عندما يسمع معظم الناس اسم إل جي، ينصرف انتباههم نحو الهواتف الذكية والثلاجات والغسالات، لكن إل جي تتمتع بحضور قوي في قطاعات قد لا يلاحظها المستهلكون. تسعى إل جي جاهدة لأن تكون شريكًا موثوقًا به في جميع قطاعات الأعمال بما في ذلك قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. كشفت إل جي عن هدفها المتمثل في توسيع وجود الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مجموعة جديدة من حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمنشآت السكنية والمكتبية والتجارية، استناداً لفلسفة علامة الشركة التجارية القائمة على قيم التكامل والخبرة والالتزام. أصبحت الإدارة الفعالة للجودة في الأماكن المغلقة أكثر أهمية من أي وقت مضى خلال جائحة كوفيد 19، حيث تكرس إل جي جهودها لتزويد العملاء والشركاء في المنطقة بالحلول والدعم للحصول على جودة هواء أفضل من أي وقت مضى.