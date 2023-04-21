أكد وصول COVID-19 وتأثيره على حياتنا على أهمية جودة الهواء. لا يتعلق الاتجاه لتحسين البيئات الداخلية بالراحة والراحة فحسب، بل يأخذ أيضاً جودة الهواء الداخلي في الاعتبار. يتم قياس جودة الهواء من خلال تركيز الملوثات في الهواء مثل الغازات وجزيئات الغبار والميكروبات. وفقاً لـ ASHRAE 62.1، إذا تجاوز تركيز هذه الملوثات في مكان ما مستوى معيناً، فإن جودة الهواء تعتبر رديئة وقد تؤثر سلباً على الركاب. وبالتالي ، فإن حلول التحكم في هذه التركيزات ضرورية.

توفر LG حلولاً متنوعة للتحكم في جودة الهواء بدءاً من أجهزة تنقية الهواء المستقلة إلى مجموعات تنقية الهواء لوحدات VRF والوحدات الداخلية من نوع الكاسيت الفردي / المتعدد (باستثناءالكاسيت ثنائي الاتجاه).

صندوق فلتر UVnano هو خيار جديد لوحدات مجاري الهواء المتوسطة الثابتة (هيكل M1 ، M2 ، M3) التي يتم تثبيتها في جانب الهواء العائد للوحدة وتهدف إلى تنظيف الهواء الداخلي وتحسين جودة الهواء. من المتوقع إطلاق صندوق مرشح UVnano الجديد على مستوى العالم بحلول أكتوبر من هذا العام. سيتم تقديم ميزات صندوق مرشح UVnano الجديد في هذه المقالة.