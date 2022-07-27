We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
هواء أكثر نقاءً يلائم الوضع الطبيعي الجديد داخل المنزل
تغيرت حياة الكثير منا بشكل جذري وأصبح الناس يقضون وقتًا أطول دخل المنزل على خلاف أي وقت مضى منذ بداية عام 2020. يستخدم الكثير منا الآن المنازل كمكاتب وصالات رياضية وكل شيء تقريبًا تحت الشمس نظرًا للسياسات والمخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19. قمنا بتهيئة منازلنا لتلبية احتياجاتنا أثناء فترة الوباء، لكن قد يهمل البعض منا في ضمان بقاء منازلنا آمنة وصحية عبر توفير الهواء النقي والنظيف. تقدم إل جي حلولًا مثل مجموعة تنقية الهواء من إل جي التي يمكنها معالجة جودة الهواء لتناسب احتياجاتنا أثناء التباعد الجسدي داخل المنزل.
يقضي الأشخاص وقتًا أطول في المنزل منذ فبراير 2020، وفقًا لتقرير حركة المجتمع خلال جائحة كوفيد-191، الذي يتتبع المواقع التي يزورها الأشخاص ومدة بقائهم بها. استنادا لهذه الحقيقة، تتزايد العوامل التي تساهم في رداءة نوعية الهواء. يعمل الطهي داخل في المنزل على زيادة كمية الغازات والجسيمات الضارة التي يتم إطلاقها في الهواء 2. كما يعمل أداء التمرينات الرياضية في المنزل إلى زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون التي تتراكم داخل المنزل. بالنظر لتتضافر كل هذه العوامل، قد تكون الأماكن التي نقضي فيها معظم وقتنا غير صحية بالنسبة لنا. لحسن الحظ، لدينا حلول يمكن أن تساعدنا في خلق بيئة صحية داخل المنزل عبر توفير هواء نقي ونظيف.
يضمن الترشيح خماسي المراحل الحصول على هواء داخلي نقي ونظيف
تتميز حلول التدفئة والتهوية وتكيف الهواء من إل جي بالقدرة على تحسين جودة وكفاءة الهواء وتوفير أسلوب حياة أكثر صحة داخل المنزل. تشتهر وحدات إل جي الداخلية مثل كاسيت مزدوج اللوحة بتصميمها الأنيق وأدائها المتميز، مع القدرة على ضمان هواء داخلي صحي عبر التنقية الفعالة للهواء عند تزويدها بمجموعة تنقية الهواء من إل جي. تحتوي مجموعة تنقية الهواء على نظام ترشيح قوي مكون من 5 مراحل يتضمن مرشحًا أوليًا ومرحلة كهربة للغبار ومرشح غبار فائق الدقة ومرشح لإزالة الروائح ومؤين. يتميز نظام الترشيح بالقدرة على القضاء على 99.9% من جزيئات PM1.0 في الهواء والحد من انتشار البكتيريا والمواد المسببة للحساسية. يمكن تثبيت مجموعة تنقية الهواء داخل وحدات كاسيت بكل سهولة دون التأثير على الحجم الكلي للوحدة الداخلية.
يسهل اتصال ThinQ من إل جي من عملية إدارة جودة الهواء ويجعلها أكثر ملاءمة وفاعلية
"بالإضافة إلى قدرات ترشيح وتنقية الهواء، توفر إل جي أيضًا الاتصال عبر تقنية ThinQ من إل جي الذي يسمح بالتحكم في جميع أجهزة إل جي ومراقبتها من خلال تطبيق بسيط. يمكن للمستخدمين مراقبة جودة الهواء داخل منازلهم بكل سهولة من أي مكان، حتى أثناء تواجدهم خارج المنزل. كما يمكنهم التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لإتمام عملية تنقية الهواء عند الحاجة. تتميز مكيفات كاسيت مزدوجة اللوحة أيضًا بمؤشر LED الذي يخطر المستخدم بمستوى جودة الهواء الداخلي الحالية، مما يوفر خدمة مراقبة سريعة ومريحة.
نتخذ تدابيرنا للبقاء آمنين وقضاء المزيد من الوقت في المنزل، لكننا غالبًا ما نهمل مراقبة جودة الهواء داخل منازلنا. لكن حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي تسهل من الحفاظ على جودة وصحة الهواء داخل منازلنا على نحو أكثر ملاءمة وفاعلية. حقق أقصى استفادة من وقتك داخل المنزل عبر أجهزة تنقية الهواء من إل جي."
1. يوضح تقرير حركة المجتمع خلال جائحة كوفيد-19 من جوجل النسبة المئوية للتغير في الزيارات ومدة البقاء في الأماكن المختلفة استناداً لخط أساس معين يشير للأيام العادية قبل فترة تفشي الوباء. جرى جمع مجموعات البيانات من 131 دولة في الفترة ما بين 15 فبراير و 25 ديسمبر 2020.
2. تستهلك أنسجة الجسم كمية زائدة من الأكسجين أثناء التمرينات الرياضية أكثر مما تستهلكه خلال أوقات الراحة. يشير استهلاك المزيد من الأكسجين إلى إنتاج المزيد من ثاني أكسيد الكربون بسبب ارتفاع معدل الأيض. تزداد أيضًا نسبة ثاني أكسيد الكربون المُنتَج نظير الأكسجين المستهلك أثناء التمرينات الرياضية بسبب تحويل الدهون إلى كربوهيدرات.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل. يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.