We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
حلول أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG للمباني السكنية
سواء كان الأمر بناء مجمع سكني جديد أو تجديد منشأة قائمة، فإن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) هو أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها. يمكن لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) أن تستهلك طاقة أكثر وتشغل مساحة أكبر من أي نظام آخر في المنشأة. من أجل الكفاءة والمرونة والتحكم المريح المطلوب من نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في منشأة سكنية فاخرة، توفر حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG ما يحتاجه مسؤولو الأنظمة. دعونا نلقي نظرة على ما توفره أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG للتطبيقات السكنية التي تميزها عن غيرها في الصناعة.
يوفر جهاز تكييف LG Multi V 5 كفاءة في استخدام الطاقة من خلال المكونات والتشغيل المبتكر
كفاءة فائقة في استخدام الطاقة
غالبًا ما تكون كفاءة الطاقة وخفض التكلفة أول ما يتبادر إلى الذهن عند تثبيت نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). تعمل حلول لتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG التي لا مثيل لها على تقليل التكاليف من خلال المكونات والوظائف المبتكرة. تم تضمين حلول مثل جهاز تكييف LG Multi V 5 مع الضاغط العاكس Ultimate Inverter Compressor من LG، والذي لا يوفر فقط إعدادات درجة حرارة أكثر دقة، بل يصل أيضًا إلى درجات الحرارة المستهدفة بشكل أسرع مع ضغط متغير السرعة. يوفر الضغط المتغير السرعة تشغيلًا عالي السرعة واستهلاكًا أقل للطاقة ويسمح للوحدات باستخدام الكمية الدقيقة فقط من الطاقة المطلوبة لتلبية درجة الحرارة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخاصية التحكم الذكي في الحمل ( Smart Load Control) أن تقلل التكاليف من خلال الإدارة الذكية لدرجات حرارة المبردات بناءً على درجة الحرارة المحيطة بالخارج. وهذا يضمن تشغيلًا أكثر كفاءة مع شعور السكان بمزيدٍ من الراحة. الحلول الصديقة للبيئة مثل LG ERV قادرة على استخدام الحرارة الناتجة في عملية التسخين والتبريد، ويمكن لـ Hydro Kit إعادة استخدام الحرارة المفقودة لتزويد الماء الساخن.
تتيح تصاميم الأنابيب الأطول توفير تكوينات تركيب أكثر مرونة وفعالية
تصميمات مرنة للتركيب المرن
في المباني السكنية الشاهقة الفاخرة تمثل إدارة تركيب وتكوين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) تحديات كبيرة. لا تعمل الوحدات الخارجية الأكثر إحكاما وذات السعة الأكبر على أن يكون التركيب أكثر ملاءمة فحسب، بل تتيح أيضًا استخدامًا أكثر كفاءة للمساحة في المنشأة كما أن تصميمات الأنابيب المرنة تلغي الحاجة إلى تركيب الوحدات في طوابق متوسطة المستوى. تسمح دارة التبريد الفائق Multi V 5 وتقنيات التحكم في سائل التبريد لتصميمات الأنظمة ذات الأنابيب الأطول إمكانية الوصول إلى جميع الطوابق في مبنى شاهق من سطح الطابق الأرضي. تتلاءم تصميمات الوحدات الداخلية المبسطة التي توفرها وحدات مكيف كاسيت أحادية الاتجاه (1 way cassette) ووحدات ArtCool بشكل نظيف مع أي جزء داخلي لتحقيق أقصى درجات التركيبات الفاخرة.
التحكم الشامل يجعل مراقبة النظام وإدارته فعالة وملائمة
التحكم الشامل
يستطيع التحكم الذكي والمريح والموثوق في النظام إحداث الفارق في إدارة المناخ بكل فعالية وكفاءة. كما تستطيع إدارة الطاقة في جهاز Multi V 5 تحليل البيانات والتنبؤ باستهلاك الطاقة لمنع النظام من تجاوز المخطط الشهري لاستهلاك الطاقة. ويمكن أيضًا جدولة وأتمتة التحكم بناءً على عوامل مثل سعة الضاغط وتشغيل الوحدة الداخلية حتى يتمكن المستخدمون من مراقبة استخدام الطاقة وإدارتها بشكل فعال في أي وقت. كما أن التكامل مع نظام إدارة المباني (BMS) للمبنى يجعل المراقبة والتحكم أكثر ملاءمة مع تقليل تكاليف الطاقة الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، توفر وحدات التحكم الفردية الذكية معلومات تشمل درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء، مما يتيح للمستخدمين النهائيين إدارة فورية للتحكم في المناخ واستهلاك الطاقة. كما أن الاتصال المتكامل مع تطبيقات مثل LG MV يجعل الصيانة والخدمة أسرع وأكثر ملاءمة لأخصائيي التركيب والفنيين. ويمكن لفنيي الخدمة الوصول إلى معلومات تشغيل المعدات وتقييم المشكلات مع النظام بسهولة حتى قبل حدوث المشكلة. وفي الحقيقة، يستفيد الجميع من أنظمة المراقبة والتحكم الشاملة.
ويمكن أن تمثل إدارة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) تحديًا لمديري المجمعات السكنية الفاخرة، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه العملية صعبة؛ حيث توفر حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG الكفاءة والمرونة والتحكم لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) السكنية.
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.