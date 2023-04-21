يتم جمع البيانات من كل نظام HVAC بحيث يكون كل جانب من جوانب كل نظام متاحاً بسهولة. مع جميع البيانات التي تم جمعها، فإن BECON cloud قادرة على استخدام تحليل البيانات الضخمة لتقييم أداء كل نظام وتحديد أي تشوهات أو مشاكل حدثت أثناء توفير إمكانيات نمذجة الطاقة المخصصة. يسمح هذا التحليل أيضاً لـ BECON cloud بالتنبؤ بالمشكلات التي قد تحدث في المستقبل مع كل نظام. بمجرد تحديد المشكلات، يمكن تنبيه العملاء ويمكن لمهندسي LG البدء في اتخاذ الإجراءات بأسرع ما يمكن والحد من وقت التوقف عن العمل مع الحفاظ على كفاءة النظام المثلى. يعمل التأثير الإجمالي لتحليل البيانات السحابية BECON المستند إلى AI على تحسين الراحة واستهلاك الطاقة مع تقليل أوقات الصيانة في الوقت نفسه وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



المزايا التي توفرها صيانة LG من خلال BECON cloud واضحة. هذا العرض هو الخيار الذكي للصيانة المبسطة وخدمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والوصول إلى النظام عن بُعد بكفاءة مثالية.