى العمل الصحيح لمعالجة أي مشكلة. يتلقى المهندسون إخطاراً بأي مخالفات في النظام بالإضافة إلى الحلول المقترحة بناءً على تحليل البيانات الضخمة لمعالجة المشكلة. في هذه المرحلة، يمتلك المهندسون مجموعة شاملة من المعلومات حول النظام، بما في ذلك سجل النظام، بحيث يمكن تجهيزهم بالأدوات والمعلومات لإصلاح النظام حتى قبل إرسالهم. هذا لا يوفر الوقت فقط عن طريق التخلص من الرحلات الإضافية إلى موقع العميل فحسب ولكنه يوفر أيضاً المال من خلال ضمان وقت تعطل النظام أقصر.
الوصول عن بعد في الوقت الحقيقي
تتيح BECON cloud للعملاء الوصول إلى المراقبة والتحكم الملائم والفعال لأنظمتهم العامة. من خلال هذا الوصول، يمكن للعملاء متابعة تشغيل كل وحدة داخل نظامهم وتحسين الأداء عن بُعد من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. سواء تم ترك الوحدة الداخلية في الليل أو تعطل أحد مكونات النظام، يمكن للعملاء تلقي الإشعارات أو مراقبة كل مكون فردي للنظام والتحكم فيه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إدارة الجدولة الدقيقة من قبل العملاء لتحسين الراحة داخل منشآتهم وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد بناءً على أنماط استخدام النظام الخاصة بهم. يمكن للعملاء أيضاً تلقي إعلامات حول حالة عملية الصيانة وتحديثات حالة النظام للحصول على حل صيانة أكثر سهولة.
تبسيط الأداء والكفاءة
يتم جمع البيانات من كل نظام HVAC بحيث يكون كل جانب من جوانب كل نظام متاحاً بسهولة. مع جميع البيانات التي تم جمعها، فإن BECON cloud قادرة على استخدام تحليل البيانات الضخمة لتقييم أداء كل نظام وتحديد أي تشوهات أو مشاكل حدثت أثناء توفير إمكانيات نمذجة الطاقة المخصصة. يسمح هذا التحليل أيضاً لـ BECON cloud بالتنبؤ بالمشكلات التي قد تحدث في المستقبل مع كل نظام. بمجرد تحديد المشكلات، يمكن تنبيه العملاء ويمكن لمهندسي LG البدء في اتخاذ الإجراءات بأسرع ما يمكن والحد من وقت التوقف عن العمل مع الحفاظ على كفاءة النظام المثلى. يعمل التأثير الإجمالي لتحليل البيانات السحابية BECON المستند إلى AI على تحسين الراحة واستهلاك الطاقة مع تقليل أوقات الصيانة في الوقت نفسه وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المزايا التي توفرها صيانة LG من خلال BECON cloud واضحة. هذا العرض هو الخيار الذكي للصيانة المبسطة وخدمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والوصول إلى النظام عن بُعد بكفاءة مثالية.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
