بالإضافة إلى زيادة الكفاءة، يوفر ضاغط R1 أيضاً المتانة والمرونة لتطبيق أنظمة العاكس الذكي من LG. يعمل الهيكل R1 على تبسيط عملية فصل مادة التبريد عن الزيت وتحسين متانة النظام وموثوقيته بشكل عام. مع التشغيل المتين لمكيفات الهواء العاكس الذكي من LG، سيواجه العملاء مكالمات صيانة أقل ويستمتعون بعمر أطول لمنتجاتهم. يسمح أداء ضاغط R1 أيضاً بالعمل في نطاق أوسع من الظروف. يوفر الحقن بالبخار تأثير ضغط على مرحلتين لتحسين أداء التسخين حتى في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة للغاية. عامل الشكل الأصغر والأخف وزناً يجعل تركيب ضاغط R1 أسهل ويساعد على تقليل البصمة الإجمالية للمنتجات التي يتم تنفيذها أيضاً. لذلك، يوفر ضاغط R1 قيمة للعملاء تتجاوز الكفاءة والادخار لتشمل الموثوقية والأداء الأكثر مرونة.