مهمة أدفانشر كينج: جهاز تنقية هواء افعلها بنفسك

منذ عامين، أتيحت لنا فرصة العمل مع شخص فريد يضع المغامرة في صدارة تجربته. بداية من استكشاف الريف على دراجته وحتى مشاريع افعلها بنفسك الطموحة، يدير أدفانشر كينج قناة على اليوتيوب تتيح لمشاهديه الانضمام إليه في مآثره وتعلم بعض الأشياء على طول الطريق. في عام 2018، جرب أدفانشر كينج صنع مكيف هواء منزلي افعلها بنفسك ومكيف هواء متنقل شخصي افعلها بنفسك وكانت النتائج مثيرة للإعجاب. هذه المرة، قمنا برفع مستوى الطموح إلى مستوى أعلى باستخدام جهاز تنقية الهواء افعلها بنفسك. كما هو الحال دائمًا، كان أدفانشر كينج على مستوى التحدي.