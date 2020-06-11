We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
التعلم عن بعد لشركاء حل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG
تطورت ممارسات الأعمال وفقًا للعديد من العوامل بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية والاحتياجات المحددة التي أحدثتها البيئات المتغيرة. عادةً ما تكون التحولات التي تحدث في كيفية إدارة الأعمال دقيقة ويتم تنفيذها ببطء، بيد أن هناك نقاط غير عادية في التاريخ تفيد بأن المنجنيق يتحول بمنهجية مباشرة نحو الاتجاه المسيطر.
نجد في جميع أنحاء العالم طرقًا للتعامل مع جائحة كوفيد-19 على أمل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل حدوث الجائحة، ولكن بالتأكيد هناك جوانب في حياتنا ستتغير إلى الأبد. يعد عالم الأعمال هو أحد جوانب الحياة التي تأثرت بشدة بسبب الجائحة وعليه فإنا نبحث عن طرق لخلق بيئات عمل أكثر فعالية وكفاءة. نود أن نسلط الضوء على بعض أساليب الحياة التي ستتغير في المستقبل نتيجة لتلك الجائحة.
قد يكون العمل عن بُعد أكثر فعالية في العديد من القطاعات
تتم العملية التعليمية عبر الإنترنت وعند الطلب
مع الحاجة إلى العزلة، شهد التعليم أيضًا بعض التغييرات المفاجئة والجذرية. تقدم الجامعات في جميع أنحاء العالم دورات عبر الإنترنت منذ فترة طويلة، ولكن مع بداية الجائحة، وجد الطلاب من جميع الأعمار أنفسهم يحضرون دروسًا من خلال منصات إلكترونية ويتعلمون كيفية إدارة عبء دوراتهم بأنفسهم. قد نرى تحولًا كبيرًا في نظام التعليم حيث أن الحاجة إلى الحضور الفعلي إلى الفصل الدراسي لم تكن ضرورية كما كان يُعتقد سابقًا. من المحتمل أن نشهد تغييرات شاملة في المنهجيات طويلة الأمد التي تستخدمها المؤسسات في التعليم.
توفر الندوات عبر الإنترنت مورداً مفيداً قد يحل محل المؤتمرات وورش العمل واسعة النطاق
تعتبر ورش العمل التدريبية والمعارض التجارية عنصرًا أساسيًا في الأعمال التجارية لمشاركة المعلومات داخل الشركات والقطاعات. ومع ذلك، نظرًا لأن التباعد الاجتماعي أصبح ضرورة منتظمة، فإن الشركات تجد طرقًا جديدة وأكثر كفاءة لمشاركة المعلومات القيمة مع العملاء والشركاء. ظلت LG على مر السنين ملتزمة بتزويد الشركاء والعملاء بالموارد اللازمة للحفاظ على قدرتهم التنافسية في سوق HVAC. لا تزال LG تحافظ على هذا التقليد المتمثل في توفير موارد المعرفة حتى في الوقت الذي تم فيه تعليق العديد من جوانب حياتنا خلال جائحة كوفيد-19 من خلال إطلاق سلسلة سماعات التوصيل الافتراضية من LG.
تشمل سلسلة سماعات التوصيل الافتراضية من LG مجموعة من الموضوعات المتعلقة بقطاع HVAC
تم تصميم سلسلة سماعات التوصيل الافتراضية من LG لتغطية مجموعة متنوعة من الموضوعات والتركيز على الاستراتيجيات المربحة لتحسين أداء المبنى والراحة والتحكم مع إتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل مع فريق خبراء LG. أذيعت أول حلقة في نهاية مايو "لماذا حل VRF؟" مع مقدمة شاملة لقدرات التحكم في حل التبريد متغير التدفق (VRF) ونظرة عميقة على مكونات التحكم المتنوعة التي يمكن دمجها في نظام VRF.
شملت الحلقات الأولى من سلسلة ندوات LG عبر الإنترنت فعالية أنظمة التحكم في VRF
سيتم تقديم حلقات ندوات LG Connections عبر الإنترنت كل يوم أربعاء وتتضمن عرضًا تقديميًا مدته 30 دقيقة تليها 15 دقيقة من الأسئلة والأجوبة. كما يتلقى شركاء LG رسالة بريد إلكتروني تدعوهم إلى المشاركة في الندوات المنعقدة عبر الإنترنت التي تتضمن رابطًا وكلمة مرور تتيح حق الوصول. بالإضافة إلى الموضوع الأخير "لماذا حل VRF؟"، تشمل الموضوعات المستقبلية "زيادة الراحة الداخلية إلى أقصى حد: الجمع بين قوة حل VRF ووحدات مناولة الهواء" و"أداء VRF واستراتيجيات الراحة والتحكم"، مع اكتشاف المزيد في المستقبل.
إننا نقدم ندوات عبر الإنترنت حول سلسلة سماعات التوصيل الافتراضية من LG لمواصلة تفانينا في تزويد شركائنا بالمعلومات الأكثر صلة بالصناعة بجانب تقديم دعم إضافي خلال الأوقات الصعبة التي يمر بها الكثير منا. إذا كنت تريد معرفة ما إذا كانت الشركة التابعة لشركة LG في منطقتك تخطط لعقد ندوات عبر الإنترنت مثل هذه، فيرجى الاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. يمكنك أيضًا متابعتنا على Twitter وLinkedIn للحصول على تحديثات حول الموضوعات القادمة. نأمل أن تظل آمنًا وبصحية جيدة وأن تكون قادرًا على تحقيق أقصى استفادة من هذا المورد الذي سنواصل تقديمه في المستقبل.
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "الاستعلام عن الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحلول والمنتجات.
