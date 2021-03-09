أصبحت أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء جزءًا لا يتجزأ من الحياة بالنسبة للكثيرين منا حول العالم؛ فهذه الأنظمة تجعلنا مرتاحين وآمنين في منازلنا ومكاتبنا وسيارتنا وتقريبًا كل مبنى ندخله. كما أن هذه الأنظمة ضرورية في مجال صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ومع التغييرات الاجتماعية والتباعد، تم تحديد صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لرؤية التغييرات التي تلبي تلك الاحتياجات واحتياجات القوى العاملة المتغيرة. ومع بداية عام 2021، نود أن ننظر في مستقبل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الأساسية هذه واستكشاف الاتجاهات التي يمكن أن نتوقع رؤيتها في الصناعة من خلال الإحصائيات والرسومات التي تظهر التغييرات المرتقبة في الأفق.