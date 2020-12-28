غالبًا ما تكون كفاءة الطاقة وخفض التكلفة أول ما يتبادر إلى الذهن عند تثبيت نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). تعمل حلول لتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG التي لا مثيل لها على تقليل التكاليف من خلال المكونات والوظائف المبتكرة. تم تضمين حلول مثل جهاز تكييف LG Multi V 5 مع الضاغط العاكس Ultimate Inverter Compressor من LG، والذي لا يوفر فقط إعدادات درجة حرارة أكثر دقة، بل يصل أيضًا إلى درجات الحرارة المستهدفة بشكل أسرع مع ضغط متغير السرعة. يوفر الضغط المتغير السرعة تشغيلًا عالي السرعة واستهلاكًا أقل للطاقة ويسمح للوحدات باستخدام الكمية الدقيقة فقط من الطاقة المطلوبة لتلبية درجة الحرارة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخاصية التحكم الذكي في الحمل ( Smart Load Control) أن تقلل التكاليف من خلال الإدارة الذكية لدرجات حرارة المبردات بناءً على درجة الحرارة المحيطة بالخارج. وهذا يضمن تشغيلًا أكثر كفاءة مع شعور السكان بمزيدٍ من الراحة. الحلول الصديقة للبيئة مثل LG ERV قادرة على استخدام الحرارة الناتجة في عملية التسخين والتبريد، ويمكن لـ Hydro Kit إعادة استخدام الحرارة المفقودة لتزويد الماء الساخن.