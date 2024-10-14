إحدى الميزات البارزة لمبردات الطرد المركزي العاكس الخالية من الزيت من LG هي مادة التبريد. تتميز مادة التبريد الجديدة R1233zd بإمكانية احترار عالمي منخفضة تبلغ 1 فقط وإمكانية استنفاد الأوزون تبلغ 0، مما يضمن الاستدامة دون المساس بالاستقرار أو السلامة. لا يقتصر تأثيرها على البيئة فحسب، بل تتفوق أيضًا في كفاءة الطاقة. ومقارنةً بمواد التبريد السابقة، فإن R1233zd المستخدمة تتميز بخاصية IPLV رائعة تبلغ 12.1، مما يقلل من استهلاك الوقود ويعزز استدامة المبرد على المدى الطويل. كما يعزز المبخر الغشائي المتساقط الفعال من الكفاءة بنسبة 25% بفضل توزيع التبريد المستقل الفريد من نوعه.