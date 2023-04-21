We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ضاغط LG R1، مغير اللعبة
ما هو العمود الفقري الحقيقي لنظام HVAC (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء)؟ تدخل العديد من العناصر في نظام HVAC. ومع ذلك، فإن العمود الفقري لنظام LG HVAC هو الضاغط. يشبه ضاغط نظام HVAC محرك السيارة. يحدد تشغيل المحرك كيفية أداء السيارة تماماً كما يحدد تشغيل الضاغط كيفية عمل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). في هذه المقالة، سنناقش وظيفة الضاغط، وكيف يمكن للضاغط R1 المبتكر من LG ترقية أنظمة HVAC الخاصة بنا.
س: ماذا يفعل الضاغط؟
باختصار، يعمل الضاغط عن طريق سحب المبرد البارد ذي الضغط المنخفض من الداخل والضغط عليه لزيادة درجة حرارته فوق درجة الحرارة الخارجية. تقليدياً، يعمل ضاغط السرعة الثابتة بطريقة ON / OFF حيث تصل درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة. ينتج عن هذا النوع من التشغيل تقلبات كبيرة في درجة حرارة الغرفة وإهدار الطاقة أثناء عملية التشغيل / الإيقاف المتكررة لأن الضاغط إما يعمل بكامل طاقته أو يتوقف عن العمل.
س: ما هو الضاغط العاكس؟
يمكن أن يعمل الضاغط المزود بتقنية العاكس بسرعات متغيرة لتحسين الكفاءة. التشغيل المتغير السرعة لا يجعلنا مرتاحين فحسب، بل يقلل أيضاً من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70٪ مقارنة بضواغط السرعة الثابتة التقليدية (تشغيل / إيقاف ON/OFF). تعد تقنية العاكس أيضاً فعالة بشكل خاص في تشغيل الأحمال المنخفضة مع الاستمرار في الحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة.
س: ما الذي يميز ضاغط R1؟
يعمل هيكل عمود الدوران للضاغط R1 على التخلص من الإمالة عند الأحمال المنخفضة ويجعل ضغط القاع ممكناً. عندما تحدث عملية الضغط في الجزء السفلي داخل الضاغط، يعمل الضاغط بثبات أكبر ويحسن الكفاءة الكلية. تعمل العملية الأكثر استقراراً أيضاً على تقليل الاهتزاز وتؤدي إلى انبعاث ضوضاء أقل، خاصة عند التشغيل منخفض الحمل. كضاغط حلزوني هجين، يجمع R1 بين التشغيل السلس والفعال للضاغط اللولبي مع بساطة الضاغط الدوار.
بالإضافة إلى زيادة الكفاءة، يوفر ضاغط R1 أيضاً المتانة والمرونة لتطبيق أنظمة العاكس الذكي من LG. يعمل الهيكل R1 على تبسيط عملية فصل مادة التبريد عن الزيت وتحسين متانة النظام وموثوقيته بشكل عام. مع التشغيل المتين لمكيفات الهواء العاكس الذكي من LG، سيواجه العملاء مكالمات صيانة أقل ويستمتعون بعمر أطول لمنتجاتهم. يسمح أداء ضاغط R1 أيضاً بالعمل في نطاق أوسع من الظروف. يوفر الحقن بالبخار تأثير ضغط على مرحلتين لتحسين أداء التسخين حتى في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة للغاية. عامل الشكل الأصغر والأخف وزناً يجعل تركيب ضاغط R1 أسهل ويساعد على تقليل البصمة الإجمالية للمنتجات التي يتم تنفيذها أيضاً. لذلك، يوفر ضاغط R1 قيمة للعملاء تتجاوز الكفاءة والادخار لتشمل الموثوقية والأداء الأكثر مرونة.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
- السابق
- التاليصندوق فلتر LG Duct UVnano21/04/2023