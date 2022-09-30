About Cookies on This Site

مهمة أدفانشر كينج: جهاز تنقية هواء افعلها بنفسك

HVACBlog30/09/2022

شارك هذا المحتوى.

فحص مبردات LG: اختبارات الأداء، والاهتزاز، والضوضاء، ومحرك الضاغط. أجهزة HVAC الصناعية.

منذ عامين، أتيحت لنا فرصة العمل مع شخص فريد يضع المغامرة في صدارة تجربته. بداية من استكشاف الريف على دراجته وحتى مشاريع افعلها بنفسك الطموحة، يدير أدفانشر كينج قناة على اليوتيوب تتيح لمشاهديه الانضمام إليه في مآثره وتعلم بعض الأشياء على طول الطريق. في عام 2018، جرب أدفانشر كينج صنع مكيف هواء منزلي افعلها بنفسك ومكيف هواء متنقل شخصي افعلها بنفسك وكانت النتائج مثيرة للإعجاب. هذه المرة، قمنا برفع مستوى الطموح إلى مستوى أعلى باستخدام جهاز تنقية الهواء افعلها بنفسك. كما هو الحال دائمًا، كان أدفانشر كينج على مستوى التحدي.

Design Drawing

الأدوات الرئيسية

يبدأ أدفانشر كينج المشروع ببعض التخطيط ورسم بسيط قبل الغوص فيه مباشرة. بمجرد تحرك العجلات، يكتشف أدفانشر كينج بالضبط ما يحتاجه لإكمال المشروع على طول الطريق. قبل الخوض في أساليبه، دعونا نرى المواد التي استخدمها أدفانشر كينج في بناء جهاز تنقية الهواء الخاص به.

المواد

إذا كان هناك ما يمكنك قوله عن أدفانشر كينج، فهو أنه واسع الحيلة. وضع أدفانشر كينج هدفًا في الاعتبار مع عدد قليل من المواد المختارة. ولكن كيف سيكمل مهمته؟

تثبيت مرشحات الهواء بالإطار

يقوم أدفانشر كينج بإرفاق مرشحات الهواء بالإطار

الأساليب الرئيسية

في البداية، شرع أدفانشر كينج في إنشاء إطار لجهاز تنقية الهواء. يقوم بتجميع الإطار باستخدام الخشب ويغلق الإطار بمادة لاصقة من السيليكون. ثم يقوم بعد ذلك بتثبيت مرشحات الهواء وتركيب المروحة. عند هذه المرحلة، كان لديه جهاز أولي لتنقية الهواء، ولكن هذا ليس المكان الذي تنتهي فيه هذه القصة. تتمثل المرحلة التالية من هذه المهمة هي إنشاء جهاز تنقية موفر للطاقة. يبدأ أدفانشر كينج في محاولة توصيل جهاز تنقية الهواء بدراجته من أجل نظام تنقية هواء صديق للبيئة حقًا.

صناعة المكونات

صناعة مكونات توصيل الدراجة بمروحة منقي الهواء

بعد صناعة وتجميع بعض المكونات الرئيسية، يصبح جهاز تنقية الهواء الصديق للبيئة جاهزًا للاختبار. هل يمكن لهذه الأداة الغريبة أن تنقي الهواء بالفعل؟ لتأكد من ذلك، يُعد أدفانشر كينج جهازًا لاختبار مدى فعالية إبداعه في إزالة الغبار الناعم من الهواء.

اختبار جهاز تنقية الهواء

اختبار جهاز تنقية الهواء لمعرفة مدى نجاحه في إزالة الغبار الناعم من الهواء

يتحقق أدفانشر كينج من النتائج بعد بضع دقائق من تشغيل جهاز تنقية الهواء بدراجته. تبين أن الجهاز قادر على إظهار انخفاض في مستويات الغبار الدقيقة في منزله وهو ما يعد مثيرا للدهشة. تشير النتائج أن جهاز تنقية الهواء الذي يعمل بالدراجة أفضل في الواقع من جهاز تنقية الهواء الأولي الذي يعمل بالكهرباء. يبدو أن أدفانشر كينج قد أنجز مهمته!

اختبار جهاز تنقية الهواء 2

نود أن نشكر أدفانشر كينج على كل العمل الذي بذله في هذا المشروع ولمشاركة نتائجه معنا. لمزيد من محتويات أدفانشر كينج، تحقق من قناته على يوتيوب هنا:

قناة أدفانشر كينج على موقع يوتيوب >

* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل. يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

