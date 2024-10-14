About Cookies on This Site

تبريد متطور مع المبرد الجديد من LG

14/10/2024

تبريد متطور مع المبرد الجديد من LG

مبردات HVAC تُعد أنظمة أساسية عندما يتعلق الأمر بالتدفئة والتبريد وهي مثالية للاستخدامات التجارية والصناعية. نظرًا لأن أنظمة التبريد يجب أن تغطي منشآت واسعة النطاق، فقد تكون التكلفة واستهلاك الطاقة مصدر قلق عند اختيار المبرد الأمثل لمنشأتك. أيضًا، مع الوعي المتزايد بالقضايا البيئية، قد تكون مبردات الطرد المركزي العاكس (Inverter Centrifugal Chillers) الجديدة الخالية من الزيت من LG هي الحل الأمثل لتلبية احتياجات التبريد الخاصة بك بكفاءة واستدامة. اكتشف ابتكارات أحدث نظام تبريد من LG، وهو مُصمَّم لتحسين الكفاءة والتحمل.

01 خالية من الزيت

الأنظمة التقليدية التي تعلم بالزيت تتطلب استبدال الزيت والصيانة المنتظمة، وهو أمر قد يكون متعبًا بعض الشيء. تلغي المحامل المغناطيسية عديمة التلامس الحاجة إلى التشحيم بالزيت، وتزيل جميع المكونات المرتبطة بالزيت.

02 المُحمّل المغناطيسي

على عكس الأنظمة التي يتم تشحيمها بالزيت والتي تعتمد على الضبط المادي للمحامل، تعمل مبردات LG الجديدة الخالية من الزيت باستخدام مجال كهرومغناطيسي. تقنية مستشعر الفجوة المتقدمة تكتشف موضع الدوّار كل 0.5 مللي ثانية، أي 2000 مرة في الثانية، مما يضبط المجال الكهرومغناطيسي بدقة للحفاظ على الوضع الأمثل للدوّار. وبسبب عدم وجود دوران بدون تلامس، يتم تقليل فقد الاحتكاك الميكانيكي، مما يحسن كفاءة المبرد بنسبة 4.5%.

المُحمّل المغناطيسي: يضبط موضع الدوار كل 0.5 مللي ثانية. منظر عن قرب لدوّار مزوّد بأسلاك نحاسية توضّح ضبط موضع الدوّار.

03 مروحة منخفضة الضوضاء

سيؤدي تشغيل الآلات الكبيرة والأنظمة الصناعية إلى توليد ضوضاء دائمًا، ولكن هناك دائمًا طرق لتقليل هذه الضوضاء. تلتزم مروحة LG منخفضة الضوضاء بالمعايير الدولية مع تقليل التسرب والحد الأدنى من مستويات الضوضاء. هذه التحسينات في التصميم مبرد LG الخالي من الزيت تساعد على تحقيق مستويات انبعاثات صوتية منخفضة تصل إلى 73 ديسيبل.

تتعلق إحدى وظائف مبردات LG الصناعية حول الدفَّاعة عالية الكفاءة.

04 ضاغط مُبسَّط

إن الهيكل البسيط للضاغط العاكس من LG مفيد ليس فقط لكفاءته ولكن أيضًا لكونه صغير الحجم. الاتصال المباشر بين المروحة وعمود الدوران يلغي الحاجة إلى ترس لمحاذاة المحور وضبطه. تجعل هذه الهياكل المُبسَّطة المبرد أكثر قابلية للتكيف مع المساحات الأصغر.

05 تُحسِّن العواكس من المبردات

تشكل العواكس خطر التيارات التوافقية أثناء تحويل الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو تلف المعدات. تم تصميم العاكس في مبرد LG الخالي من الزيت خصيصًا للمبردات باستخدام تقنية IGBT كمرشح توافقي لتقليل التيار التوافقي. وهذا يضمن أن الطاقة المزودة تحتوي على تشوه إجمالي الطلب (TDDi) أقل من 5%، مما يحمي الأجهزة الإلكترونية من التلف المحتمل الناجم عن التيار التوافقي ويساهم في استقرار المبرد.

06 مادة التبريد

 

إحدى الميزات البارزة لمبردات الطرد المركزي العاكس الخالية من الزيت من LG هي مادة التبريد. تتميز مادة التبريد الجديدة R1233zd بإمكانية احترار عالمي منخفضة تبلغ 1 فقط وإمكانية استنفاد الأوزون تبلغ 0، مما يضمن الاستدامة دون المساس بالاستقرار أو السلامة. لا يقتصر تأثيرها على البيئة فحسب، بل تتفوق أيضًا في كفاءة الطاقة. ومقارنةً بمواد التبريد السابقة، فإن R1233zd المستخدمة تتميز بخاصية IPLV رائعة تبلغ 12.1، مما يقلل من استهلاك الوقود ويعزز استدامة المبرد على المدى الطويل. كما يعزز المبخر الغشائي المتساقط الفعال من الكفاءة بنسبة 25% بفضل توزيع التبريد المستقل الفريد من نوعه.

مبرد مع مقارنة تُظهر مادة التبريد الجديدة IPLV عند 12.1 وR-134a عند 10.6.

07 نظام UPS عبر الإنترنت

في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، يوفر مزود إمداد الطاقة غير المنقطع (UPS) عبر الإنترنت طاقة طارئة للمحمل ونظام التحكم لمدة تصل إلى 20 دقيقة، مما يمنع تلف الدوار. تعيد تقنية التعافي السريع النظام إلى عمله السابق في 70 ثانية فقط.

08 حل سهل التحكم

أصبحت مراقبة نظام التبريد واسع النطاق وصيانته أسهل بفضل تقنية LG. الواجهة التي تمت ترقيتها بشاشة تعمل باللمس تتميز بعرض 15 بوصة، مما يوفر وصولاً سهلاً للتحكم في مختلف وحدات HVAC المتصلة بنظام التبريد. كما يعرض البيانات في رسوم بيانية بسيطة ويُنشئ تقارير يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني. 

شاشة مقاس 15.0 بوصة مع واجهة سهلة الاستخدام لنظام التحكم في المبردات.

يوفر جهاز التحكم LG BECON Cloud مراقبة لاسلكية عن بُعد وترقيات سلسة للبرامج الثابتة عبر محرك الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي من LG إمكانية تعلم الآلة للتنبؤ بحدوث الزيادات المفاجئة ومنعها، مما يضمن التشغيل المستقر والموثوق.

تمثيل رقمي لنظام قائم على السحابة مع توصيلات بمبرد وأجهزة كمبيوتر شخصي/أجهزة محمولة.

 

 

مبردات الطرد المركزي العاكس الخالية من الزيت من LG تُعد خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن حل تبريد فعال ومستدام وسهل الاستخدام للمباني التجارية أو العمليات الصناعية. مادة التبريد والميزات التي تركز على تحسين كفاءة الطاقة تضمن الاستدامة على المدى الطويل، بينما يقلل المحمل المغناطيسي غير الملامس والتصميم المبسط للضاغط من الصيانة والضوضاء. يجمع هذا المبرد بين العملية والأداء بفضل تقنية العاكس المتقدمة وحلول التحكم السهلة.

مبرد الطرد المركزي العاكس الخالي من الزيت من LG محاط بإطار أحمر يحمل شعار LG.
*قد تختلف المنتجات والحلول حسب البلد وظروف التشغيل.

