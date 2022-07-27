هواء أكثر نقاءً يلائم الوضع الطبيعي الجديد داخل المنزل

تغيرت حياة الكثير منا بشكل جذري وأصبح الناس يقضون وقتًا أطول دخل المنزل على خلاف أي وقت مضى منذ بداية عام 2020. يستخدم الكثير منا الآن المنازل كمكاتب وصالات رياضية وكل شيء تقريبًا تحت الشمس نظرًا للسياسات والمخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19. قمنا بتهيئة منازلنا لتلبية احتياجاتنا أثناء فترة الوباء، لكن قد يهمل البعض منا في ضمان بقاء منازلنا آمنة وصحية عبر توفير الهواء النقي والنظيف. تقدم إل جي حلولًا مثل مجموعة تنقية الهواء من إل جي التي يمكنها معالجة جودة الهواء لتناسب احتياجاتنا أثناء التباعد الجسدي داخل المنزل.



يقضي الأشخاص وقتًا أطول في المنزل منذ فبراير 2020، وفقًا لتقرير حركة المجتمع خلال جائحة كوفيد-191، الذي يتتبع المواقع التي يزورها الأشخاص ومدة بقائهم بها. استنادا لهذه الحقيقة، تتزايد العوامل التي تساهم في رداءة نوعية الهواء. يعمل الطهي داخل في المنزل على زيادة كمية الغازات والجسيمات الضارة التي يتم إطلاقها في الهواء 2. كما يعمل أداء التمرينات الرياضية في المنزل إلى زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون التي تتراكم داخل المنزل. بالنظر لتتضافر كل هذه العوامل، قد تكون الأماكن التي نقضي فيها معظم وقتنا غير صحية بالنسبة لنا. لحسن الحظ، لدينا حلول يمكن أن تساعدنا في خلق بيئة صحية داخل المنزل عبر توفير هواء نقي ونظيف.