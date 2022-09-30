We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تتجه إل جي لتوسع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
عندما يسمع معظم الناس اسم إل جي، ينصرف انتباههم نحو الهواتف الذكية والثلاجات والغسالات، لكن إل جي تتمتع بحضور قوي في قطاعات قد لا يلاحظها المستهلكون. تسعى إل جي جاهدة لأن تكون شريكًا موثوقًا به في جميع قطاعات الأعمال بما في ذلك قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. كشفت إل جي عن هدفها المتمثل في توسيع وجود الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مجموعة جديدة من حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمنشآت السكنية والمكتبية والتجارية، استناداً لفلسفة علامة الشركة التجارية القائمة على قيم التكامل والخبرة والالتزام. أصبحت الإدارة الفعالة للجودة في الأماكن المغلقة أكثر أهمية من أي وقت مضى خلال جائحة كوفيد 19، حيث تكرس إل جي جهودها لتزويد العملاء والشركاء في المنطقة بالحلول والدعم للحصول على جودة هواء أفضل من أي وقت مضى.
توفر إل جي عددًا كبيرًا من الموارد عبر الإنترنت لدعم الشركاء والعملاء
تقدم إل جي حلولًا موفرة للطاقة تتميز بأداء مُحسَّن وتضفي طابعا جماليا على المساحات الداخلية وتسهم في تنقية الهواء من أجل تحقيق قيمة مضافة للعملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. صرح الدكتور لي كيم جيو رئيس قسم حلول الهواء في إل جي للشركات، عندما سُئل عن التزام إل جي تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: تستثمر إل جي على نحو مستمر في القدرات لزيادة ثقة عملائنا وسنعزز هذا الالتزام من خلال الحلول المتكاملة المحسنة، ورؤى الخبراء ومزيد من الدعم المخصص لكي نصبح شريكًا موثوقًا به في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المنطقة. تفخر إل جي بتقديم منتجات تلبي معايير جودة الهواء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بل وتتفوق عليها، منذ تفشي الوباء وتزايد المخاوف بشأن جودة الهواء الداخلي.
يعد مكيف كاسيت ثنائي اللوحة الخطوة التالية في تطور حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
مكيف كاسيت ثنائي اللوحة
يعد مكيف كاسيت ثنائي اللوحة من إل جي ترقية لمكيف كاسيت التقليدي رباعي الاتجاه الذي يتميز بتنقية الهواء والكفاءة والتقنية الذكية بالإضافة إلى سهولة الصيانة. يتيح مكيف كاسيت الثنائي تحكمًا أكثر دقة في تدفق الهواء مع تقليل استهلاك الطاقة، بفضل وجود لوحتين على كل جانب من جوانب الوحدة. يزيل نظام تنقية الهواء القوي المكون من 5 خطوات الجراثيم والروائح من الهواء مع إزالة الغبار الناعم بحجم 1.0 بيكومتر أيضًا. 6 أوضاع تشغيل، وشبكة أكبر بنسبة 33%، ومروحة كاملة ثلاثية الأبعاد ومبادل حراري أكبر، توفر جميعها كفاءة أعلى وأداءً مثالياً. كما تجعل المكونات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، عملية الصيانة أكثر سهولة على خلاف أي وقت مضى للفنيين.
مكيف كاسيت دائري يتميز بالفخامة والأداء
مكيف كاسيت مستدير
يجمع مكيف كاسيت الدائري من إل جي الحائز على جائزة بين الجمال الفاخر والتصميم الدائري الذي يجعل تدفق الهواء أكثر مرونة. يرتقي التصميم المتميز للمكيف بالتصميمات الداخلية المفتوحة، وتساهم رقة الوحدة في سهولة التثبيت على الأسقف. يعمل تدفق الهواء المكون من 6 خطوات و360 درجة على التخلص من النقاط العمياء من أجل تحكم مثالي في الأجواء بفضل التوزيع المتساوٍي للهواء. فمع مكيف كاسيت مزدوج اللوحة، يحتوي الكاسيت الدائري على مروحة ثلاثية الأبعاد كاملة تقلل من معدل تدفق الهواء بنسبة 5% وتقلل من انبعاث الضوضاء لنحو 39 ديسيبل. يحتوي التصميم المبتكر للأنابيب المجمعة على أنابيب تصريف وأنابيب تبريد موجودة معًا بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة من مكان واحد. يقع صندوق التحكم أيضًا خارج الوحدة لتسهيل الوصول إليه.
يمكن تركيب جهاز تنقية الهواء في جميع مكيفات كاسيت المثبتة بالسقف من إل جي للترشيح خماسي الخطوات
مجموعة تنقية الهواء
تعد مجموعة تنقية الهواء من إل جي نظام ترشيح خماسي الخطوات يزيل من جزيئات الغبار الدقيقة الصغيرة التي يبلغ حجمها 1.0 بيكومتر. يمكن تركيب المجموعة بمكيفات كاسيت المثبتة بالسقف من إل جي من أجل تنقية الهواء وتحسين جودته في جميع البيئات. تم التحقق من أداء مجموعة تنقية الهواء بواسطة توفالو راينلاند للتأكد من إزالتها 99.9% من الغبار الناعم بحجم 50 نانومتر و100 نانومتر. يمكن إزالة كل مكون من مكونات المجموعة بشكل منفصل لتنظيفه أو استبداله ويمكن تنظيف المرشحات بسهولة للاستخدام شبه الدائم. فبفضل قاعدة الإنتاج الراسخة والقدرة الصناعية الرائدة، توفر الشركة حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الفعالة للقطاعات التجارية والسكنية على حد سواء. تمثل المجموعة الكبيرة من الأنظمة المتطورة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء إحدى مبادرات إل جي لتقديم أفضل الحلول لمجموعة متنوعة من الاستخدامات في الشرق الأوسط وأفريقيا. تقدم الشركة حلولاً تتميز بكفاءة عالية في استخدام الطاقة والموثوقية بناءً على معرفتها وتقنياتها الحديثة لضمان توفير بيئات مثالية للمستخدمين في المنطقة.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل. يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
