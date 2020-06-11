تطورت ممارسات الأعمال وفقًا للعديد من العوامل بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية والاحتياجات المحددة التي أحدثتها البيئات المتغيرة. عادةً ما تكون التحولات التي تحدث في كيفية إدارة الأعمال دقيقة ويتم تنفيذها ببطء، بيد أن هناك نقاط غير عادية في التاريخ تفيد بأن المنجنيق يتحول بمنهجية مباشرة نحو الاتجاه المسيطر.

نجد في جميع أنحاء العالم طرقًا للتعامل مع جائحة كوفيد-19 على أمل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل حدوث الجائحة، ولكن بالتأكيد هناك جوانب في حياتنا ستتغير إلى الأبد. يعد عالم الأعمال هو أحد جوانب الحياة التي تأثرت بشدة بسبب الجائحة وعليه فإنا نبحث عن طرق لخلق بيئات عمل أكثر فعالية وكفاءة. نود أن نسلط الضوء على بعض أساليب الحياة التي ستتغير في المستقبل نتيجة لتلك الجائحة.